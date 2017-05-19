«Я – император!» Ломбертс статно попрощался с Петербургом (видео)

Николас Ломбертс в костюме Петра Первого прошелся по Дворцовой площади. Бельгиец умеет прощаться.

Гримерка в машине и нарисованные усы

Еще в марте Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским «Остенде», в котором проведет ближайшие три года. Тогда же защитник написал в инстаграме, что у него есть три месяца, чтобы проститься с городом, где он прожил 10 лет.

Какая программа у Николаса была эти три месяца непонятно, но за последними днями наблюдает вся страна.

17 мая фанаты «Зенита» вместо просмотра матча с «Краснодаром» 60 минут без остановки кричали имя Ломбертса, а затем еще 30 подгоняли Луческу выпустить защитника на поле.

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Через два дня у болельщиков появилась возможность не только увидеть Ломбертса, но и даже его потрогать: в рамках акции «Давай-давай» Николас переоделся в Петра Первого и в сопровождении Екатерины Второй гулял по Дворцовой площади.

Ломбертс – девятый участник акции, ранее в ней принимали участие другие игроки и тренеры «Зенита»: Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито – цирковым артистом, Маурисио – таксистом, Кокорин – продавцом пышек, а Владислав Радимов – спасателем МЧС.

Николас Ломбертс в образе Петра 1 гуляет по Дворцовой площади Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Май 19 2017 в 6:18 PDT

Посмотреть на защитника собирается около шестисот человек, которые и толпятся у небольшой машины. Она не только привозит Николаса на Дворцовую, но и становится гримеркой для Ломбертса. Через несколько минут переодеваний бельгиец появляется на публике: в костюме Петра и с нарисованными усами.

«Ломбертс хорошо знает город и его историю»

– Нико, не трогай ее за руку, жена увидит, – кричат из толпы не особенно искушенные в исторических деталях болельщики: Екатерина Вторая все-таки была женой внука Петра.

– Ко мне обратились где-то две недели назад, – рассказывает корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» Виктория Булгакова, актриса петербургского театра исторических миниатюр и современных пародий, сыгравшая Екатерину Вторую. – Я особенно футболом не интересуюсь, но мой супруг Андрей, который в этот раз уступил роль Петра Николасу, увлекается и сразу мне объяснил, с кем я пойду. Николас – очень приятный в общении человек, да еще и разбирается в истории города. Я начала проводить ему небольшую экскурсию, а он мне складно начал отвечать, что все знает. Это очень приятно, что у нас такие футболисты в «Зените» играют.

– Петр Первый из Ломбертса получился хороший?

– Конечно! Такой достойный молодой человек: подтянутый, стройный, статный! Желаю Николасу никогда не забывать Петербург. Все, кто хоть раз приезжал сюда, оставляют в своем сердце частичку этого города.

– Спасибо, я вас люблю, я люблю «Зенит» и Петербург, – громко восклицает Ломбертс и с улыбкой отправляется отвечать на вопросы журналистов.

– Как мне в образе Петра? Круто! Все классно. Я – император.

– Вы ездили в больницу к Максиму, на чье лечение собрали необходимую сумму. Что можете ему сейчас сказать?

– Рад, что удалось собрать много денег. Он хороший ребенок, мы поиграли в футбол с ним. Хочу, чтобы у него была хорошая жизнь. Все должны помогать нуждающимся, не только болельщики.

После общения с прессой Ломбертс хочет отправиться в машину и уехать, но болельщики не отпускают бельгийца еще полчаса. Скорее всего, это был их последний шанс потрогать человека, который последние 10 лет делал историю «Зенита».