Ультиматум игроков «Зенита», обещание Карреры и тренерская отставка (видео)

Перед последним туром чемпионата в лагере «Зенита» очень шумно.

Мирча Луческу извинился за инцидент на последней пресс-конференции, где он назвал журналистов тупыми.

– Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем. Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты.

Правда, после этого Мирча фактически повторил все сказанное несколькими днями ранее: о Мутко, о московских журналистах и о многом другом. Список врагов «Зенита» пополнился Рейнгольдом и агентом Марко Трабукки: «Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака», или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков».

Вообще Луческу наговорил на 10 тысяч знаков. В чем он несомненно лучший, так это в общительности.

Вчера же просочилась информация о том, что несколько игроков «Зенита» поставили клубу ультиматум. Михаил Кержаков, Лодыгин, Новосельцев и Джорджевич якобы заявили, что покинут клуб, если Луческу останется главным тренером. Правда или нет – никто не знает. Однако ни один из перечисленных не является игроком основы.

Первая тренерская рокировка уже известна – «Терек» возглавит Олег Кононов, ранее работавший в «Краснодаре». Об этом сообщил сам Рашид Рахимов.

– У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой. Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше – посмотрим.

С одной стороны, хочется поздравить Кононова с новой работой. А с другой – на мой взгляд, Олег Георгиевич заслуживает большего, чем работы в клубе-середняке с сомнительной репутацией.

Одна из главных новостей дня – получение Молло российского паспорта. Об этом в твиттере сообщил французский журналист Кристиан Оливье: «Надежный источник: Йоан Молло 23 мая получит двойное гражданство – Франции и России. Он будет выступать за сборную России».

Похоже на утку. Хотя у «Зенита» есть проблемы с лимитом на легионеров. Во многом по этой причине в стартовом составе играет не Молло, а Кокорин. Так что не стоит удивляться, если эта информация подтвердится.

Что ж, Молло хотя бы по-русски говорит.

«Спартак» продолжает праздновать чемпионство и принимать все новые поздравления.

Денис Глушаков получил приз от болельщиков «Гладиатор года».



Президент России Владимир Путин объявил благодарность Леониду Федуну «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».

Дочь Карреры, Мартина, выложила в социальной сети фото семьи с кубком.

А сам Каррера продолжает ходить на интервью. Вчера он посетил редакцию «Спорт ФМ».

Помимо прочего, Каррера пообещал написать книгу о своей работе в «Спартаке».

В общем, как-то так «Спартак» готовится к «Арсеналу».

21-летний фланговый защитник пражской «Спарты» Караваев признан лучшим игроком клуба в минувшем сезоне. Его статистика – четыре гола и десять голевых передач. Напомним, что зимой к воспитаннику ЦСКА проявлял интерес «Спартак».

🏆 Vyacheslav Karavaev has been voted the Players' player of the season! Congratulations! pic.twitter.com/LVW1izMLiF