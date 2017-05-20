Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? Не читайте газет до обеда

Сегодня появилась новость, что Сергей Карасев следующий сезон может начать в ФНЛ. За комментариями «Советский спорт» обратился к главе Департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.

«НЕ НАДО НИКОГО ВЫДЕЛЯТЬ»

– Сообщают, что арбитры ФИФА Сергей Карасев, Виталий Мешков и Сергей Иванов следующий сезон могут начать в ФНЛ. У вас есть какая-то информация по этому поводу?

– Уже комментировал эти вещи: не читайте статьи некоторых журналистов до обеда, – говорит Будогосский.

– То есть перевода вышеперечисленных арбитров в ФНЛ на следующий сезон точно не произойдет?

– Есть хорошее выражение: никогда не говори «никогда». У нас может быть все. Но при этом все арбитры находятся в едином правом поле. Если кто-то будет снижать качество своей работы, то у нас есть право на какой-то срок перевести такого арбитра на этаж ниже. На основании нормативных документов, которые есть в департаменте судейства. Эти документы опубликованы на сайте referee.ru. Можете зайти и ознакомиться. Поэтому повторю: если что-то и будет делаться, то в полном соответствии с нормативными документами и решениями контрольно-квалификационной комиссии. Более того, сезон еще не закончен. Ставить телегу впереди лошади я бы не стал. Нужно провести еще один тур. Потом – стыковые матчи.

– Решение по Карасеву и другим будет принято только в конце сезона?

– Именно так. И, кстати, говорил уже вашим коллегам: чем Карасев отличается от остальных судей? Почему вы его выделяете?

– Потому что он кандидат на судейство матчей ЧМ-2018 в России.

– Да, на сегодняшний день он этим отличается. Но для нас важно не только то, как он судит зарубежные матчи, но и то, как он работает на внутренних соревнованиях. Как и любой другой российский арбитр. Не важно, носит ли он на груди официальную эмблему ФИФА или нет. Если какой-либо судья не будет обеспечивать должное качество судейства соревнований, то будут приниматься меры. У нас все равны. Поэтому подчеркиваю, что не стал бы выделять Карасева или какого-то еще арбитра. А что касается Мешкова, то он уже работает в первом дивизионе. Это сделано давно. Если журналисты, публикующие такие новости, этого не знают, то мне остается только повторить: не читайте их статьи перед обедом.

– Правильно я понимаю, что вы довольны, как Карасев представляет Россию на международном уровне, но недовольны тем, что он не всегда на том же уровне работает в РФПЛ?

– В общем, есть определенные моменты. Но до окончания чемпионата я не хочу делать какие-то однозначные выводы. Сергей сейчас в Корее, где пройдет молодежный чемпионат мира. А по поводу итогов: мы будем принимать решение по всем судьям вместе.

«СЕРЬЕЗНО РАССЧИТЫВАЕМ НА ЕСЬКОВА»

– Как оцените работу Сергея Иванова после возвращения в РФПЛ? В середине сезона он был отправлен в ФНЛ за работу на матче «Зенит» – «Спартак».

– Хочу дождаться конца сезона. Мы должны подвести рейтинг судей, который, кстати, учитывается не только количество и качество игр, но и стабильность работы, надежность. Так что, любые изменения в составе судей не должны быть сенсацией. Каждое решение основано на серьезной нормативной базе.

– Рейтинг судей можно посмотреть на сайте referee.ru?

– Нет, его мы не публикуем. Это внутренний документ департамента судейства.

– Почему перестал получать назначения Алексей Еськов, работой которого на матче «Зенит» – «Урал» (2:0), как я понял, департамент в целом был доволен?

– После таких стрессовых ситуаций очень важно дать судьей прийти в себя. Мы разговаривали с ним, и он попросил дать ему возможность психологически восстановиться. Все-таки игра была непростая с точки зрения принятия решений. И, представьте, если бы после такого матча он снова попал в стрессовую ситуацию. Мы пошли ему навстречу, дали передохнуть. Сейчас он готовиться к следующему сезону. Что касается игры «Зенит» – «Урал», то количество удалений не влияет на оценку работы арбитра. Да, момент необычный, но это футбол, в котором есть вопросы и дисциплины игроков.

– Самый резонансный момент того матча – удаление Бикфалви, который сначала сыграл в мяч, а потом грубо въехал в ногу игроку «Зенита». Сам арбитр сказал, что УЕФА требует удалять за такое.

– Да, это требование УЕФА. Это снова о вопросе, что оценку арбитру должны давать специалисты. Они ее дали.

– Положительную?

– Не могу сказать, что положительную. Там были проблемы у него. Но не с количеством удалений. Я верю в Еськова. Он арбитр ФИФА, входит в международную группу. Следующая ступень – это уже элитная группа судей. Поэтому мы на него серьезно рассчитываем. Такими кадрами разбрасываться непозволительно.

– Алексей Николаев завершает карьеру?

– Таких данных у меня нет. Даже так скажу: по тому, как он сдавал нормативы, по-моему, ему впору начинать карьеру.