Кто как добирался до полуфинала плей-офф Guinness PRO-12?

В лиге Guinness PRO-12 стартуют решающие матчи плей-офф за право выступить в финале в Дублине 27 мая 2017 года на заполненном до отказа «Авива Стэдиум». Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, какими путями каждая из команд добиралась до текущей стадии.

Отгремели финальные матчи регбийных Еврокубков, но это не значит, что можно впадать в летнюю спячку! Национальные чемпионаты вошли в самую интересную свою фазу – плей-офф. Уже сегодня и завтра на стадии полуфиналов в PRO-12 сойдутся сильнейшие из шотландско-валлийско-ирландского турнира с небольшим вкраплением Италии. Каждый из клубов пробирался сквозь собственные тернии к звездам, чтобы схлестнуться с соперником в шаге от заветного финала. При отсутствии шотландских и итальянских представителей во топ-4 турнирной таблицы противостояние переросло в столкновение двух ирландских и двух валлийских команд.

«Лейнстер»

Ирландская команда одержала 18 побед в 22 играх и набрала 85 очков. «Лейнстер» занял вторую строчку, лишь один балл проиграв согражданам из «Манстера». Пожалуй, именно «синих» можно назвать в очередной раз одними из главных претендентов на завоевание главного трофея в этом году. Правда, в рамках Кубка Европейских Чемпионов «Лейнстер» потерпел обидное поражение на стадии полуфинала. Это с одной стороны должно было немало расстроить команду, с другой – заставить полностью сконцентрироваться на сегодняшнем поединке.

Всю дистанцию сезона «Лейнстер» провел относительно ровно, сколотив себе стартовый задел важной победой над главным соперником «Манстером» со счетом 25-14. В рамках полуфинала ирландскому клубу выпал соперником валлийский «Скарлетс». Досадное поражение от «драконов» в декабре было сполна отомщено разгромными 45-9 в марте. «Лейнстер», пожалуй, не отказался бы от повторения результата двухмесячной давности.

Одной из новостей последнего времени, связанной с «Лейнстером», стало известие о завершении карьеры Майка МакКарти вследствие травмы. Но на смену ему уже пришли подающие большие надежды Тэджх Фурлонг и Джеймс Гибсон-Парк. Оба регбиста заставили говорить о себе именно благодаря игре в этом сезоне.

«Скарлетс»

Отставая на 8 очков от своего сегодняшнего оппонента по полуфиналу, «Скарлетс» одержали 17 побед в текущем сезоне. Именно это позволило валлийцам попасть в заветную «четверку». В прошлом году «драконы» закончили «гонку» лишь пятыми и стадия плей-офф прошла мимо них.

Не только по турнирным баллам «Скарлетс» уступают «Лейнстеру». Валлийцы меньше всех из «четверки» заработали игровых очков. «Лейнстер» опередил своих оппонентов из Уэльса на 137 «поинтов»!

Несмотря на недостаток игровых очков, порой результаты «Скарлетс», действительно, впечатляли: 26-14 были повержены «Глазго Ворриорз», 40-17 разгромлены «Оспрейс». Хотя начало сезона выдалось не очень удачным, после трех поражений подряд валлийцы смогли собраться и идти практически без поражений.

Основное внимание среди игроков, конечно, будет приковано к вингеру Скотту Эвансу и регбисту сборной Уэльса и Британских и Ирландских Львов Джонатану Дэвису.

«Манстер»

Первое место в турнирной таблице «Манстера» стало результатом огромной работы, проделанной командой в течение сезона. Речь идет не только об игровом аспекте, но и о психологическом. В октябре минувшего года скончался главный тренер «Манстера» Энтони Фоули. Трагическое событие повергло в шок как игроков, так и всю регбийную общественность. Однако ирландцы смогли взять себя в руки и подарить своим болельщикам фантастический сезон. В свете грустных обстоятельств, победа «Манстера» в плей-офф стала бы красивой и символичной. Поднять кубок над головой впервые за шесть лет в память об ушедшем тренере – это ли желанная картина тысяч болельщиков «Манстера»? Но до развязки сценария, пожалуй, достойного экранизации, еще далеко. На пути стоит «Оспрейс», и валлийцы не собираются сдаваться без боя на милость врагу.

На протяжении сезона «Манстеру», правда, удалось дважды огорчить валлийских регбистов. Сначала дома «Оспрейс» были унизительно разгромлены 33-0, а затем в жаркой борьбе все же проиграли снова 25-23.

Роли главных скрипок ирландского оркестра, несомненно, будут играть Конор Мюррей, СиДжей Стэндер и Кейт Эарлз.

«Оспрейс»

Последний раз «Оспрейс» поднимали трофей над головой в уже далеком 2012-м году. С тех пор нога игроков этого валлийского клуба не ступала на поле, где проводилась финальная игра. Наконец у них появился шанс вновь побороться за Кубок в решающем матче. Но для начала необходимо сломить сопротивление лидера турнира «Манстера».

Начало сезона выдалось для «Оспрейс» очень удачным, но затем что-то в игровом механизме сломалось. Команда проиграла «Лейнстеру», «Кардифф Блюз», «Скарлетс» и даже «Беннетону Тревизо»! Это нанесло серьезный удар по моральному состоянию не только фанатов, но и самих игроков.

Остается надеяться, что «Оспрейс» не забыли, как побеждать «Манстер». Этот навык они уже демонстрировали в 2016-м году. Помочь команде в этом должна целая группа игроков в лице Алуна Вина Джонса, Дэна Биггара и Риса Уэбба. Стоит также обратить внимание и на молодежь, которая рвется в бой, как и старшие товарищи. Смогут ли юные Сэм Андерхилл и Киилан Джайлз вписать свои имена в историю?

Полуфиналы

19 мая, пятница, 21.45 (МСК)

«Лейнстер» - «Скарлетс»

20 мая, суббота, 20.15 (МСК)

«Манстер» - «Оспрейс»