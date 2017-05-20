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Усиление для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Семь самых лакомых кусков в РФПЛ

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Усиление для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Семь самых лакомых кусков в РФПЛ
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

«Советский спорт» называет семь самых интересных футболистов на внутреннем трансферном рынке.

Ильзат Ахметов («Рубин»)
Гражданство: Россия
Возраст: 19
Амплуа: универсальный атакующий полузащитник
Стоимость (евро): 400 000

Весной Ахметов стал игроком основы, что великим достижением, конечно, не является – знаем мы этот «Рубин». Тем не менее, 19-летний хавбек выделяется на общем фоне интеллектом, техникой, универсальными качествами. Достаточно сказать, что это лучший игрок всего чемпионата по среднему количеству ключевых передач за 90 минут. Привлекается в молодежную сборную России. А еще Ахметов умеет вот так.


Дмитрий Полоз («Ростов»)
Гражданство: Россия
Возраст: 25
Амплуа: нападающий
Стоимость (евро): 6 000 000

Один из лучших футболистов премьер-лиги по игре между линиями, универсален – может играть в оттяжке второго форварда или на острие. У него, в отличие от некоторых других нападающих, есть высокая культура паса: поле видит, партнеров чувствует, маневры читает – в общем, полный комплект. Изумительно работает в контратаках. А главное – Полоз стабильно прогрессирует, и сейчас нельзя сказать, где его потолок.

В наш топ можно включить и партнера Полоза – Азмуна. Но ни его, ни Смолова здесь нет по той причине, что оба если и перейдут куда, то в Европу.

Алексей Миранчук («Локомотив»)
Гражданство: Россия
Возраст: 21
Амплуа: атакующий полузащитник
Стоимость (евро): 4 500 000

Здорово прибавил весной, входит в топ чемпионата по всевозможным острым передачам и ударам, в том числе с дальней дистанции. Игрок последнего паса, творчески мыслящий, склонный к импровизации. Еще один козырь – опыт игры на разных позициях, включая фланг и центр атаки. В благоприятных условиях – например, в команде, практикующей игру первым номером и любящей плести комбинационные кружева – может расцвести.

Владимир Ильин («Урал»)
Гражданство: Россия
Возраст: 25
Амплуа: нападающий
Стоимость (евро): 400 000

Еще ничего не доказал – одного яркого отрезка мало; да и видели мы таких не раз – Сапогова, например. Но Ильин наверняка обратил на себя внимание. Как иначе? Свалился непонятно откуда и принялся штамповать голы – шесть за весну. В том числе, забил три гола головой – шестой показатель в чемпионате. Входит в топ-10 по количеству верховых единоборств – 11 за матч. Если продолжит в том же духе, точно куда-нибудь перейдет.

Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)
Гражданство: Италия
Возраст: 27
Амплуа: нападающий
Стоимость (евро): 1 500 000

Входит в топ-10 премьер-лиги по показателю гол+пас (12 очков), что для игрока, выступающего в клубе-аутсайдере, очень недурно. Обладает поставленным ударом и последним пасом. По разрезающим передачам занимает 16-е место. То есть форвард с широким функционалом – можно использовать на острие и в оттяжке. Может быть, «Зенит», который уже освоил самарский рынок, заинтересуется этим парнем?

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
Гражданство: Португалия
Возраст: 31
Амплуа: универсальный полузащитник
Стоимость (евро): 2 500 000

Безусловно, один из лучших игроков сезона в созидании, исполнении стандартов и по ударам, в том числе с дальней дистанции. Генерирует остроту. В представлениях точно не нуждается – в этом сезоне Фернандеш является локомотивом «Локомотива». Есть у него и два недостатка: возраст и высокая зарплата. Хотя есть и третий – как говорят, скверный характер. Но это говорила Ольга Смородская. Кто ж знает, можно ли ей верить?

Далер Кузяев («Терек»)
Гражданство: Россия
Возраст: 24
Амплуа: опорный полузащитник
Стоимость (евро): 1 500 000

Пожалуй, самый недооцененный опорный хавбек чемпионата. Он очень хочет в сборную – да не берут. Хотя это один из лучших игроков в своем амплуа по отборам, перехватам, единоборствам и прочей черновой работе... На самом деле удивительно, как можно пригласить в сборную Тарасова и не вызвать Кузяева. Хотя то же самое можно сказать и о Караваеве, которого игнорирует тренерский штаб. Впрочем, это уже другой вопрос.

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