Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Тамбов
Футбол  Шинник0 : 1Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Футбол  Арсенал (мол)0 : 2Спартак (мол)
Хоккей  Канада0 : 2Россия
Футбол  Наполи- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? Не читайте газет до обеда

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? Не читайте газет до обеда
Фото: Gettyimages.ru

Сегодня появилась новость, что Сергей Карасев следующий сезон может начать в ФНЛ. За комментариями «Советский спорт» обратился к главе Департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.

«НЕ НАДО НИКОГО ВЫДЕЛЯТЬ»

– Сообщают, что арбитры ФИФА Сергей Карасев, Виталий Мешков и Сергей Иванов следующий сезон могут начать в ФНЛ. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
– Уже комментировал эти вещи: не читайте статьи некоторых журналистов до обеда, – говорит Будогосский.

– То есть перевода вышеперечисленных арбитров в ФНЛ на следующий сезон точно не произойдет?
– Есть хорошее выражение: никогда не говори «никогда». У нас может быть все. Но при этом все арбитры находятся в едином правом поле. Если кто-то будет снижать качество своей работы, то у нас есть право на какой-то срок перевести такого арбитра на этаж ниже. На основании нормативных документов, которые есть в департаменте судейства. Эти документы опубликованы на сайте referee.ru. Можете зайти и ознакомиться. Поэтому повторю: если что-то и будет делаться, то в полном соответствии с нормативными документами и решениями контрольно-квалификационной комиссии. Более того, сезон еще не закончен. Ставить телегу впереди лошади я бы не стал. Нужно провести еще один тур. Потом – стыковые матчи.

– Решение по Карасеву и другим будет принято только в конце сезона?
– Именно так. И, кстати, говорил уже вашим коллегам: чем Карасев отличается от остальных судей? Почему вы его выделяете?

– Потому что он кандидат на судейство матчей ЧМ-2018 в России.
– Да, на сегодняшний день он этим отличается. Но для нас важно не только то, как он судит зарубежные матчи, но и то, как он работает на внутренних соревнованиях. Как и любой другой российский арбитр. Не важно, носит ли он на груди официальную эмблему ФИФА или нет. Если какой-либо судья не будет обеспечивать должное качество судейства соревнований, то будут приниматься меры. У нас все равны. Поэтому подчеркиваю, что не стал бы выделять Карасева или какого-то еще арбитра. А что касается Мешкова, то он уже работает в первом дивизионе. Это сделано давно. Если журналисты, публикующие такие новости, этого не знают, то мне остается только повторить: не читайте их статьи перед обедом.

– Правильно я понимаю, что вы довольны, как Карасев представляет Россию на международном уровне, но недовольны тем, что он не всегда на том же уровне работает в РФПЛ?
– В общем, есть определенные моменты. Но до окончания чемпионата я не хочу делать какие-то однозначные выводы. Сергей сейчас в Корее, где пройдет молодежный чемпионат мира. А по поводу итогов: мы будем принимать решение по всем судьям вместе.

«СЕРЬЕЗНО РАССЧИТЫВАЕМ НА ЕСЬКОВА»

– Как оцените работу Сергея Иванова после возвращения в РФПЛ? В середине сезона он был отправлен в ФНЛ за работу на матче «Зенит» – «Спартак».
– Хочу дождаться конца сезона. Мы должны подвести рейтинг судей, который, кстати, учитывается не только количество и качество игр, но и стабильность работы, надежность. Так что, любые изменения в составе судей не должны быть сенсацией. Каждое решение основано на серьезной нормативной базе.

– Рейтинг судей можно посмотреть на сайте referee.ru?
– Нет, его мы не публикуем. Это внутренний документ департамента судейства.

– Почему перестал получать назначения Алексей Еськов, работой которого на матче «Зенит» – «Урал» (2:0), как я понял, департамент в целом был доволен?
– После таких стрессовых ситуаций очень важно дать судьей прийти в себя. Мы разговаривали с ним, и он попросил дать ему возможность психологически восстановиться. Все-таки игра была непростая с точки зрения принятия решений. И, представьте, если бы после такого матча он снова попал в стрессовую ситуацию. Мы пошли ему навстречу, дали передохнуть. Сейчас он готовиться к следующему сезону. Что касается игры «Зенит» – «Урал», то количество удалений не влияет на оценку работы арбитра. Да, момент необычный, но это футбол, в котором есть вопросы и дисциплины игроков.

– Самый резонансный момент того матча – удаление Бикфалви, который сначала сыграл в мяч, а потом грубо въехал в ногу игроку «Зенита». Сам арбитр сказал, что УЕФА требует удалять за такое.
– Да, это требование УЕФА. Это снова о вопросе, что оценку арбитру должны давать специалисты. Они ее дали.

– Положительную?
– Не могу сказать, что положительную. Там были проблемы у него. Но не с количеством удалений. Я верю в Еськова. Он арбитр ФИФА, входит в международную группу. Следующая ступень – это уже элитная группа судей. Поэтому мы на него серьезно рассчитываем. Такими кадрами разбрасываться непозволительно.

– Алексей Николаев завершает карьеру?
– Таких данных у меня нет. Даже так скажу: по тому, как он сдавал нормативы, по-моему, ему впору начинать карьеру.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Слова Луческу? Оказывается, он под лупой изучает, что я говорюВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о претензиях со стороны главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.Усиление для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Семь самых лакомых кусков в РФПЛУсиление для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Семь самых лакомых кусков в РФПЛ«Советский спорт» называет семь самых интересных футболистов на внутреннем трансферном рынке.Вспомнить Евро-2008! Почему вызов Габулова в сборную – это хорошоВспомнить Евро-2008! Почему вызов Габулова в сборную – это хорошоКорреспондент «Советского спорта» – о том, почему это правильный выбор.Дмитрий Аленичев: Я не заслужил чемпионскую медальБывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что не примет чемпионскую медаль, так как не заслужил ее.Виталий Мутко: Я не против системы видеофиксации гола, но это стоит более миллиона долларов в годПрезидент РФС Виталий Мутко сказал, что он не возражает против использования системы видеофиксации взятия ворот в российском футболе.«Локомотив» – «Зенит». Шатов не примет участия в матче с железнодорожниками«Зенит» опубликовал состав команды, которая отправилась на матч 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».Глушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитановГлушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитановОбозреватель «Советского спорта» поговорил с чемпионом России в составе «Спартака» и нынешним капитаном красно-белых.Александр Бубнов: Каким бы мотивированным не был «Анжи», класс ЦСКА вышеФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Анжи». Он считает, что победу одержат московские армейцы.Александр Бубнов: «Спартак» должен обыгрывать «Арсенал» в любом состоянииФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком». Он считает, что московский клуб одержит победу.Андрей Будогосский: Мы серьезно рассчитываем на ЕськоваГлава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский - об Алексее Еськове.Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? У нас все равныГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о Сергее Карасеве.Прощайте или до свидания? Колонка Сергея МикуликаПрощайте или до свидания? Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о решающем в судьбе многих тренеров РФПЛ последнем туре чемпионата России.Олег Терехин: Черчесов и Рахимов задачу «Терека» не выполнилиБывший нападающий «Терека» Олег Терехин поделился своим мнением о нынешнем положении клуба.Александр Горшков: ЦСКА сделает все, чтобы не потерять очки в матче против «Анжи»Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов.«Динамо» и «Тосно» вышли в РФПЛ, «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчахОпределились команды ФНЛ, которые сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ. Ранее стало известно, что напрямую в высший дивизион вышли «Динамо» и «Тосно».Николас Ломбертс: При Луческу у меня появилось чувство, что я больше не умею играть в футболЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, почему он решил покинуть клуб.Что дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛЧто дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛ«Советский спорт» выяснил, что в хоккее чемпиону достается меньше, чем в баскетболе и сколько стоят трансляции спорта в России.Ультиматум игроков «Зенита», обещание Карреры и тренерская отставка (видео)Ультиматум игроков «Зенита», обещание Карреры и тренерская отставка (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Виктор Гончаренко: На нашем стадионе суперфутбольный антуражГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что уровень его команды не позволяет делить матчи на домашние и выездные.М. Кержаков, Лодыгин, Новосельцев и Джорждевич покинут «Зенит», если Луческу не уйдет из командыЧетыре игрока «Зенита» могут покинуть команду. Они не хотят работать с главным тренером Мирчей Луческу.
Футбол
Дмитрий Аленичев: Я не заслужил чемпионскую медаль
Футбол
Виталий Мутко: Я не против системы видеофиксации гола, но это стоит более миллиона долларов в год
Футбол
Бериццо покинет пост главного тренера «Сельты» по окончании сезона
Теннис
Джокович обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в Риме
все новости
Алексей Еськов
Алексей Еськоввсе новости
Сергей Карасёв
Сергей Карасёввсе новости
Андрей Будогосский
Андрей Будогосскийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости