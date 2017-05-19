«Кто сказал, что русские – единоличники?!» Тренер канадцев был поражен вопросом

Обозреватель «Советского спорта» послушал игроков и наставника сборной Канады Джона Купера в микст-зоне после тренировки в Кельне.

Канадцы отработали на льду основной арены в Кельне все 75 минут, положенные им по регламенту. В конце тренировки они сдвинули ворота и начали шлифовать игру под давлением. Позже главный тренер сборной Канады Джон Купер ответит на вопрос, как останавливать российских хоккеистов, умеющих так здорово играть в пас: «Надо лишать их пространства, не давать им принимать шайбу, сразу же атаковать и сделать все, чтобы им было некомфортно».

Еще наставник «Тампы» Джон Купер пошутил, что готов, если его клубные игроки не наберут ни одного очка в этом матче, но сборная Канады выйдет в финал. Напомню, что в субботу на лед могут выйти сразу пять игроков «Лайтнинг»: Брэйден Поинт, Алекс Киллорн с одной стороны, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Наместников – с другой. Плюс Никита Гусев, которого «Тампа» выбирала на драфте.

- Тот драфт был в 2012 году, и я еще не работал в команде, - заметил Купер. – Не видел Гусева много в деле. Хотя впечатлен его статистикой и тем, что он прогрессирует с каждым сезоном. Много слышал об этом парне. И оценил его на этом чемпионате мира – Гусев очень хорош.

Еще один канадский репортер спросил: «Вот ведь сборная России – это группа сильных мастеров, но так-то они – единоличники. Это не команда. Согласны?»

Купер на провокацию не поддался, даже возмутившись: «Нет, конечно. Россияне уверенно победили весьма сильную сборную Чехии. Они играют именно как команда. Кучеров, Панарин, Кузнецов – все они работают ради общего дела».

Интересный вопрос задали форварду Брэйдену Шенну: «Какие у вас остались воспоминания от молодежного чемпионата мира 2011 года, когда те же Кучеров, Панарин, Кузнецов победили Канаду в финале со счетом 5:3, хотя уступали 0:3?»

- Да какие воспоминания? – воскликнул Шенн. – Об этом поскорее хотелось забыть! Надеюсь, теперь мы не наступим на старые грабли и победим Россию.

Еще Брэйден рассказал, что на тренировках в «Филадельфии» ему очень непросто играть против защитника Ивана Проворова. Невероятно талантливый 20-летний хоккеист. Здорово читает комбинации, выбирает позицию. Но если в полуфинале Проворов попадется на пути, Шенн против него сыграет очень жестко.

Мы уж не стали расстраивать лидера «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, что его будущий одноклубник Андрей Миронов скорее всего не сыграет в полуфинале против Канады. Но мнением форварда поинтересовались.

- К сожалению, не видел, как играет Миронов, - пожал плечами Маккиннон. – Посмотрю на него в деле в субботу. Вообще я рад, что «Колорадо» подписал такого крепкого хорошего защитника. Протестирую ли я Андрея на льду? Да я бы всех русских хотел бы проверить! Полуфинал ожидается очень упорным, и его исход может решить любой нюанс.

Наконец, к прессе вышел 36-летний защитник сборной Канады Крис Ли, выступавший за «Магнитку». Его контракт подошел к концу, и ветеран хотел бы попробовать себя в НХЛ. Если все сложится, это будет уникальный дебют в 37 лет, потому что до этого Ли выступал только в Европе и низших лигах Северной Америки.

- У вас есть большой опыт игры против звена Шипачева. Как их остановить в субботу? – спросили у Криса.

- Слушайте, в финале Кубка Гагарина мы их не остановили, - усмехнулся Ли. – Так что ответить не очень просто. Но нужно играть плотно, хорошо выбирать позицию, потому что они – отличные мастера и здорово отдают пасы. Чуть упустишь – и увидишь, как они открылись под бросок.

- Какое будущее ждет ваших партнеров по «Металлургу» - Виктора Антипина в «Баффало» и Алексея Береглазова в «Рейнджерс»?

- Превосходное. Я играл четыре года с Антипиным, три – с Береглазовым. Давно понял, что это сильные перспективные хоккеисты. Даже в них не сомневаюсь.

- А вот Сергей Мозякин смог бы играть в НХЛ, если бы захотел? Понятно, что он останется в КХЛ, но все же…

- Думаю, он бы тоже смог. Какой же клуб откажется от форварда, который забивает так много голов? Главное для Мозякина – попасть в правильную команду. Но КХЛ – хорошая лига, и Сергей здесь многие годы считается чуть ли не главной звездой. Так что, может, уезжать в самом деле нет смысла.