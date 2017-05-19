Канадский инсайдер Даррен Дрэгер: Пусть Илья Ковальчук возвращается в НХЛ!

Обозреватель «Советского спорта» беседует с одним из самых авторитетных канадских журналистов и инсайдеров – Дарреном Дрэгером (TSN).

- Да, вы правы. На каждом турнире мы видим разную Канаду. В прошлом году это была весьма хорошая команда во главе с Коннором Макдэвидом, два года назад приезжали Сидни Кросби, Тайлер Сегин и другие парни. Нынешняя сборная не может похвастаться такими звездами по ряду причин. Долгий сезон НХЛ, что связано с Кубком мира. Теперь на чемпионат мира приехали далеко не все.

Да, сейчас в сборную России не прилетел Александр Овечкин. Но посмотрите на состав – потрясающая команда! Самый яркий пример – Артемий Панарин, суперзвезда «Чикаго». А как хорош Никита Кучеров в «Тампе»! Так что сборную Канады ждет очень серьезное испытание. И я уж точно не жду 6:1, как тогда в Праге. Все будет гораздо упорнее.

- Хороший ли телерейтинг соберет этот полуфинал в Северной Америке?

- Чемпионат мира – большое событие для Канады. Но он попадает в тень плей-офф Кубка Стэнли, где сейчас играет «Оттава». А еще важный фактор – разница во времени. Полуфинал начнется, когда в восточной части Канады будет 9 утра.

Но канадские болельщики всегда гордятся тем, как их сборная выступает на международном уровне. Матч против России – это раздражитель. И если не самая сильная Канада сможет победить, то золотой финал соберет хороший рейтинг.

- Следующий сезон будет олимпийским, КХЛ хочет сохранить главных звезд, но они массово уезжают в НХЛ. С чем это связано?

- Да, вы правы – такая тенденция есть. И кто-то меня удивляет. Например, Вадим Шипачев, подписавший контракт с «Вегасом». Представлять свою страну на Олимпиаде – это гордость для игрока. Но НХЛ сегодня не едет в Пхенчхан. И я думаю, это решение не будет изменено. Хотя все возможно, сами понимаете.

Но может, эти игроки хотят пойти по пути Овечкина, который сказал, что прилетит на Олимпиаду в любом случае? И все равно, НХЛ остается сильнейшей лигой мира. Думаете, Шипачев смог бы делать $4,5 млн в КХЛ?

- С учетом разницы в налогах – конечно.

- Но многие европейцы уезжают в НХЛ, когда их зовут. И тогда Олимпиада отходит на второй план.

- Как вы думаете, Евгений Дадонов пойдет по пути Шипачева?

- По моей информации, к Дадонову проявляют интерес пять-шесть клубов НХЛ. Может, «Вегас» и захочет воссоздать эту связку с Шипачевым. Но как слышал, на Дадонова активно претендует «Чикаго».

Ведь очень важно, в какой клуб НХЛ ты попадешь, в каком стиле он будет играть. Слушайте, любая команда хотела бы подписать Панарина – от «Торонто» до «Питтсбурга». Но он выбрал «Чикаго», который подошел ему идеально. Думаю, и Дадонов сможет выстрелить в этой команде.

- А вернется ли Илья Ковальчук в НХЛ?

- Он даже в 34 года остается форвардом мирового класса. Такой же случай, как с Яромиром Ягром, который в 39 лет решил вернуться в НХЛ. И посмотрите, как он играет!

Может, Ковальчук не попадет в Зал славы как Ягр, но он способен усилить любой клуб.

Да, клубы НХЛ сейчас очень осторожны при подписании контрактов с игроками, которым за 30 лет. Это ведь инвестиции в будущее. Александр Радулов – хороший пример. Он отлично играет за «Монреаль». Но ему 30 лет, и разве он получит контракт на шесть-семь сезонов? Думаю, максимум это будет два-три года. В лучшем случае – четыре. Никто не станет рисковать деньгами.

Так что случай Ковальчука очень интересен. Сначала его должен подписать «Нью-Джерси», но эта команда перестраивает состав. Так что скорее всего Кови будет обменян после 1 июля. Нужно будет решить много бумажных вопросов. Но посмотрим, в каком клубе окажется Ковальчук, и какой длины ему предложат контракт. Также не забывайте, что многие клубы прижаты к потолку зарплат.

- Не слышали, что Илья хотел бы попасть в Нью-Йорк?

- Я в шоке – русский хочет играть в Нью-Йорке! – смеется Дрэгер. – Но «Рейнджерс» должны решить вопрос с потолком. А так я ничего не имею против Ковальчука. Всегда любил смотреть, как он играет в НХЛ. Прекрасный форвард! Лига изменилась, у генменеджеров теперь другие взгляды. Но пусть возвращается!