Сборную России тормознули на вокзале. Как наши вернулись из Парижа в Кельн

В пятницу сборная России вернулась в Германию, чтобы продолжить свое выступление на ЧМ-2017. Наш соперник по полуфиналу – Канада.

После победного четвертьфинала со сборной Чехии наша команда не стала отступать от своего обычного графика. Впрочем, у нее, как выяснилось такой возможности и не было.

- Я бы предпочел сразу после матча поехать в Кельн, - рубанул после победы главный тренер сборной России Олег Знарок. – Уже к ужину бы дома были. Но…

Но заключалось в том, что поездов до Кельна вчера вечером не было аж до 6 утра. Первоначально, по слухам, рассматривался и этот вариант с суперранним подъемом. Но в итоге был выбран гораздо более щадящий режим.

Игроки остались на ночь в Париже. Утром встали в восемь часов, плотно позавтракали и в 11.55 по парижскому времени погрузились в поезд вместе с женами, подругами детьми и, конечно, симпатичной собачкой Рыжиком.

На этот раз обошлось без железнодорожных приключений. Вместо палящей жары моросил мелкий дождь. А поезда не ломались и отправлялись вовремя.

Единственный пострадавший в матче против чехов форвард Владислав Наместников бодро шагал вместе со всеми. Хотя накануне шайба угодила нашему нападающему точно в пятку и вызвала обширную гематому. Но как заверили меня в сборной – это дело поправимое и против канадцев Наместников сыграть сможет.

Кстати, о канадцах в сборной пока не говорили. Работа была отложена до тренировки и вечернего тактического занятия. «Шпиона», следящего за заокеанской командой в четвертьфинале мы в Кельне не оставляли.Вместо этого аналитическая группа, работающая в составе нашей команды, подготовила нарезку видео по всем компонентам игры нашего грозного соперника.

В 15.20 игроки сборной России вышли на перрон вокзала в Кельне. И вот тут угодили в настоящий людской водоворот. Двигаться наши не могли – надо было дожидаться на месте представителя организаторов соревнований. А он, вместе с автобусом для нашей команды, запаздывал.

На поезде с нами из Парижа вернулась и «ТреКрунур», которая также не избежала приключений. Во время четвертьфинального матча шведов со швейцарцами в парижском дворце из-за сильного ливня начала протекать крыша. Но поединок это не сорвало.

Сейчас шведы протискивались мимо россиян к выходу, отжимая их к самому краю перрона. А вокруг уже собирались зрители, фотографирующие хоккейных звезд…

Впрочем, продолжалось это легкое безумие от силы минут десять. После чего и наши наконец устремились из вокзала. Еще несколько минут ожидания на улице под бдительным оком полицейских подтянувших для охраны, но вежливо державшихся в стороне. И вот уже сборная России грузится в фирменный автобус с символами чемпионата мира-2017 на борту.

- Вы в ту же гостиницу будете заселяться? – Уточнил на всякий случай один из моих коллег.

- А мы оттуда и не выписывались, - заявил в ответ пресс-атташе нашей команды Марат Сафин. Словно в победе над чехами никто в сборной России ни чуточки не сомневался. Хотя почему бы и нет?

До полуфинала с Канадой в этот момент оставались ровно сутки.

А ровно в 18.00 наши вышли на свою единственную тренировку перед полуфиналом…