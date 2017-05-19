Фестиваль принципиальности. Алексей Андронов о полуфиналах хоккейного ЧМ

Кельнско-парижский чемпионат мира в концовке дарит любителям хоккея массу позитивных эмоций. Шикарная игра Латвии и Германии за выход в плей-офф стала одной из самых ярких на турнире. В ней было все - и даже грубой судейской ошибке место нашлось (осталось только совершенно непонятным, почему тренеры Латвии не взяли «челлендж». США сыграли свой лучший матч против сборной России, показав одновременно и свои сильные стороны (прежде всего скорость), и набор слабостей, которыми затем прекрасно воспользовались невзрачные вроде бы финны. Это было ожидаемо, столь молодая команда, как у Америки - очень зависима от эмоций, и того, «пошло»ли у нее с самого начала. С Россией пошло, и в первом периоде, несмотря на единственную шайбу Гусева, счет бросков был 16-3 в пользу США. Ясно было, что рано или поздно Василевский дрогнет под таким напором, что и случилось.

Но «расплескав»всю себя в игре с Россией, Америка не сохранила сил и эмоций на Финляндию. А нам наоборот, поражение пришлось очень вовремя, слегка скрасив бравурный тон, и перед плей-офф обеспечив команде должный серьезный настрой. Не представляю, зачем тренеры чешской сборной решили играть в четвертьфинале открыто - это как раз то, чего против нынешней сборной России делать ни в коем случае нельзя. С их составом.

В итоге на чемпионате мы имеем два «классических»полуфинала - Россия-Канада и Финляндия-Швеция. Канадцы, кстати могут повторить попытку чешской сборной поиграть в атакующий хоккей - им исполнительского мастерства для этого хватит. Но, думаю, скорее в ход пойдет модель олимпиады в Ванкувере, и нашим игрокам нужно быть готовым к максимально жесткой, интенсивной игре. Сборную усилили Орлов и Кузнецов, прекрасно с этой тактикой знакомые. Но будет очень трудно. И невзрачная (по счету) победа Каналы над хозяевами турнира в четвертьфинале не должна никого вводить в заблуждение. С Россией все будет совершенно иначе. Ожидаю от этого полуфинала результативной и очень энергичной игры.

Скандинавское дерби - настоящая классика хоккея. После матчей России с Канадой - это самое знаковое противостояние в игре, а по принципиальности оно даже превзойдет спор двух частей света. Особенно пикантно присутствие в сборной Швеции Хенрика Лундквиста. 11 лет назад на Олимпиаде в Турине именно его гениальная игра помогла шведам обыграть соседей в финале. За прошедшие голы он стал несколько хуже играть на больших площадках, но к дерби наверняка постарается собраться. Тем более, что много сил против Швейцарии Швеция не потратила.

На бумаге фаворит этой встречи очевиден: внушительный отряд НХЛ-овцев во главе с Лундквистом и восходящей звездой Вильямом Нюландером - делает фаворитом Швецию. Но в одной встрече финны вполне могут и преподнести сюрприз, как уже сделали это, «заглушив»в четвертьфинале США. И как раз в этой встрече, мне кажется, большого количества шайб ждать не стоит. Финны вперед не побегут, им просто нечем. Рикард Гренборг тоже предпочитает осторожную стратегию. Очень много тут может решить «невынужденная ошибка», и вот здесь как раз опасаться нужно Лундквисту. В этом сезоне ему уже дважды забивали из-за ворот, просто швыряя шайбу в заднюю часть шлема, и если Сидни Кросби в том моменте явно действовал экспромтом, то партнер по сборной Эрик Карлссон уже все делал сознательно.

В любом случае - полуфинале получились что надо. Да и финал при любом его составе будет чудо как хорош.