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Евгений Кузнецов: Я же с ЧТЗ. Разве канадцы меня могут испугать? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Кузнецов: Я же с ЧТЗ. Разве канадцы меня могут испугать? (видео)
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России в Кельне взял интервью у форварда Евгения Кузнецова.

В пятницу Жене Кузнецову исполнилось 25 лет. Конечно, разговор с прессой начался именно с этой темы.

- Как меня поздравили в команде? Да никак. Нас ведь ждет важный матч, - ответил Кузнецов.

- Конфеты в поезде не раздавали игрокам сборной России? – спросил кто-то.
- Нет, ничего не раздавал. Смотрю, у кого-то из вас похоже были конфеты с ликером. Пахнет так…

- Это же Германия, тут разрешено.
- Согласен с вами полностью, - засмеялся Кузнецов.

- Вы посмотрели хоть один матч сборной Канады на этом чемпионате мира? На кого там обратить внимание?
- Так получилось, что в четверг параллельно видел два поздних четвертьфинала. Интересно было посмотреть, как играют канадцы. В принципе все знают, кто там из основных. Ребята из «Филадельфии», О’Райлли, Шайфли…

Мне кажется, мы сможем заставить их работать в защите. Это будет успех. Потому что по сравнению с прошлыми годами у Канады всегда были защитники, которые хорошо обороняют свои ворота. В этом году не сказал бы, что они особо силовые. Думаю, это нам поможет.

- Правда ли, что у России есть преимущество во вратарской линии?
- Да, абсолютно согласен. Считаю, что Вася сейчас – один из самых топовых вратарей до 28 лет. Это мое личное мнение. И все прекрасно знают – когда у него с головой все в порядке, он контролирует ход матча. Не просто читает, а играет. Мы все прекрасно понимаем, что тогда ему сложно забить.

- Вы готовы к жесткому хоккею? Наверное, будут сильно бить…
- Я же с ЧТЗ, - Кузнецов напомнил о своем районе в Челябинске. – Меня разве запугать чем-то можно? Нет, ну что вы. Не скажу, что у канадцев прям тафгаи в команде. Ребята все играющие – могут и в тело врезать, и катаются хорошо. Но на большой площадке не так просто кого-то поймать.

- Можно ли сравнить эту сборную Канады, которой руководит Джон Купер – с Канадой под руководством Майка Бэбкока?
- Тут видны некоторые моменты, которые Купер делает в «Тампе». Это мелочи, которые вам, смертным, не видны. Конечно, эта Канада отличается от той, что была на Кубке мира. В первую очередь, подбором игроков – и от этого уже отталкивается тактика.

Понимаете? Когда у вас много мастеровитых хоккеистов, вы немного можете рисковать. Они все равно правильно исполнят задание. А когда команда молодая, ты делаешь тактику попроще, чтобы избежать ошибок.

- Канадцы вспоминали молодежный ЧМ-2011 перед этим матчем. А что у вас в памяти?
- Уже все забылось. Да, иногда что-то вспоминается. Но знаете, это было довольно-таки давно. Это история. И не стоит проводить параллели. Нас ждет абсолютно другой хоккей.

- И все-таки день рождения. Что-то хотите получить в подарок?
- Нет-нет, я особо не справляю дни рождения. Этот праздник больше для друзей и родителей. А я привык, что в этот день постоянно играю в хоккей.

- Может, подарком станет победа над Канадой?
- Но это уже 20-е – день свадьбы родителей.

- Челябинск празднует ваш день рождения.
- Не уверен, что весь город, - улыбнулся Кузнецов. – Но друзья – конечно.

- Кстати, вы сфотографировались с Эйфелевой башней, когда были в Париже?
- Нет, не успел. Испугался дождя. Да и поздно было. Решил остаться в отеле и отдохнуть. Мы оставили много эмоций с чехами. Я решил их сохранить.

- А ведь показалось, что матч получился несложным.
- Мы все равно переживали за результат. Четвертьфинал для нас многое значил. Тем более мы невыразительно сыграли с Америкой. Тучи сгущались над головой. Все хмурые ходили, чувствовали ответственность за результат. Мы ведь не свою фамилию представляем, а за сборную играем.

Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

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