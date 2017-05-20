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«Канада порвет Россию». Почему канадцы не считают наших за соперников

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Канада порвет Россию». Почему канадцы не считают наших за соперников
Фото: Gettyimages.ru

Канадские болельщики не видят у сборной России шансов без Овечкина, а известный специалист сравнивает нашу команду с медведем.

«Овечкина нет, поэтому шанс России минимален»

Когда на чемпионате мира начинается плей-офф, даже канадские болельщики – сколько бы ни говорили, что им плевать на этот турнир – обращают внимание на свою команду и болеют за нее.

Заголовки канадских изданий по итогам выхода сборной Канады в полуфинал были яркими и привлекательными для североамериканской публики не потому, что он Канада обыграла хозяев чемпионата мира, а из-за фразы «и сыграют с Россией».

Некоторые североамериканские болельщики, оказалось, весьма внимательно следят за турниром и подмечают детали: например, уверенную игру вратаря сборной России Андрея Василевского – он, естественно, в Америке всем знаком по выступлениям за «Тампу». В своих голкиперах канадцы уверены меньше, поэтому они считают вратарский вопрос ключевым преимуществом сборной России.

Однако гораздо интереснее мнения тех, кто считает Канаду фаворитом.

– Канадцы в полуфинале наиграли на победу 10:1, а не 2:1 – просто немецкий вратарь стоял на голове! Думаю, Канада порвет Россию и в финале сыграет со Швецией за золото.
Пользователь Down right nasty

– Овечкина там нет, поэтому у России минимальный шанс что-то сделать с Канадой в полуфинале.
Пользователь Oil Stinky

В чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспорить

«В мыслях канадцев кубок уже очень близко»

Известный канадский инсайдер Даррен Дрегер традиционно приезжает на чемпионат мира и смотрит вживую именно матчи сборной, а не финалы конференций Кубка Стэнли. Вот как он высказался об игре канадцев.

– В мыслях канадцев кубок уже очень близко. Очевидно, они только и думают о том, как вернутся домой чемпионами мира. И о том, как именно им этого добиться. На групповом этапе все были гораздо более расслабленными. Но и в групповом матче со Швейцарией, и в четвертьфинале с Германией канадцы так и не смогли забить такой важный третий гол.

Однако все равно Канада в четвертьфинале доминировала, канадцы 50 раз бросили по воротам немцев! Просто их голкипер сыграл сенсационно. Канада, несмотря на небольшой счет, точно была лучше Германии. Теперь впереди сложнейший тест – сборная России.

Это снова будет встреча двух супердержав, хоккейных суперсил! И, кстати, в другом полуфинале – у Швеции с Финляндией – точно такое же столкновение двух сборных, которые не очень-то любят друг друга.

Да, у Канады есть сложности в защите, вопросы по вратарской игре, а когда смотришь на состав сборной России – видишь настоящего русского медведя! Но у Канады есть все, чтобы с этой Россией справиться.

«Я железный, что со мной будет?» Русский защитник готов остановить Канаду

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