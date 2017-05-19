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Кем интересуется «Спартак». Рассказываем

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартин Монтойя
Мартин МонтойяФото: Gettyimages.ru

Михаил Борзыкин рассказывает о фланговом защитнике «Валенсии» Мартине Монтойе, к которому проявляет интерес «Спартак».

Официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что «Спартак» интересуется фланговым защитником «Валенсии» Монтойей, ранее выступавшим в составе «Барселоны». И не просто интересуется, а уже сделал ему предложение. Поскольку журналист авторитетный и за двое суток с момента выхода новости опровержения не последовало, можно предположить, что это не просто слух.

26 лет. Игрок стартового состава «Валенсии», Рабочая нога – правая, хотя прилично орудует и левой. Закрывает правый фланг, но может сыграть и на левом. В 26 матчах чемпионата Испании забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Оценивается сайтом transfermarkt.de в 7,5 миллиона евро, что немало для этого амплуа. В России только два фланговых защитника оцениваются дороже – Фернандес (15) и Смольников (8).

Фулбек без явных слабых мест. Насколько хорош в роли латераля, сказать сложно: «Валенсия» играет с четырьмя защитниками. Но всеми необходимыми качествами для этого Монтойя обладает. Поддерживает атаку длинными передачами, рейдами, подачами в штрафную площадь. В обороне ошибается, но пожары из ничего не разжигает. Не топ, конечно, но крепкий европейский уровень. Фернандес сильнее. Но кто ж его продаст-то!

Сравнительная характеристика

Монтойя намного моложе, разнообразнее, стабильнее и сильнее Ещенко. По каким-то показателям он может уступать – например, по передачам – но только по количеству, тогда как качество везде выше. Проще говоря, играет чище, ошибок допускает меньше. Культура паса выше, техника лучше. Вот такой сенсационный вывод – футболист, сыгравший за «Барселону» 45 матчей, оказывается, лучше нашего Ещенко!

Хорош в созидании. Например, входит в топ-20 чемпионата Испании по точности подач. Другое дело, что обостряет игру нечасто. Но мы причину этого мы не знаем. Может быть, у него такая установка – играть строже по позиции. Здорово выходит из обороны, обладает длинным пасом, что актуально для «Спартака». Не ошибается даже под давлением. И сам давление любит оказывать – встречает оппонентов в средней линии.

В обороне действует жестко, иногда грязно. Не раз после подката или отбора испанца оппоненты задерживались на газоне в положении лежа. Ну, бывает. Важно другое – Монтойя имеет лучшую статистику в «Валенсии» по количеству единоборств в обороне (12). Больше того, он входит в топ-5 всего чемпионата Испании по этому показателю. Борьбу любит. Объем не самой приятной работы выполняет довольно большой.

Поле видит. Атаки разгоняет, в том числе длинными передачами и диагоналями. В среднем каждый 2,6 пас – вперед. Индивидуальной техникой не обделен, хотя и нельзя сказать, что это какой-то выдающийся дриблер. Дистанционная скорость прекрасная. Однозначно усиление, если переход состоится. Тем более что правый фланг обороны – самое слабое звено в нынешнем «Спартаке». Хотя слева дела немногим лучше.

Игра в атаке


Игра в обороне


Дриблинг


Длинный пас


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Михаил Борзыкин
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