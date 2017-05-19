Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА40 : 33Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим6:4, 6:3Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Я – император!» Ломбертс статно попрощался с Петербургом (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Я – император!» Ломбертс статно попрощался с Петербургом (видео)
Фото: ФК «Зенит»

Николас Ломбертс в костюме Петра Первого прошелся по Дворцовой площади. Бельгиец умеет прощаться.

Гримерка в машине и нарисованные усы

Еще в марте Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским «Остенде», в котором проведет ближайшие три года. Тогда же защитник написал в инстаграме, что у него есть три месяца, чтобы проститься с городом, где он прожил 10 лет.

Какая программа у Николаса была эти три месяца непонятно, но за последними днями наблюдает вся страна.

17 мая фанаты «Зенита» вместо просмотра матча с «Краснодаром» 60 минут без остановки кричали имя Ломбертса, а затем еще 30 подгоняли Луческу выпустить защитника на поле.

«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»

Через два дня у болельщиков появилась возможность не только увидеть Ломбертса, но и даже его потрогать: в рамках акции «Давай-давай» Николас переоделся в Петра Первого и в сопровождении Екатерины Второй гулял по Дворцовой площади.

Ломбертс – девятый участник акции, ранее в ней принимали участие другие игроки и тренеры «Зенита»: Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито – цирковым артистом, Маурисио – таксистом, Кокорин – продавцом пышек, а Владислав Радимов – спасателем МЧС.

Николас Ломбертс в образе Петра 1 гуляет по Дворцовой площади

Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Посмотреть на защитника собирается около шестисот человек, которые и толпятся у небольшой машины. Она не только привозит Николаса на Дворцовую, но и становится гримеркой для Ломбертса. Через несколько минут переодеваний бельгиец появляется на публике: в костюме Петра и с нарисованными усами.

«Ломбертс хорошо знает город и его историю»

– Нико, не трогай ее за руку, жена увидит, – кричат из толпы не особенно искушенные в исторических деталях болельщики: Екатерина Вторая все-таки была женой внука Петра.

– Ко мне обратились где-то две недели назад, – рассказывает корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» Виктория Булгакова, актриса петербургского театра исторических миниатюр и современных пародий, сыгравшая Екатерину Вторую. – Я особенно футболом не интересуюсь, но мой супруг Андрей, который в этот раз уступил роль Петра Николасу, увлекается и сразу мне объяснил, с кем я пойду. Николас – очень приятный в общении человек, да еще и разбирается в истории города. Я начала проводить ему небольшую экскурсию, а он мне складно начал отвечать, что все знает. Это очень приятно, что у нас такие футболисты в «Зените» играют.

– Петр Первый из Ломбертса получился хороший?
– Конечно! Такой достойный молодой человек: подтянутый, стройный, статный! Желаю Николасу никогда не забывать Петербург. Все, кто хоть раз приезжал сюда, оставляют в своем сердце частичку этого города.

– Спасибо, я вас люблю, я люблю «Зенит» и Петербург, – громко восклицает Ломбертс и с улыбкой отправляется отвечать на вопросы журналистов.

– Как мне в образе Петра? Круто! Все классно. Я  – император.

– Вы ездили в больницу к Максиму, на чье лечение собрали необходимую сумму. Что можете ему сейчас сказать?
– Рад, что удалось собрать много денег. Он хороший ребенок, мы поиграли в футбол с ним. Хочу, чтобы у него была хорошая жизнь. Все должны помогать нуждающимся, не только болельщики.

После общения с прессой Ломбертс хочет отправиться в машину и уехать, но болельщики не отпускают бельгийца еще полчаса. Скорее всего, это был их последний шанс потрогать человека, который последние 10 лет делал историю «Зенита».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Путин объявил благодарность ФедунуПрезидент России Владимир Путин объявил благодарность главному акционеру ФК «Спартак» Леониду Федуну. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.Денис Глушаков: «Спартак» - команда-семьяПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что в завоевании чемпионского титула сыграла роль сплоченность команды.Сердар Таски: Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную наградуЗащитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу в чемпионате России.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и АвстралииТренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.Алим Бишенов: еще одно обвинение не повлияет на испорченную репутацию стадиона в Санкт-ПетербургеУправляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов прокомментировал арест подрядчика строительства стадиона в Санкт-Петербурге гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина.Денис Глушаков: Каррера создает очень профессиональную атмосферуПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о роли главного тренера Массимо Карреры в завоевании командой чемпионского титула.«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезонеОтдел лицензирования Российского футбольного союза выдал лицензию «Тосно» для участия в РФПЛ сезона-2017/18, сообщает официальный сайт организации.Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛКого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛЗащитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим футболистом клуба по итогам сезона. «Советский спорт» - о прогрессе игрока в недКто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все раскладыКто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады«Советский спорт» рассказывает о главных интригах заключительного тура премьер-лиги.Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство - далеко не последний триумф «Спартака»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что чемпионский титул 2017 года – только первый трофей в ряду многих других для команды.Александр Колинько: В «Рубине» я матчи не сдавал, но за свою карьеру сыграл в одном договорном матчеБывший голкипер «Рубина» Александр Колинько сказал, что в казанской команде он никогда не принимал участие в сдаче матчей. Он также отметил, что сыграл в договорном матче за другую команду.Никита Баженов: кто сомневается в заслуженности чемпионства «Спартака», смотрит футбол с луныБывший игрок «Спартака» и сборной России Никита Баженов поделился впечатлениями от победы красно-белых в чемпионате России.Александр Бубнов: «Зенит» не превосходит «Локомотив» по игреФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Зенит».Николас Ломбертс: Рад, что удалось собрать много денег на лечение пятилетнего мальчикаЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением об участии в благотворительной акции, где он на один день вышел на Дворцовую площадь в образе Петра I.Ломбертс в образе Петра I пообщался с болельщиками «Зенита» на Дворцовой площадиЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс принял участие в благотворительной акции «Давай-Давай».Футболисты «Урала» сыграли в «квадрат» на крыше небоскреба (видео)Футболисты «Урала» сыграли в популярную дворовую игру «квадрат» на вертолетной площадке бизнес-центра «Высоцкий», сообщает Znak.com.Как «Спартак» шел к золоту. Часть пятая: «Зенит» и ЦСКА повержены! (видео)Как «Спартак» шел к золоту. Часть пятая: «Зенит» и ЦСКА повержены! (видео)«Советский спорт» завершает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильный«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильныйМонолог Мирчи Луческу о «Спартаке», Мутко, стадионе, ошибках российского футбола и судьях занял 25 минут.КДК РФС условно дисквалифицировал Карреру на один матчГлава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация дисквалифицировала наставника московского «Спартака» Массимо Карреру на один матч условно и оштрафовала на 30 тысяч рублей за неоднократные выходы за пределы технической зоны во время матчей РФПЛ.Нобель Арустамян: В Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером «Зенита»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о кандидатах на пост главного тренера «Зенита» Паулу Соузе и Роберто Манчини.
Футбол
«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне
Футбол
Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство - далеко не последний триумф «Спартака»
Футбол
Александр Колинько: В «Рубине» я матчи не сдавал, но за свою карьеру сыграл в одном договорном матче
Теннис
Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на Уимблдоне
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Николас Ломбертс
Николас Ломбертсвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости