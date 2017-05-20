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Глушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитанов

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Глушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитанов
Фото: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта», чемпион СССР в составе «Спартака» и бывший капитан красно-белых Евгений Ловчев поговорил с чемпионом России в составе «Спартака» и нынешним капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

Вчера в спартаковском музее зарубежные болельщики клуба вручали приз Глушакову. Понятно, что он сейчас нарасхват – все-таки капитан команды, которая выиграла чемпионство. Плюс Денис всегда идет людям навстречу.

Мне, например, он должен был передать мяч с автографами всех спартаковцев. Это подарок одному мальчику на день рождения. И Глушаков не отказал – на утренней тренировке собрал автографы, привез мяч с собой в музей. Там мы и встретились. И немного поговорили.

Мы стояли рядом с фотографией Николая Петровича Старостина, на которой были две важные его цитаты. Первая: «Люби «Спартак» в себе, а не себя – в «Спартаке». И вторая: «Спартаковский дух – никакая не мистика. Это, как я считаю, всегда был разумный подбор игроков, наделенных ярко выраженной волей».

И я спросил Глушакова, почувствовал ли он, что такое спартаковский дух?

– Знаете, я, наверное, только сейчас стал это понимать, – сказал Глушаков. – Особенно после последней игры с «Тереком». Конечно, и до этого видел, как сильно нас поддерживают болельщики, соскучившиеся по чемпионству. Безумно мотивировало, что наш стадион стал все время забиваться под завязку. Это просто несет тебя к чужим воротам. Но то, что было после игры с «Тереком», вообще не описать словами. Думаю, это единение людей, болеющих за нас, футболистов, тренеров и всех-всех-всех, и есть тот самый спартаковский дух.

– В сезоне у команды не все было гладко: случались и чувствительные поражения – например, от «Крыльев Советов» (0:4). Кто-то после игры стал говорить о судейских ошибках, мол, они всему виной. И тогда я позвонил тебе и сказал, что сваливать все на судей – путь в никуда, привел в пример «Зенит». А ты мне ответил: «Серафимыч, об этом в команде никто вообще не говорит. Виним только себя». Как вы пережили ту игру?
– Очень просто: в этот день был день рождения Боккетти. Мы все вместе поехали в ресторан. Если и говорили о футболе, то не о судьях, а о том, что сами плохо сыграли. Считаю, это было самым важным: когда мы плохо выглядели на поле, мы это всегда признавали. Как, например, признали, что по делу проиграли «Ростову» (0:3). Это помогало в дальнейших матчах.

– А что было после матча с «Томью» (1:0)? Потому что игра получилась, откровенно говоря, ужасная. Это и Массимо Каррера подтвердил своим поведением, который сразу развернулся и расстроенный ушел в подтрибунное помещение. А затем не явился на пресс-конференцию.
Каррера нам ничего не сказал. Однако, глядя на его лицо, на его поведение, мы понимали, что сыграли плохо. И нам не нужно было об этом говорить. Все и так расстроились. Хотя эта победа в итоге принесла нам титул.

– Впереди сборная. Какой результат будет успешным на Кубке Конфедераций?
– Мы в долгу перед болельщиками. Последние наши игры не впечатляют. Но, смотрите, несколько сборников стали чемпионами со «Спартаком». И претензий нет, потому что играем хорошо. ЦСКА, видимо, будет выступать в Лиге чемпионов – тоже успех. То есть многие ребята провели хороший сезон. Значит – можем! Но, конечно, буду осторожничать и скажу, что выход в полуфинал уже станет успехом. И вдохнет в нас уверенности.

– Если пройдете в полуфинал, у тебя и других спартаковских сборников не будет отпуска. Потому что 14 июля – матч за Суперкубок России против «Локомотива». А «Спартак», вновь почувствовавший вкус побед, не захочет останавливаться. Значит, будет задействована основа. Для тебя эта игра будет особенной? Все-таки бывшая команда.
– Я за многое благодарен «Локомотиву». Это мой первый клуб в РФПЛ. Можно сказать, мой футбольный университет. А академией уже стал «Спартак». Скажу честно, железнодорожником себя не считаю. Любил и люблю «Спартак». Поэтому все мысли только о победе.

Матч

Арсенал - Спартак

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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