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Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ
Фото: ФК «Спарта» Прага

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим футболистом клуба по итогам сезона. «Советский спорт» - о прогрессе игрока в недалекой Чехии.

БОЛЬШОЕ НАЧАЛО В ЕВРОПЕ

Этот зарубежный сезон для 21-летнего россиянина не первый. Надеемся, что не последний. Еще в юности – в 2014 году – чуткие руководители ЦСКА забросили перспективного, но не подходящего под идеи Леонида Слуцкого, парня в Прагу, где местная «Дукла» приняла армейца как родного: россиянин мгновенно стал основным игроком и провел 29 матчей чемпионата страны из 30-ти.

Командировка в Чехию, ментально не столь отличную от России, дала Вячеславу главное: он перестал играть в футбол против сверстников. Мальчиков сменили мужики, что позволило Караваеву без страха и упрека поверить в свои силы и прогрессировать с удвоенной скоростью.

НЕ ЗАМАРАЛСЯ В РФПЛ

Почему так резко про наш с вами родной чемпионат? Увы, молодежь здесь часто получает место в составе и большие деньги благодаря лимиту. Увы, молодежь здесь неприлично рано сбавляет к себе требования и становится одиозной. Караваева этот чудо-бумеранг имени наших уважаемых руководителей, слава богу, не задел.

Может, и хорошо, что у Караваева не было даже возможности проявить себя в ЦСКА: чудо-бумеранг с большой долей вероятности ударил бы в затылок, посадил на лавку или подтолкнул в бездну аренд по региональным командам. Так что после «Дуклы» Вячеслав провел огненный сезон в «Яблонце» - 40 матчей и 3 гола – и окончательно освоился в Чехии: язык отчасти выучил, к местному быту приспособился и в футболе себя, наконец, нашел.

 

 

НАСТОЙЧИВОСТЬ И УПОРСТВО

Эти качества заложены не только в Караваеве-футболисте, но и в Караваеве-человеке. Отпахав очередной сезон в чешском чемпионате, Вячеслав вернулся в ЦСКА, но продлевать соглашение с клубом не захотел: быть вторым после Марио Фернандеса так себе перспектива, а других наиболее стоящих вариантов в России нет.

И если для российского болельщика и футбольного управленца фамилия «Караваев» ассоциируется с первоклассным лагером и вкуснейшей свиной рулькой, то для доблестных чешских функционеров – исключительно с футболом. Ну а миллион евро отступных за никому не известного в России, но весьма узнаваемого в Чехии игрока – пожалуй, достойная сумма.

Главное, что руководители «Спарты» не прогорели: 35 встреч в сезоне, 4 гола и одна передача окончательно вытолкнули Вячеслава из пучины неуверенности - правильный ли выбор он сделал, окончательно укатив в Восточную Европу. Теперь мы знаем, что правильный.

Теперь мы знаем, что Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ. Но вот вопрос: а оно ему надо?

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