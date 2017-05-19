Владимир Гомельский: ЦСКА полностью проиграл щит

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский рассуждает о причинах поражения ЦСКА от «Олимпиакоса» (78:82) в полуфинале «Финала четырех» Евролиги.

«ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОНЦОВОК ЧЕТВЕРТЕЙ ПРОИГРАЛИ ТРИ»

– Тактика, которую Димитрис Итудис избрал на матч, сработала. Однако «Олимпиакос» не такая команда, которая может потерять голову от того, что отстает в счете. Но когда во второй четверти разница достигла 13 очков, показалось, что просто нужно продолжать оказывать давление. Однако из четырех концовок трех четвертей три концовки мы проиграли. Мы проиграли концовку второй четверти, потом – концовку третьей четверти, а потом мы проиграли последние пять минут пятьдесят одну секунду и в четвертой четверти. И в результате проиграли матч. И это при том, что команда играла достаточно хорошо.

«ОХРАНЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО – ТАКИМ ВЕЩАМ УЧАТ НА ТРЕНИРОВКАХ»

– И теперь счет у ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги с «Олимпиакосом» – 0:4. Армейцы ни разу не выиграли у греческого клуба. В третьей четверти армейцы повели 11 очков. Охранять свое преимущество – таким вещам учат на тренировках.

Победившая команда набрала всего 82 очка, а самая результативная команда регулярного чемпионата – ЦСКА – 78 очков. Оба соперника какой-то умопомрачительный процент реализации трехочковых бросков не показали. Однако в первой половине мы позволили забивать из-за дуги Папаниколау и Мансарису, во второй половине трехи забили Спанулис, Грин и тот же Мансарис.

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«НЕ НАДО РУГАТЬ ТЕОДОСИЧА»

– «Олимпиакос» сделал вдвое больше бросков из-за дуги, чем ЦСКА. Это типичная тактика греческой команды, которая во второй половине сработала. Но самое главное – мы позволили соперникам 18 раз подобрать мяч на нашем щите. Мы полностью проиграли им щит со счетом 41:33! То есть, преимущество в счете греческой команды в конце должно быть не четыре очка, а восемь.

У нас неплохо сыграл Теодосич, которого можно ругать за то, что он за шесть секунд до конца бросил. Но уж больно хорошая была у него позиция. Он такие мячи чаще забивает, чем мажет. Но сегодня, увы… Но Милош не виноват, за промахи не ругают.

ЦСКА в полуфинале уступил команде, которую дважды обыграл в регулярном сезоне. Во-первых, это очень обидно, а, во-вторых, нельзя выходить на площадку, думая, что мы победим. Надо настраиваться на борьбу, которая продолжается 40 минут. К сожалению, не у всех игроков ЦСКА я такой настрой увидел. И это особенно глубоко меня возмущает.

РЕЗЮМЕ

– ЦСКА – самый стабильный баскетбольный клуб в Европе. В этом столетье армейцы в десятый раз вышли в «Финал четырех», а победили всего три раза. И теперь матч за третье место не будет иметь никакого значения.