Прощайте или до свидания? Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о решающем в судьбе многих тренеров РФПЛ последнем туре чемпионата России.

На неделе заезжал в Ригу, на финал Кубка Латвии, и, пользуясь случаем, поздравил Александра Старкова с третьим в карьере назначением на пост главного тренера латвийской сборной. Александр Петрович ответил, что результаты команды нынче совсем не те, что могут хоть кого-нибудь порадовать и что работа, по сути, только начинается. И тут же рассказал, к каким образцам современного футбола надобно стремиться.

– Я восхищаюсь тем, что сейчас делает в «Ростове» Бердыев, с которым мы когда-то вместе учились в ВШТ. Как он выстраивает оборону! С такими потерями по ходу сезона – Баштуш, Новосельцев, Гранат! – он вживляет в нее новых людей – и кажется, что они не вчера в команду пришли, а много лет там играли. Это высший тренерский пилотаж – организовать такую мобильную защиту, где каждый назубок знает свой маневр. И, конечно, Курбан с такой командой и дальше должен представлять Россию в еврокубках.

Мы тоже тут Бердыевым не первый месяц восхищаемся – однако, и удивляться не перестаем. Ведь «Ростов» реально сосредоточился на нашем чемпионате, по сути, только по возвращении из Манчестера – до того он был для клуба не более чем подготовительным турниром сначала к Лиге чемпионов, а потом – к Лиге Европы. И кто знает – попадись ростовчанам «МЮ» на раунд-другой попозже, успели бы они выправить домашние дела? Но сейчас уже все в руках Бердыева, его штаба и его команды. При этом есть сведения, что в случае не успеха все в клубе может круто поменяться – без денег от УЕФА финансовое положение вновь может стать угрожающим. И тогда Бердыев может возглавить...

Да хоть «Рубин», где с группой не оправдавших «высокого доверия» испанских специалистов несколько запоздало начаты переговоры о расторжении контрактов, не бедных и не коротких – эту тему стоило поднимать уже после не попадания в финал Кубка. Не выход в Европу уже обернулся расставанием «Терека» с Рашидом Рахимовым, ощутимо шатается кресло под Игорем Шалимовым, да и Мирча Луческу уже выстелил всю обличительную соломку, подводя к тому, что и третье место в условиях глобального антизенитовского заговора – достойный, оказывается, результат. Осталось только кое-кого в верхушке «Газпрома» в этом убедить...

Видите, для какого количества тренеров последний тур может стать совсем прощальным? И это, заметьте, все обитатели верхних этажей и тихой середины. Что ж тогда о горящих низах говорить?..