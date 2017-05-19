«Я железный, что со мной будет?» Русский защитник готов остановить Канаду
Защитник сборной
России Владислав Гавриков не боится драки, а зарплату тратит на помощь
родителям.
Может стать одноклубником Бобровского
На драфте НХЛ 2015 года Гаврикова выбрал под общим 159-м
номером «Коламбус Блю Джекетс», за который выступает Сергей Бобровский. Владислав не скрывает, что хочет попробовать
свои силы в НХЛ, поэтому скоро в «Коламбусе» может быть на одного русского
больше. Преградой на пути в Америку может оказаться СКА, который готов
предложить «Локомотиву» компенсацию в сто миллионов рублей за права на
Владислава.
Признавался лучшим защитником молодежного чемпионата мира
2015-й был богат на события для Гаврикова. В этом году он
стал капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира в Торонто, по
итогам которого его признали лучшим защитником турнира. Россия на том чемпионате
дошла до финала, но проиграла 4:5 хозяевам мирового первенства канадцам.
Заявил, что сделан из железа
В парижском четвертьфинале Россия обыграла Чехию со счетом
3:0, но подопечным Йозефа Яндача удалось нанести 27 бросков по нашим воротам.
Пробить Василевского чехам не удалось во многом из-за самоотверженной игры
защитников, которые принимали броски на себя.
– Да, блокировать пришлось броски. Но я же железный, что со
мной будет, –
говорил Гавриков после матча.
Участвовал в массовой драке на юниорском первенстве мира
В 2013 году чемпионат мира среди юниоров проходил в Сочи. В четвертьфинале Россия встречалась с Германией. В третьем периоде на площадке произошла массовая драка. Владислав Гавриков, Владислав Лысенко и Никита Сетдиков получили по ее итогам матч-штрафы, но Россия выиграла встречу со счетом 8:4. Зато в полуфинале россияне проиграли по буллитам США, а в матче за третье место – финнам.
Любит хоккей, а не деньги
Когда «Локомотив» подписал с Гавриковым полноценный
контракт, защитник сообщил, что получает большую зарплату, которой достаточно
для жизни на широкую ногу. Но Владислав не тратит ее на развлечения, а помогает
родителям.
– Хороший контракт – это стимул улучшить свою игру, показать свой максимум. Игрок должен любить хоккей, а не деньги, – говорил Гавриков.