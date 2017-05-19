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Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах заключительного тура премьер-лиги.

Регламент

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

– по наибольшему числу побед во всех матчах;

– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

Лига чемпионов: ЦСКА или «Зенит»?

Расклады. ЦСКА опережает «Зенит» на одно очко. В последнем матче армейцы дома сыграют с «Анжи», а питерцы – в гостях с «Локомотивом». Все просто: «Зениту», чтобы обойти ЦСКА, надо одержать победу и надеяться на осечку конкурента. Если «Зенит» сыграет вничью, а ЦСКА проиграет (в этом случае будет равенство очков), то выше будут красно-синие по забитым голам на чужом поле в очных встречах.

Комментарий «Советского спорта». Вторую путевку в Лигу чемпионов получит ЦСКА.

Лига Европы: «Ростов», «Краснодар» или «Терек»?

Расклады. «Ростов» опережает «Краснодар» и «Терек» на два и три очка соответственно. И в последнем туре (гостевой матч с «Оренбургом») его устроит ничья. В этом случае, даже если «Краснодар» в гостях обыграет «Томь», и обе команды наберут по 49 очков, выше будет «Ростов» по количеству побед во всех матчах. То есть «Краснодару» необходима своя победа и поражение «Ростова». А «Тереку», который в гостях сыграет с «Крыльями Советов», – еще и осечка «Краснодара» (ничья или поражение).

Комментарий «Советского спорта». Последнюю путевку в Лигу Европы получит «Ростов».

Вылет: «Арсенал», «Оренбург» или «Крылья Советов»?

Расклады. «Крылья Советов» находятся в трех очках отрыва от идущего пятнадцатым «Арсенала». Однако если они дома проиграют «Тереку», а «Арсенал» дома обыграет «Спартак», то выше будет тульская команда по количеству побед во всех матчах. «Оренбург», который дома сыграет с «Ростовом», устроит любой результат, при условии, что «Арсенал» не обыграет «Спартак».

Комментарий «Советского спорта». Компанию «Томи» составил «Арсенал».

Стыковые матчи: «Урал», «Анжи», «Крылья Советов» или «Оренбург»?

Расклады. «Анжи» и «Урал» находятся в двух очках отрыва от стыковых матчей. Первым в гостях играть с ЦСКА. Вторым – в гостях с «Уфой». При этом «Урал» гарантированно устроит ничья. «Анжи» – нет. Если «Крылья Советов» дома обыграют «Терек», а «Анжи» в гостях не победит ЦСКА, выше будет самарская команда. «Оренбургу», чтобы сохранить прописку в элите, нужна своя победа и осечки «Крыльев Советов» и «Анжи».

Комментарий «Советского спорта». В стыковых матчах сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Впрочем, очень даже возможно, что вместо «Крыльев Советов» будет «Анжи». Махачкалинцы свой матч наверняка проиграют. Все зависит от непредсказуемого «Терека», от которого не знаешь, чего ждать.

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Михаил Борзыкин
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