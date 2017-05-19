«Нам не хватило страсти». Игроки ЦСКА о поражении от греков

В раздевалке ЦСКА после поражения от «Олимпиакоса» было тихо и грустно. Но избегать ответов на тяжелые вопросы армейцы, конечно, не стали.

– Многое решил тот дальний бросок Спанулиса. Многое – но не все, – грустно вздохнул Никита Курбанов.

«Финал четырех», конечно, еще не закончился. Но все в ЦСКА понимают – свой главный матч в Стамбуле они уже проиграли. Борьба за 3-е место – лишь дань уважения болельщикам. Армейцы летели сюда не за этим.

– Почему не удалось закрыть лидера пирейцев до конца?

– Он не в одиночку выиграл этот матч, – добавляет Курбанов. – Конечно, та трешка была очень важной, но инициативу мы потеряли еще до нее. Вели в счете почти весь матч, а под конец поставили себя в положение догоняющих. «Олимпиакос» вцепился в этот шанс – и не дал нам вернуть себе лидерство. То, что Спанулис забил через руки – важный момент. Ключевой, в каком-то смысле. Но лишь один из многих, которые в итоге все решили.

– Похоже, нам не хватило страсти. Знаете, то ощущение, когда глаза горят, и ты всем сердцем рвешься к победе. У нас этого не было. Мы все ждали, когда это чувство придет. Но, по большому счету, не дождались. Это не значит, что нам не хватило мотивации. Конечно, мы очень хотели выиграть этот матч. Выйти в финал. Защитить свое звание чемпионов. Но у «Олимпиакоса» было больше страсти. И это здорово им помогло, – добавляет Виталий Фридзон.

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– Это злой рок – вы четвертый раз проиграли пирейцам в решающей стадии турнира? Мысли о предыдущих поражениях давили на вас перед игрой?

– Кто захочет найти сходство с теми матчами – найдет. Кто таких параллелей не ищет – поймет, что сегодня была отдельная встреча, новая борьба, в которой мы уступили. Вот и все, – пожимает плечами капитан ЦСКА Виктор Хряпа.

– Почему уступили-то?

– В последней четверти неудачно защищались. Проиграли борьбу на щите. Хуже подбирали мяч, а это сразу давало преимущество соперникам. Мы позволили «Олимпиакосу» попасть несколько легких мячей, а свои важные броски не забили. В принципе, недоработали в нападении – не набрали даже 80 очков, хотя наши средние показатели за сезон заметно выше. Не могу сказать, что мы провалили игру. В целом, показали свой баскетбол. Были бы чуть лучше в атаке и не просели бы на подборах – все могло сложиться по-другому.

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– Можно сказать, что ЦСКА опять «убил» Спанулис?

– Василис таков, как он есть. Это у него в крови – выйти, и все решить в концовке, – уважительно кивает Аарон Джексон. – Он всего себя отдает борьбе, и в такие моменты с ним почти невозможно справиться. Мы держали Спанулиса большую часть матча, но в решающий момент остановить его не смогли. Это не магия, не волшебство, не везение. Это просто его настоящая игра.

– Все же, Спанулис не стал «икс-фактором». Мы сами – тот «икс-фактор», главная причина нашего поражения, – отмечает Курбанов. – Если бы действовали на протяжении всех 40 минут так, как умеем, исход матча был бы другим.

– Матч за 3-е место имеет какое-то значение?

– Лучше выиграть хоть одну встречу, чем проиграть обе. Конечно, будем бороться за победу. Этого ждут наши болельщики, это мы хотим им дать, – признается Фридзон. – Но понятно, что главной целью был – финал и чемпионский титул. Мы ее не достигли.

– Сейчас сложно сказать, какие именно ошибки мы допустили, – добавляет Курбанов. – Слишком много мыслей в голове, да и эмоции еще не улеглись. Очень обидное поражение! Но мы все это обсудим вместе с тренерами. Надо сделать выводы и двигаться дальше.

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