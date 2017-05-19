Харийс Витолиньш: Пусть Канада заранее не оправдывается!

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, как сборная России собирается побеждать канадцев в полуфинале.

- Главное в матче с Канадой – играть проще, особенно в своей зоне, - заявил Витолиньш в пятницу после того, как сборная России потренировалась в Кельне. – Не надо искать сложных пасов! В полуфинале победит команда, которая сыграет сзади надежнее, компактнее и самоотверженнее. В атаке и у нас, и у них есть мастера. Поэтому если сзади мы сыграем с канадцами, как надо, то свои два гола всегда забьем.

- Наместников в субботу выйдет на лед?

- Думаю, да. Просто сейчас Владислав на уколах. Не было смысла его нагружать. Но у нас все ребята готовы играть. И на уколах в том числе.

- То есть опять заявите 13 нападающих?

- Я бы все же подождал с ответом на этот вопрос до завтра. Но вероятнее всего, что так. Кузнецов неплохо заменил Наместникова в звене с Панариным и Кучеровым. Возможно, так и оставим. Или по ходу игры что-то поменяем. Варианты есть.

- Есть ощущение, что организаторы в Кельне усилили мощь холодильных установок к решающим матчам.

- И это хорошо! Не скажу, что лед от этого стал лучше. Но дышится намного легче. Не сравнить, что в Париже творилось. Помните, как я рассказывал? Просто стоишь и потеешь.

- Сегодня вы тренировались на другой скамейке…

- Да, мы на это внимание обратили. Зато у нас теперь раздевалка хозяев. Она очень комфортная. Чувствуем себя прямо как на домашнем чемпионате. Получилось, что канадцы заняли нашу, когда мы уехали в Париж. А нам теперь досталась немецкая. Хороший обмен.

- Правда, что канадцы заселились в отеле в наши номера, а вы их оттуда выгнали?

- Первый раз об этом слышу! Мы вообще не выписывались.

- Есть после Парижа ощущение, что действительно домой вернулись?

- Конечно. И арена обжитая, и вещи в номере все разложены…

- То есть вы уезжали без вещей. Значит, были уверены, что вернетесь?

- Да.

- А в победу над Канадой верите? Ведь пока вам ее побеждать ни разу не удавалось. Уже в трех матчах.

- Разве? Ну посмотрим… Рано или поздно приходится в историю новое слово вписать.

- 1:6 в Праге два года назад вспоминаете?

- Мы помним все. Но как я уже сказал все истории когда-то заканчиваются. И начинаются новые.

- Сами канадцы говорят, что их нынешняя сборная слабее той.

- Ну еще бы! Так любой в свое оправдание может говорить. У нас ведь тоже нет в составе Малкина, Овечкина, Бобровского…Побеждать Канаду в любом состоянии всегда почетно.

- А если сравнить эту сборную Канады с прошлогодней?

- Мы же с ними в Москве не играли. Но выглядели они мощно. Особенно в финале. Сейчас вот они вроде бы в четвертьфинале тоже должны были немцев просто разорвать. Но не получилось. Так что все в наших руках. Ну чего нам сравнивать – сильнее канадцы стали или слабее? Надо выходить и побеждать. Важно, что у нас в составе молодые, голодные до больших побед ребята. Они полны энергии, потому что многие на чемпионат мира приехали в первый раз. Никто не хочет избегать матча с Канадой. Наоборот, всем хочется испытать свои силы, проверить уровень, который у нас сейчас есть.

- Канадцы сегодня в интервью заявляли, что «у русских есть мастера, но нет команды». Что ответите?

- Не соглашусь. У нас в этом году хорошая смесь. Есть два звена, которые хорошо разыгрывают шайбу. И две тройки, которые пластаются. И делают очень много черновой работы. Так что команда у нас есть! И она хорошо сбалансирована.