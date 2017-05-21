«После этого все развернулось не туда». Как Луческу портил все своими же словами

Сезон Луческу в «Зените» подходит к концу, и ему далеко не все по душе в России. «Советский спорт» вспомнил главные слова тренера.

Отношение к игре «Зенита» и к клубу

3 июня. Презентация Луческу

«Зенит» представил Луческу в межсезонье.

– Знаю, что ждет тяжелая работа, знаю требования болельщиков к команде. Но как я обычно говорю, я приехал не на «2+1» лет, а на много-много лет, чтобы добиться успехов. Я хотел бы остаться здесь до ста лет. Очень важно передать болельщикам уверенность, что клуб ждет большое будущее и новые титулы.

23 июля. Победа в Суперкубке

Первая официальная игра Мирчи Луческу – матч за Суперкубок с ЦСКА. Петербуржцы выиграли, румын был доволен.

– Первая игра получилась очень сложной. Знал, что по результату матча будут оценивать и меня, и команду. Хорошо, что выиграли, и дальше можно будет работать спокойно и воплощать свои идеи в жизнь. Наша задача – поставить команде иную игру, чем была раньше.

27 октября. «Зенит» впервые при Луческу проиграл – в Кубке России «Анжи»

В 1/8 финала «Анжи» победил 4:0, а «Зенит» заканчивал матч вдевятером.

– В этой победе есть заслуга «Анжи», они быстро адаптировались к тяжелому полю, были более агрессивны и амбициозны. Они заслужили сегодняшний результат. Возможно, все бы поменялось, если бы Дзюба забил с нескольких метров. Все закончилось с момента удаления Михаила Кержакова. Мне бы хотелось еще раз посмотреть этот эпизод с повторами. Я был недоволен жестом Нету в первом тайме: даже если арбитр остановил игру, это не позволяет ему толкать его. Результат – стыдный и для меня, и для футболистов.

Конец октября. Эпидемия травм

Травмировались Шатов, Кришито, Хави Гарсия, Смольников и Новосельцев. Количество травмированных пугало Луческу, он нашел виноватых – «Зенит-2» Владислава Радимова.

Евгений Чернов и Мирча Луческу Фото: ФК «Зенит»

– Мне неприятно это говорить, но существование «Зенита-2», который играет в таком сильном чемпионате как ФНЛ, это неправильно. Я бы предпочел, чтобы 5-6 футболистов дубля постоянно тренировались с нами, а при нужде я мог бы их использовать. В «Шахтере» вторую команду расформировали, а молодые талантливые игроки тренировались с основой и практически все выросли до футболистов сборной Украины. У нас постоянно 4-5 человек травмированы, а играть некому.

7 декабря. Итоги осенней части сезона

К зиме «Зенит» провел в чемпионате 17 игр: 10 побед, 5 ничьих, 2 поражения.

– К сожалению, когда я приходил в команду – не думал, что будет столько проблем. Ушли два ведущих футболиста, многие из тех, кто регулярно выходил на поле, как Шатов и Смольников, получили травмы и не всегда могли играть на своем уровне. Мы провели хорошую часть чемпионата, но все поменялось после ситуации с Кришито и Промесом. После этого все стало разворачиваться не в ту сторону, в которую должно было.

23 февраля. Вылет из Лиги Европы

«Зенит» в первом матче 1/16 финала на выезде проиграл «Андерлехту» 0:2, а дома почти совершил камбэк, забив три мяча. Но на последней минуте бельгийцы все же отыграли один гол и прошли дальше.

– Я не спал всю ночь, уверен, команда тоже тяжело переживает вылет из Лиги Европы. После матча я призвал игроков сосредоточиться на чемпионате. Если мы выступим в нем удачно, это сгладит то, что произошло в матчах с «Андерлехтом». Я не потерял страсти к футболу, поражения были и раньше.

14 апреля. Слухи об отставке

Из-за весенних неудач СМИ стали говорить о возможной отставке главного тренера.

– Нужно помнить, что сейчас, например, дела у команды не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном, ключевых. Сейчас я думаю о предстоящем матче, про остальное подумаем потом. Если решение об отставке примут – приму его спокойно.

«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильный

Критика судей

30 июля. Первая жалоба

Грустная нулевая ничья с «Локомотивом» в первом туре чемпионата – и первый намек на нелояльность к «Зениту».

– Были задержки ввода мяча, игроки падали, симулировали. Три минуты, которые судья добавил, это очень мало. Может быть, еще несколько минут в конце игры помогли бы нам, потому что мы оказывали давление.

16 октября. Московские судьи

«Зенит» выиграл 2:0, но Мирча Луческу все равно был недоволен.

– Мне непонятно, почему это уже шестая игра, когда нас судят московские арбитры. В украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом.

27 ноября. Московские судьи-2

«Зенит» упустил победу в добавленное время, Луческу объяснил поражение через три дня.

– Если бы на нашем месте была московская команда, шуму было бы много. Когда нам забили первый гол в Краснодаре – был фол на Жулиано, а потом за такой же фол Дзюбе дали желтую карточку. Такой же момент был в Каспийске, когда сбивали Кокорина, но пенальти не было. Наши матчи часто судят московские судьи. Они, как и все люди, имеют какие-то симпатии. Во всех матчах, где мы потеряли очки, нас судили московские судьи.

12 марта. Московские судьи возвращаются

Вторая часть чемпионата началась для команды Луческу неудачно: после вылета из Лиги Европы «Зенит» вничью сыграл с ЦСКА, а потом дома уступил «Амкару».

– Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом – отменили чистый гол «Амкару», плюс был пенальти на Дзюбе. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти. Возможно, опять соберется арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул. Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

Критика игроков

6 августа. Начало напряжения с Олегом Шатовым

После матча с «Уфой» (0:0) Луческу первым делом упомянул Шатова как человека, который совершает ошибки.

– Допускаем очень много неоправданных ошибок – тот же Олег Шатов. Да, это очень талантливый игрок, который в какой-то мере должен измениться. Будем надеяться, что в ближайших матчах он будет действовать более комбинационно. Команда нуждается в его дриблинге, скорости, передачах. Но опять же это все при том, что он будет больше взаимодействовать с партнерами.

25 сентября. Продолжение критики Шатова

В Лиге Европы и Кубке все шло хорошо, а вот в чемпионате половина игр заканчивались ничьей. В этот раз «Анжи» отыгрался с 0:2. Новая порция критики для Олега Шатова.

– Шатов вышел практически один на один и вместо того, чтобы пробить, он начал перекидывать вратаря и не забил. Как можно перекинуть вратаря, если его рост 197 сантиметров?

2 октября. Критика Лодыгина

Юрий Лодыгин допустил ошибку: Бокетти сравнял счет, когда вратарь отбил перед собой удар Промеса.

– Я пытаюсь менять его образ мышления, который был раньше. Если говорить о первом голе, то на сегодняшней установке говорил: если мяч после штрафного будет отскакивать от земли, его нужно выбить на фланг, а не перед собой. Он не выполнил это. Это ошибки и неправильная интерпретация моментов, о которых мы говорили. Надеюсь, как команда меняется, как отдельные игроки меняются – так и Юра поменяется.

2 марта. Конфликт с агентом Шатова

Кахор Муминов, агент Шатова, заявил, что футболисты «Зенита» не понимают, не любят тренера и не будут за него играть. Луческу ответил накануне матча с ЦСКА.

– Когда приближаются ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, откуда идет это интервью. Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.

8 апреля. Новый удар по Шатову

Луческу отреагировал на фразу Шатова «главному тренеру и без нас хорошо».

– К сожалению, Шатов сам себя отдалил от команды своими травмами. Он единственный такой. Иногда эти травмы действительно существуют, иногда мне сложно сказать, насколько они серьезны. Если говорить о его месте в составе, то он не может играть под нападающим, не может играть на позиции того же Кокорина. Он может играть на позиции Данни, но Мигель на сегодняшний день лучше него.

Я верю в этого игрока, у него очень большой потенциал, и самое главное, чтобы он постоянно тренировался. Он три дня тренируется, потом день не тренируется. Идет тренировка, он может уйти на 50-й минуте – у него что-то болит. Мы готовились к игре, и он в середине недели уехал в Финляндию проверять себя. Я не могу доверять игроку, который не тренируется постоянно, не получает максимальных нагрузок, которые получают все остальные. Я жду, конечно, его с нетерпением, но это больше зависит от него, а не от меня. Так было и в конце первой части чемпионата, и на сборах.

«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистам

Отношение к журналистам

4 августа. Лояльность

Луческу сразу ввел новые правила: общается не только он, а еще и игроки. Полное доверие.

– Вы можете выходить на поле, как сейчас. Выбирайте игроков, с которыми хотите беседовать. Проблем не будет, я буду на вашей стороне. Надеюсь, отказов не встретите. Вы такие же члены семьи. Не стойте у ворот, приходите сюда, ждите игроков, принимайте их в свои объятия.

7 мая. Критика петербургских журналистов

После поражения зенитовцев от «Терека» чемпионом стал «Спартак», а Луческу неожиданно обвинил местных журналистов в том, что они не поддерживают команду.

– Я отвечаю за результат, только я. Все моменты я аргументирую. Что меня больше всего удивляет – я понимаю журналистов в Москве, но не понимаю наших журналистов. Бывает, вы критикуете клуб и ищете подоплеку. Если я говорю про поле, значит, это действительно так. Спросите у футболистов, я не оправдываю себя.

17 мая. «Глупые люди»

Луческу отказался отвечать на вопрос о прогрессе Александра Кокорина.

– Я не буду комментировать игроков, – сказал Луческу и встал из-за стола для пресс-конференций.

– Stupid people (Глупые люди – англ. яз.), – добавил Луческу о журналистах, уходя из зала.

19 мая. Извинения перед журналистами

Главный тренер «Зенита» накануне матча последнего тура извинился перед журналистами.

– В первую очередь, я хотел бы извиниться за тот инцидент, который произошел на пресс-конференции. Мои слова не были адресованы тем журналистам, которые постоянно с нами. У меня всегда были невероятно хорошие отношения с прессой, но в Петербурге некоторые с первых дней относились ко мне предвзято. Я 40 лет работаю тренером, у меня никогда не было таких инцидентов. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться, я всегда делаю это аргументированно. Хочу пожелать тем журналистам, которые атакуют меня вопросами, анализировать все новости, а затем что-то спрашивать. Нет журналистов, которые закроют мне рот и не дадут мне обсуждать чьи-то слова или действия. Мы находимся в демократической стране.