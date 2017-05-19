Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА40 : 33Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим6:4, 6:3Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кто сказал, что русские – единоличники?!» Тренер канадцев был поражен вопросом

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кто сказал, что русские – единоличники?!» Тренер канадцев был поражен вопросом
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» послушал игроков и наставника сборной Канады Джона Купера в микст-зоне после тренировки в Кельне.

Канадцы отработали на льду основной арены в Кельне все 75 минут, положенные им по регламенту. В конце тренировки они сдвинули ворота и начали шлифовать игру под давлением. Позже главный тренер сборной Канады Джон Купер ответит на вопрос, как останавливать российских хоккеистов, умеющих так здорово играть в пас: «Надо лишать их пространства, не давать им принимать шайбу, сразу же атаковать и сделать все, чтобы им было некомфортно».

Еще наставник «Тампы» Джон Купер пошутил, что готов, если его клубные игроки не наберут ни одного очка в этом матче, но сборная Канады выйдет в финал. Напомню, что в субботу на лед могут выйти сразу пять игроков «Лайтнинг»: Брэйден Поинт, Алекс Киллорн с одной стороны, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Наместников – с другой. Плюс Никита Гусев, которого «Тампа» выбирала на драфте.

- Тот драфт был в 2012 году, и я еще не работал в команде, - заметил Купер. – Не видел Гусева много в деле. Хотя впечатлен его статистикой и тем, что он прогрессирует с каждым сезоном. Много слышал об этом парне. И оценил его на этом чемпионате мира – Гусев очень хорош.

Еще один канадский репортер спросил: «Вот ведь сборная России – это группа сильных мастеров, но так-то они – единоличники. Это не команда. Согласны?»

Купер на провокацию не поддался, даже возмутившись: «Нет, конечно. Россияне уверенно победили весьма сильную сборную Чехии. Они играют именно как команда. Кучеров, Панарин, Кузнецов – все они работают ради общего дела».

Интересный вопрос задали форварду Брэйдену Шенну: «Какие у вас остались воспоминания от молодежного чемпионата мира 2011 года, когда те же Кучеров, Панарин, Кузнецов победили Канаду в финале со счетом 5:3, хотя уступали 0:3?»

- Да какие воспоминания? – воскликнул Шенн. – Об этом поскорее хотелось забыть! Надеюсь, теперь мы не наступим на старые грабли и победим Россию.

Еще Брэйден рассказал, что на тренировках в «Филадельфии» ему очень непросто играть против защитника Ивана Проворова. Невероятно талантливый 20-летний хоккеист. Здорово читает комбинации, выбирает позицию. Но если в полуфинале Проворов попадется на пути, Шенн против него сыграет очень жестко.

Мы уж не стали расстраивать лидера «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, что его будущий одноклубник Андрей Миронов скорее всего не сыграет в полуфинале против Канады. Но мнением форварда поинтересовались.

- К сожалению, не видел, как играет Миронов, - пожал плечами Маккиннон. – Посмотрю на него в деле в субботу. Вообще я рад, что «Колорадо» подписал такого крепкого хорошего защитника. Протестирую ли я Андрея на льду? Да я бы всех русских хотел бы проверить! Полуфинал ожидается очень упорным, и его исход может решить любой нюанс.

Наконец, к прессе вышел 36-летний защитник сборной Канады Крис Ли, выступавший за «Магнитку». Его контракт подошел к концу, и ветеран хотел бы попробовать себя в НХЛ. Если все сложится, это будет уникальный дебют в 37 лет, потому что до этого Ли выступал только в Европе и низших лигах Северной Америки.

- У вас есть большой опыт игры против звена Шипачева. Как их остановить в субботу? – спросили у Криса.
- Слушайте, в финале Кубка Гагарина мы их не остановили, - усмехнулся Ли. – Так что ответить не очень просто. Но нужно играть плотно, хорошо выбирать позицию, потому что они – отличные мастера и здорово отдают пасы. Чуть упустишь – и увидишь, как они открылись под бросок.

- Какое будущее ждет ваших партнеров по «Металлургу» - Виктора Антипина в «Баффало» и Алексея Береглазова в «Рейнджерс»?
- Превосходное. Я играл четыре года с Антипиным, три – с Береглазовым. Давно понял, что это сильные перспективные хоккеисты. Даже в них не сомневаюсь.

- А вот Сергей Мозякин смог бы играть в НХЛ, если бы захотел? Понятно, что он останется в КХЛ, но все же…
- Думаю, он бы тоже смог. Какой же клуб откажется от форварда, который забивает так много голов? Главное для Мозякина – попасть в правильную команду. Но КХЛ – хорошая лига, и Сергей здесь многие годы считается чуть ли не главной звездой. Так что, может, уезжать в самом деле нет смысла.

Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Если не уступим в характере – победимБорис Майоров: Если не уступим в характере – победимЭксперт «Советского спорта», капитан непобедимой сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценивает шансы соперниковСборную России тормознули на вокзале. Как наши вернулись из Парижа в КельнСборную России тормознули на вокзале. Как наши вернулись из Парижа в КельнВ пятницу сборная России вернулась в Германию, чтобы продолжить свое выступление на ЧМ-2017. Наш соперник по полуфиналу – Канада.Фестиваль принципиальности. Алексей Андронов о полуфиналах хоккейного ЧМФестиваль принципиальности. Алексей Андронов о полуфиналах хоккейного ЧМКельнско-парижский чемпионат мира в концовке дарит любителям хоккея массу позитивных эмоций.Теему Селянне: Если Овечкин убежит на Олимпиаду, то обратно в НХЛ приехать уже не сможетЧетырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Игры в Пхенчхане.Минское «Динамо» полностью откажется от легионеровМинское «Динамо» планирует полностью отказаться от легионеров, заявил министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Айван Занатта: Зубов может вырасти в блестящего тренера, и я должен буду ему помочьГенеральный менеджер сборной Италии Айван Занатта рассказал о том, как вошел в тренерский штаб главного тренера «Сочи» Сергея Зубова.Артемий Панарин: Партнеры на меня злятся. А Кузя вообще на меня орет! (видео)Артемий Панарин: Партнеры на меня злятся. А Кузя вообще на меня орет! (видео)Форвард сборной России Артемий Панарин забил третий гол в ворота чехов (3:0), а после матча пообщался с журналистами.В чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспоритьВ чем Россия точно лучше Канады. Факты, с которыми вы не сможете поспоритьЭти пять причин намекаюют на то, что именно сборная России – фаворит полуфинала.Россия будет играть в Минске на ЧМ-2021Сборная России проведет матчи группового этапа чемпионата мира 2021 года в Минске, сообщает член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и вице-президент Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров.Грабят! Как французы и немцы пытаются нажиться на фанатах (и что с этим делать)Грабят! Как французы и немцы пытаются нажиться на фанатах (и что с этим делать)Как посетить чемпионат мира по хоккею и не разориться – лайфхаки от журналистов «Советского спорта»Александр Мартынюк: В матче с Канадой главную роль сыграет реализацияДвукратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Мартынюк подвел итоги матча с Чехией на чемпионате мира, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с Канадой.Матч Канада – Россия начнется в 16:15 (мск)Стало известно расписание полуфиналов чемпионата мира, которые запланированы на 20 мая в Кельне.Патрик Фишер: Горжусь сборной Швейцарии, которая на равных играла с одной из сильнейших команд чемпионата мираГлавный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер подвел итоги матча ¼ финала чемпионата мира со Швецией (1:3) в Париже.Павел Францоуз: Сборная России играла здорово и показала свое мастерствоГолкипер сборной Чехии Павел Францоуз дал комментарий после поражения от команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира (0:3).Канада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утраКанада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.День в истории. Евгению Кузнецову – 25!Сегодня исполняется 25 лет нападающему «Вашингтона» и сборной России Евгению Кузнецову.Ну и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорблениеНу и кто в хоккее «отсталый варвар»? Сборная России ответила на оскорблениеОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко урезонивает чешского коллегу, пытающегося посеять вражду между Россией и Чехией.Букмекеры считают сборную Канады фаворитом матча с Россией в полуфинале чемпионата мира20 мая сборные Канады и России разыграют путевку в финал чемпионата мира по хоккею-2017.Александр Эдлер: На арене в Париже было очень жарко, но команды находились в равных условияхЗащитник сборной Швеции Александр Эдлер прокомментировал победу своей команды над швейцарцами на чемпионате мира-2017.Виктор Хедман: Мировой хоккей увидит новую главу противостояния шведов и финновЗащитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился ожиданиями от встречи с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2017.
Футбол
Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство - далеко не последний триумф «Спартака»
Футбол
Александр Колинько: В «Рубине» я матчи не сдавал, но за свою карьеру сыграл в одном договорном матче
Теннис
Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на Уимблдоне
Футбол
Караваев признан лучшим игроком «Спарты» в сезоне
все новости
Канада
Канадакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости