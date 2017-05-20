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«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛ

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛ
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных интригах последнего тура РФПЛ.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: ЦСКА (59 очков), «Зенит» (58)

Матчи: ЦСКА – «Анжи», «Локомотив» – «Зенит»

По тому, как сейчас выглядят ЦСКА и «Зенит», армейцы больше заслуживают путевку в Лигу чемпионов. В обороне – прочно, нападение прибавляет с каждым туром. Витиньо смотрится интересно. Конечно, это еще не Вагнер, но теперь игра в атаке перестала быть однобокой. В последнем туре армейцам играть дома против «Анжи». Махачкалинцы неплохо смотрятся весной, умеют убегать в контратаку, но ЦСКА им просто не по зубам. Тем более, в игре, в которой столько решается.

На следующий сезон ЦСКА будет очень серьезным претендентом на чемпионство. Думаю, они найдут деньги, чтобы усилить атакующую линию. А защита продолжит играть надежно. Можно сколько угодно говорить, что братья Березуцкие и Игнашевич уже стары, но вы посмотрите, как мало они пропускают в последних турах! Да и Васин должен прибавлять. Конфуз в игре со «Спартаком» должен его многому научить. И либо мы в следующем сезоне увидим другого Васина, либо Игнашевичу придется играть до 50 лет.

А «Зенит» непонятен. И каждое последующее выступление тренера еще больше снимает ответственность с игроков за результат. У Луческу виноваты все, кроме своих футболистов. Поэтому у команды и нет воли. Она может выйти и провести хороший матч, а может - провалиться. Как будет против «Локомотива» - никто не знает.

Жалко ли кого-то из игроков «Зенита», что они могут пропустить вторую Лигу чемпионов подряд? Нет, ни к кому особенного сочувствия нет. Мне, как крайнему защитнику, одно время был симпатичен Кришито. Но после того, как он в Москве в игре со «Спартаком» пытался спровоцировать Промеса, мое уважение к итальянцу испарилось. Кому еще можно посочувствовать? Дзюбе? В нынешнем сезоне он играет средне. Кокорину? Он теперь не интересен ни мне, ни сборной. Прогулял парень талант в барах, проездил его на крутых автомобилях и пропарил в саунах с девчонками.

Думаю, после этого сезона «Зенит» ждет серьезное перестроение – полсостава можно смело менять. И руководство клуба вряд ли будет жалеть денег, чтобы вновь сделать «Зенит» чемпионом. Но надо думать, что делать с российским костяком команды – он не соответствует уровню иностранцев.

Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады

ЛИГА ЕВРОПЫ: «Ростов» (48), «Краснодар» (46), «Терек» (45)

Матчи: «Оренбург» – «Ростов», «Томь» – «Краснодар», «Крылья Советов» – «Терек»

Тут нет никакой интриги – четвертым будет «Ростов». И это лучший вариант для всех. Если только Бердыев не решит уйти из «Ростова», устав от постоянных проблем с финансированием. Он все равно уже всем и все доказал. Тогда «Ростову» придется очень тяжело.

Что происходит с «Краснодаром»? В любом деле есть определенный потолок. Сначала ты идешь в гору, но, поднявшись на нее, надо двигаться дальше. Как пел Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Но для новых вершин «Краснодару» не хватает качества состава. Не с чем дальше подниматься клубу.

Разговоры о том, что «Краснодар» форсировал подготовку к Лиге Европы и Кубку России, поэтому теперь у них спад, - ерунда! Ты либо умеешь играть, либо нет. Да и не из-за форсированной же подготовки «Краснодар» проиграл «Уралу» в Кубке России, ведя 3:0.

Но, считаю, Шалимову нужно дать время. У него хорошая игроцкая школа, когда он работал в РФС, то очень много учился. Поэтому дайте ему возможность ошибиться и оступиться, чтобы понять – исправляются ли ошибки, совершенствуется он как тренер?

ВЫЛЕТ И ЗОНА СТЫКОВ: «Урал» (30), «Анжи» (30), «Крылья Советов» (28), «Оренбург» (27), «Арсенал» (25)

Матчи: «Уфа» – «Урал», ЦСКА – «Анжи», «Крылья Советов» – «Терек», «Оренбург» – «Ростов», «Арсенал» – «Спартак»

Думаю, «Спартак» в Туле не будет играть основным составом. Они отпраздновали чемпионство, отдали много эмоций. Поэтому Каррера вполне может дать кому-то отдохнуть, проверить резерв. Но руководство клуба и тренерский штаб должны понимать, что воспримется такое решение неоднозначно. Вспоминается прошлогоднее «пятнышко» - поражение от «Уфы» в последнем туре, которое выбило «Динамо» в ФНЛ. Но то чемпионское настроение, которое сейчас царит в «Спартаке», не позволит ему терять марку и играть в Туле в поддавки. А это значит, что «Арсенал» не победит и вылетит.

Сложно придется и «Оренбургу», который дома сыграет с «Ростовом». Обоим нужна только победа, но ростовчане сильнее. «Анжи» не устоит против ЦСКА, значит – есть риск, что их обойдут «Крылья». «Уралу» проще – выезд в Уфу. Памятую о прошлых делах, буду внимательно смотреть игру «Крылья Советов» - «Терек». В общем, тут действительно интрига. Кстати, радует, что с появлением зоны стыковых матчей пропало, так называемое, турнирное болото. За тур до конца почти в каждом матче обоим командам очень нужна победа. И это здорово.

Прощайте или до свидания? Колонка Сергея Микулика

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Евгений Ловчев
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