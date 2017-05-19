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«Теодосича в НБА, Де Коло на лавку». Реакция болельщиков на поражение ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Теодосича в НБА, Де Коло на лавку». Реакция болельщиков на поражение ЦСКА
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» собрал самые интересные комментарии болельщиков по итогам полуфинала Евролиги, в котором ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» (78:82).

giorgios

Теодосич хороший игрок и в этой игре он тащил, но вы меня извините именно он проиграл эту игру, зачем он бросал треху за 6 секунд до конца, даже если бы сравнял у греков оставалось 6 секунд на атаку, а это много, чтобы забить, а он еще и промазал, да он лидер, но очень часто в решающие моменты он спешит и подводит команду.

ialnik

У соперника 4 секунды остаются на атаку, он стоит за 3-х очковой дугой, предыдущие несколько атак соперник заканчивал 3-х очковым броском. Внимание, вопрос! Что будет делать игрок с мячом? Конечно, бросать треху! Других вариантов у него просто уже нет! Но: защитники ЦСКА почему-то стоят в двух метрах от соперника, давая ему возможность беспрепятственно бросить! И так раз за разом! И как выиграть при этом? Неужели этого не видел тренер? Неужели игроки не способны думать?

et132

Сыграли бездарно. Всего 7 ассистов за всю игру, это катастрофа. Каждый старался быть спасителем, командной игры не было вообще. Про последнюю четверть и говорить нечего. Все говорят про промах Теодосича, но, честно говоря, хуже всех выглядел не он, а Де Коло, которого обещали в MVP финала.

zloycinic

Все как всегда. Может им психолога в команду надо? Как еще убрать безволие, которое ближе к концовке важных матчей постоянно накрывает команду?

rg-fanat1999

То, что ЦСКА проиграл Олимпиакосу, было известно ещё, когда состоялась жеребьёвка.

60cent

Много разговоров о глубине состава ЦСКА, а посмотреть на лавку там одни пассажиры. Из всей команды, включая Итудиса, характер есть только у Хряпы и Хайнса, остальные плывут по течению...

Владимир Гомельский: ЦСКА полностью проиграл щит

serjbrag

Что на Теодосича вешать всех собак? Нельзя в современный баскетбол играть без центровых - регулярное проигрывая свой щит (про чужой и говорить нечего) им пришлось скатываться на индивидуальные действия. Перестало лететь под давлением и привет...

ya-otez-khl

Не согласен с теми кто винит Милоша. он играл неплохо. да не попал в конце, но тут уж как вышло так вышло. а вот кто расстроил своей игрой, так это де Коло. особенно в конце игры. передерживал мяч, топтался на месте, не знал что делать

tranquil

К сожалению, худшие опасения сбылись. Походу надо признать, что мы просто напросто бессильны переиграть оли в ФФ, когда напряжение достигает максимума и на кону стоит все. Этот матч просто как под копирку похож на полуфинал 2015. Всю игру было стойкое ощущение дежавю.

Еще в первой четверти было понятно, что все под контролем оли. У нас же опять 40 минут мучений на площадке. И главное практически никаких попыток навязать свою игру. Всего семь передач!, 6 трех! при том что мы лучшие по этим показателям в евролиге.

А сценарий концовки, лично для меня, стал очевиден еще задолго до ее начала. По характеру игры было уже понятно, что нас опять сломают в конце. И блин в этот раз даже как-то не особо досадно или обидно было. Такое уже воспринимается как норма, к сожалению. Я даже не сомневаюсь если мы и в следующем сезоне встретимся с заклятыми в ФФ результат будет аналогичным.

Ну и хочется отдать должное пиакосу, как бы я их не ненавидел, но блин это настоящая команда мужиков со стальными яйцами. Плюс конечно поддержка зала была на их стороне. Турки тоже против нас болели. Мы же... даже говорить больше ничего не хочется.

AsthmaSundby

Карфаген должен быть разрушен. Бесхарактерные лидеры регулярки - на выход. Набирать по 20 очков в среднем за игру и превращаться в бесхарактерного чокера в концовке - это не тот баскетбол, который нам нужен. Теодосича в НБА. Де Коло - расторгать / продавать / отправлять в НБА / сажать на банку. Брать нормального пятого номера. Почему ЦСКА тащат всегда русские игроки и три классных черных ролевика (Хиггинс, Джексон, Хайнс), а лавры МВП получают 2 чокера?

Нужно сокращать бюджет, брать нормальных игроков, вкладываться в развитие собственных молодых и превращаться в нормальную команду с яйцами, а не оставаться вечным чемпионом регулярки (потому что много миллионов, огромная ротация, но в финалах-то ручки-то трясутся, когда в регулярке больших проблем не испытываешь).

omnyx2

А все из за слабого внутреннего чемпа. Мало того что такие концовки репетировать могут только в евролиге, так еще и этим удобным календарем сами себе сложности делают. Последний матч был сыгран месяц назад, далее три двухсторонки с Астаной. Отдохнули, восстановились. Молодцы.)) и де коло в решающие моменты по привычке бегает ждет когда мимо пробегающему за взмах рукой фол на нем свистнут. В итоге в решающее время две атаки и запорол. Короче карманной лигой сами себя наказывали, наказывают и будут наказывать.

Михаил Михайлов

Ватутин, зови Блатта! Итудису спасибо за работу. Тренер бесхребетный, в прошлом Ф-4 во многом повезло, теперь все на свои места встало. Снова преимущество команда разбазаривает, а в концовке сделать ничего не может. Можно шишки на Милоша или Де Коло скинуть, но проигрывает всегда тренер.

Матч

ЦСКА - Олимпиакос - 78:82

Место и дата

19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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