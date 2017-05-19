Как же так, ЦСКА? Армейцы вновь уступили «Олимпиакосу»

Четвертый раз ЦСКА встретился с «Олимпиакосом» в «Финале четырех». И четвертый раз проиграл. Ведя по ходу матча «плюс 13», армейцы растеряли все преимущество, а вместе с ним –и статус чемпионов Евролиги.

«ФАКТОР СПАНУЛИСА»

– Хочется верить, что мы справимся с этим фактором «чертового Спанулиса», – улыбался накануне Аарон Джексон.

По-английски звучало жестче. С матерком.

– Не думаю, что кто-либо способен остановить его в одиночку. Но мы должны понять, как защищаться против лидера соперников, – добавил плеймейкер ЦСКА.

Для понимания – до вечера пятницы 33 раза армейцы играли с «Олимпиакосом». И одержали 21 победу. Однако все – только в регулярке Евролиге. Максимум – в плей-офф. В «Финалах четырех» команде пересекались трижды. В том числе, здесь – в Стамбуле. Ровно пять лет назад. И всякий раз уступали.

Уступали по-разному. Ведя плюс 19, как в финале в 2012-м. Или плюс 9, как в Мадриде-2015. Уступали разгромно, без малейшего намека на равную борьбу – как в Лондоне-2013. И всегда ключевой вклад в победу пирейцев вносил этот «чертов Спанулис».

Впрочем, обыгрывал он ЦСКА не в одиночку.

– Все знают про нашу неудачную серию с «Олимпиакосом» в «Финалах четырех». Но это – история. Мы не думаем о прошлых неудачах. Мы целиком сосредоточены на предстоящем матче. Который начнется с нуля, – рассуждал Димитрис Итудис.

Поначалу так и показалось – будто армейцы и впрямь забыли о прежних поражениях. Но только – поначалу. Где-то до середины второй четверти...

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СТАРТОВЫЙ РЫВОК АРМЕЙЦЕВ

Семь сотен фанатов ЦСКА... И несколько тысяч греков! Пусть трибуны окрашены в желтый (понятно, что большинство болельщиков тут – за «Фенербахче»), но те парни молчат. А красно-белый сектор заходится в мощном гуле и реве.

Они кричат на разминке. Кричат на представлении команд. Освистывают вышедших на паркет армейцев. Скандируют «Спа-ну-лис!», стоит тому взять в руки мяч. Будто находишься в Пирее, а не в Стамбуле. И тонет в этом гуле голос фанатов ЦСКА. Которые, кстати, тоже стараются. Просто их меньше. Заметно меньше.

Закрыть Спанулиса – похоже, главная задача красно-синих, и в первой четверти они с ней справляются. Василиса почти не видно на площадке – в отличие от лидеров армейцев. И если Милош Теодосич остается на скамейке (к счастью, недавняя травма ноги все же не вывела его из состава на важнейшие матчи), то Аарон Джексон и Нандо Де Коло вскрывают оборону соперников, как банку со шпротами – кинжальными проходами, выстрелами со средней, хитрой распасовкой... Никита Курбанов и Андрей Воронцевич отсекают пирейцев от щита, не дают развернуться мощным Кему Берчу и Николе Милютинову. Разве что Георгиос Притензис делает в краске, что хочет – на том «Олимпиакос» и держится. Хотя стартовый отрезок проходит полностью под контролем ЦСКА – 18:12. Да и во второй четверти армейцы укрепляют преимущество. Ближе к большому перерыву на табло загорается 40:27.

Ох, когда-то мы подобное уже видели...

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КЛЮЧЕВОЙ ПРОМАХ ТЕО

– Я не готов на все 100 процентов. И не смогу отбегать 40 минут, – признавался накануне Теодосич.

Все 40 и не требуется. Милош, выйдя на замену, мгновенно включается в игру. Он единственный в составе ЦСКА кладет мячи из-за шестиметровой линии. Он постоянно вынуждает соперников фолить. Он не глядя раздает передачи на ход тому же Джексону или Кайлу Хайнсу. Можно сказать – он феерит!

Если бы не глупые ошибки...

Все тот же Тео, выведя ЦСКА вперед, зачем-то бросает за 5 секунд до сирены, не дожидаясь, когда выйдет время на атаку – и мажет. Подбор, дальний выстрел Димитриса Аграваниса – и «плюс 13» превращается в «плюс 7» – 40:33. А там уж отставание пирейцев и вовсе сокращается до минимума. По ходу третьей четверти подопечные Яниса Сферопулоса пускаются в погоню, и мало-помалу выгрызают очко за очком. Не может вечно молчать Спанулис. В Мадриде он за пять последних минут решил исход полуфинала. Тут решает все же включиться раньше. Василис все так же мажет дальние броски, но почти неудержим в проходах. И когда надо – всегда найдет под кольцом то Принтезиса, то Вангелиса Манцариса.

Заходится лютым гулом сектор фанатов «Олимпиакоса», когда их лидер все же сравнивает счет – 69:69 в середине заключительной десятиминутки. Чуть не сходят пирейцы с ума, когда он же дальним выстрелом сквозь руки армейцев приносит своей команде преимущество – 74:73! Эта трешка – единственная, которую попадет Спанулис. Но именно она, в итоге, решит все.

Тайм-ауты Итудиса, старания Джексона, финты Теодосича – все напрасно. Василис отдает пас на «парашют» Берчу. Василис вынуждает сфолить Де Коло. Василис режет по живому все надежды армейцев на повторение берлинского успеха. В напряженной концовке он не допускает ошибок. Последний шанс спасти встречу упускает Милош – промазав издали за 7 секунд до сирены.

Со скрипом пробившись в «Финал четырех», «Олимпиакос» вновь остановил ЦСКА.