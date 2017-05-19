«Я железный, что со мной будет?» Русский защитник готов остановить Канаду

Защитник сборной России Владислав Гавриков не боится драки, а зарплату тратит на помощь родителям.

Может стать одноклубником Бобровского

На драфте НХЛ 2015 года Гаврикова выбрал под общим 159-м номером «Коламбус Блю Джекетс», за который выступает Сергей Бобровский. Владислав не скрывает, что хочет попробовать свои силы в НХЛ, поэтому скоро в «Коламбусе» может быть на одного русского больше. Преградой на пути в Америку может оказаться СКА, который готов предложить «Локомотиву» компенсацию в сто миллионов рублей за права на Владислава.

Признавался лучшим защитником молодежного чемпионата мира

2015-й был богат на события для Гаврикова. В этом году он стал капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира в Торонто, по итогам которого его признали лучшим защитником турнира. Россия на том чемпионате дошла до финала, но проиграла 4:5 хозяевам мирового первенства канадцам.

Заявил, что сделан из железа

В парижском четвертьфинале Россия обыграла Чехию со счетом 3:0, но подопечным Йозефа Яндача удалось нанести 27 бросков по нашим воротам. Пробить Василевского чехам не удалось во многом из-за самоотверженной игры защитников, которые принимали броски на себя.

– Да, блокировать пришлось броски. Но я же железный, что со мной будет, – говорил Гавриков после матча.

Участвовал в массовой драке на юниорском первенстве мира

В 2013 году чемпионат мира среди юниоров проходил в Сочи. В четвертьфинале Россия встречалась с Германией. В третьем периоде на площадке произошла массовая драка. Владислав Гавриков, Владислав Лысенко и Никита Сетдиков получили по ее итогам матч-штрафы, но Россия выиграла встречу со счетом 8:4. Зато в полуфинале россияне проиграли по буллитам США, а в матче за третье место – финнам.

Любит хоккей, а не деньги

Когда «Локомотив» подписал с Гавриковым полноценный контракт, защитник сообщил, что получает большую зарплату, которой достаточно для жизни на широкую ногу. Но Владислав не тратит ее на развлечения, а помогает родителям.

– Хороший контракт – это стимул улучшить свою игру, показать свой максимум. Игрок должен любить хоккей, а не деньги, – говорил Гавриков.