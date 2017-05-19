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Борис Майоров: Если не уступим в характере – победим

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Если не уступим в характере – победим
Фото: Gettyimages.ru

Эксперт «Советского спорта», капитан непобедимой сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценивает шансы соперников в полуфинале Россия – Канада.

- Вопрос в лоб. Есть ли у сборной России канадский комплекс? После разгрома в финале ЧМ-2015, поражений в выставочном матче Кубка мира и на самом Кубке мира в Торонто?
- Думаю, что никакого комплекса нет. Наоборот есть желание проверить себя с самым серьезным соперником, посмотреть, чего ты стоишь. Это касается и наших энхаэловцев, и тех, кто рвется за океан, а также игроков из КХЛ. Еще в советское время испытание Канадой считалось лучшим и самым объективным тестом на зрелость и стойкость. Не все его выдерживали.

Да и поражения воспринимаются по-разному. Одних они подстегивают, у других отнимают веру в себя. Надеюсь, наши парни сделали выводы из прежних неудач с канадцами и полны решимости их победить.

- А Знарок в особенности? Он же на тренерском поприще канадцев не обыгрывал.
- Мне понравилось, как Знарок ответил на аналогичный вопрос после победы над чехами в Париже: «Я ведь не 18-летний юноша, чтобы комплексовать!». Такие же чувства должны испытывать его подопечные.

- Вы уверены в том, что канадцы сразу полетят на наши ворота?
- Так бывает почти в каждом матче с канадцами. Здесь главное не испугаться, не уступить в борьбе, в характере. Сразу показать: мы их не боимся. И, конечно, не пропустить быстрых шайб. Отыгрываться всегда сложно. Особенно против Канады.

- Наш бич – вал удалений. Вы говорили, что от них уберечься легко на бумаге, на словах, а в экстремальной обстановке - крайне трудно. После победы над чехами вал штрафных минут Знарок объяснил предвзятым судейством…
- Наш главный тренер как правило говорит искренне, то, что думает. Я же могу отметить, что финские арбитры зачастую судят нашу сборную очень жестко, мало что прощают.

- После победы в Париже наша команда вернулась в Кельн только на следующий день, хотя Знарку хотел приехать вечером в день четвертьфинала.
- Я же считаю, что штаб сборной все правильно сделал. Спешить было не куда. Спокойно отдохнули, выспались. Кто-то ведь хотел полюбоваться красотами-достопримечательностями Парижа, сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. Это же прекрасная разрядка.

- Стало быть, силы на канадцев остались?
- Обязаны остаться. Ведь после победы над чехами пройдет двое суток. За это время можно поставить на ноги травмированных.

- Эксперт Александр Гуськов считает, что с канадцами опасно играть в семь защитников, нужны четыре пары. Нагрузка на оборону выпадет приличная. Тренеры прислушаются к его мнению?
- Это вопрос к тренерам. Мне же видится, что неплохо бы иметь 13-го нападающего. В четвертьфинале с чехами он нам очень пригодился. С другой стороны, я не знаю, насколько серьезное повреждение у Наместникова, которому шайба попала в ботинок. Сможет ли он сыграть в полную силу? Если нет, то не стоит и заявлять. С канадцами на одном коньке лучше не выходить. Да и Кузнецов, для которого трудно подобрать правильных партнеров, органично вписался в тройку к Кучерову и Панарину. Зачем ломать эту «химию»?

- Главный тренер канадцев Джон Купер, возглавляющий «Тампу», не понаслышке знает Василевского, Кучерова и Наместникова. Серьезный козырь в его рукаве?
- Не думаю. В противовес можно сказать, что и Проворов хорошо знает слабые места капитана канадцев и своего одноклубника по «Филадельфии» Жиру. Ерунда все это!

- Знаменитый канадский тренер-победитель Майк Бэбкок, любящий приезжать на чемпионаты мира, нахваливая сборные России, Швеции и США, заявил, что чемпионами мира все равно станут канадцы.
- Клюшку в руки этому Бэбкоку! Я видел, как мучились канадцы в четвертьфинале с немцами, как уступили Швейцарии. Эту команду можно и нужно обыгрывать. Мы ничуть не слабее.

Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

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