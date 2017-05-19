Андрей Талалаев: Задача - продлить сезон

На верхних этажах турнирной таблицы ФНЛ еще жива одна интрига: «СКА-Хабаровск» и «Тамбов» в очной встрече разыграют последнюю путевку в стыковые матчи.

Для гостей, впервые в своей истории поднявшихся во второй по силе дивизион российского футбола, такой сценарий еще недавно казался почти невероятным, о чем честно рассказал в интервью «Советскому спорту» главный тренер клуба.

- Не напомните, как формулировалась задача на сезон, когда вы принимали команду?

- Поскольку клуб шел тогда на семнадцатом месте, она была предельно проста: выжить в ФНЛ. О чем-то большем тогда мечтать не приходилось. До РПФЛ было так же далеко, как, например, от Тамбова до Хабаровска.

- Чартером полетите?

- Нет, регулярным рейсом из Москвы, куда приехали поездом. Мы живем по средствам, соревнуясь с клубами, чьи бюджеты в разы выше нашего.

- Но хоть повышенные премиальные за возможный выход в стыки предусмотрены?

- Нет - бюджет был принят один раз и по ходу сезона в сторону увеличения не пересматривался. Да мы в последнее время и так успехами своими бухгалтерию клубную едва не разорили.

- Спрошу прямо: клуб, а главное, город структурно готовы к выступлению в элите?

- Об этом разговоров у нас еще не было, ведь даже победа в Хабаровске - это только выход в следующую стадию. Хотя не скрою: сезон настолько удачно складывается, что хочется его продлить, и слетать куда-нибудь поближе - в Самару, например, или Оренбург...

- По некоторым отзывам вашу команду в предстоящей встрече можно считать фаворитом...

- Даже не знаю, радоваться этому или удивляться - профессия наша непредсказуема, вчера идешь в хвосте, а сегодня тебя уже в премьер-лигу сватают. Мне лестно читать и слышать такие отзывы о своей работе, но если мы и этот шаг сумеем сделать, то это будет уже гораздо ближе к подвигу, нежели к какой-то закономерности.

- А что беспокоит перед решающим матчем первенства?

- Да хотя бы назначение на игру арбитра из Благовещенска - хотелось бы видеть судью не из региона соперника. Впрочем, у нас за все первенство к судейскому корпусу претензий не было - надеюсь, и теперь не возникнет.