Вспомнить Евро-2008! Почему вызов Габулова в сборную – это хорошо

Вместо получившего травму вратаря «Зенита» Андрея Лунева в сборную России вызван голкипер тульского «Арсенала» – 15-й команды лиги – Владимир Габулов. Корреспондент «Советского спорта» – о том, почему это правильный выбор.

ЕМУ НЕ СТРАШНЫ НИ БРАЗИЛИЯ, НИ АНГЛИЯ

Одно из самых сильных качеств Владимира Габулова – готовность классно провести важный для команды матч. Примеров – десятки.

В 2007 году сборная России играла ключевой матч с Англией за право отобраться на Евро-2008. Гус Хиддинк доверил место в воротах Габулову – вратарю сражавшейся за выживание «Кубани»! Россия победила 2:1, а Владимир сыграл уверенно. А ведь это была вторая официальная встреча для Габулова за сборную России! Не подвел Габулов и Фабио Капелло. Итальянец дал сыграть голкиперу в товарищеском поединке с Бразилией, который проходил в Лондоне. Габулов действовал надежно, а игра завершилась вничью 1:1.

Говоря о неудачах ЦСКА в Лиге чемпионов, многие ошибочно считают, что армейцы пропускают в каждом матче с 2006 года. Это неправда. В 2011 году красно-синие дважды не пропустили от «Трабзонспора» - 3:0 и 0:0. В воротах тогда играл Габулов. Он вообще провел все игры группового этапа, где соперниками ЦСКА также были «Интер» и «Лилль». Вратарь не дрогнул ни в одной из встреч. А ведь ситуация простой для него не была – он перешел в ЦСКА из «Анжи» перед стартом турнира, так как Игорь Акинфеев получил травму. Очередное доказательство, что собираться вратарь умеет. Будь иначе, ЦСКА не вышел бы из группы. Между прочим, это последний выход команды в плей-офф еврокубка на данный момент. С тех пор как отрезало.

Болельщики «Динамо» могут вспомнить матчи с «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов в 2009 году. Не вина Владимира, что шотландцы тогда по сумме двух матчей оказались сильнее.

Есть ли еще в России вратарь, который может похвастаться таким количеством классно проведенных статусных матчей? Пожалуй, лишь Акинфеев.

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ПОТЕНЦИАЛЬНО СИЛЬНЕЙШИЙ ВРАТАРЬ СТРАНЫ

Акинфеев и Габулов похожи техникой игры и принятием решений. Оба не будут отбивать мяч в красивом прыжке, который можно поймать. Чувствуется школа. Как здесь не вспомнить, что на ноги оба выступали в ЦСКА, когда тренером вратарей работал Вячеслав Чанов. Спасибо за ребят, Вячеслав Викторович!

Для понимания ситуации приведу контрпример. В премьер-лиге ошибочными решениями грешил Антон Шунин. В 2011 году московское «Динамо» приехало в гости к нижегородской «Волге». К тому времени он давно считался перспективным голкипером. Я смотрел за ним на разминке и пытался понять, что не так. Бросилась в глаза броская манера игры спортсмена. Когда шли забросы с флангов на линию вратарской, Антон летел на мяч и выбивал его кулаком. Было подобное и в игре. Там, где «Динамо» могло провести две-три контратаки, оно получало столько же ударов по своим воротам. Лишь на первый взгляд это мелочь. В современном футболе, где все решают эпизоды, – существенная деталь.

Сильнейшим вратарем России в 21 веке считается Акинфеев. По потенциалу Габулов сильнее – благодаря антропометрическим данным. Имея преимущество в росте (190 см против 186), Габулов допрыгивает до тех мячей, что недостает Акинфеев, и идет на перехваты тех мячей, на которые его коллега идти не рискует.

Несчастье Габулова, что команду своей жизни ему найти не удалось. Ту, в которой бы ему всегда доверяли. Это бы существенно облегчило жизнь. Данная стабильность для вратаря важна. Достаточно посмотреть на Акинфеева у нас и Джанлуиджи Буффона в Италии. И совсем показательный пример – Икер Касильяс. Лучшие годы испанца пришлись на тот период, когда место в составе «Реала» и сборной под сомнение не ставилось. Когда ситуация изменилась, он задергался. Габулов же свое место в составе вынужден был доказывать всю свою карьеру. Не отсюда ли перепады настроения?

Если говорить непосредственно о футбольных умениях, у Габулова один минус – игра ногами. Те ситуации, когда требуется комбинировать накоротке с партнерами. Так и у Акинфеева это минус! Никогда они не будут разыгрывать мяч с партнерами, как это делает испанец Рейна из «Наполи». А по мячу бьют на зависть коллегам. Возможно, Акинфеев чуть сильнее.

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ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Если бы у Габулова не было богатого опыта за плечами, то его вызов был бы удивителен. Но не сейчас. Сборной России нужен именно такой вратарь.

Дело в том, что вратарская линия в прошлом году была самой стабильной у сборной России. Станислав Черчесов неизменно приглашал Акинфеева, Джанаева и Крицюка. В этом году двое из них травмировались. Тогда тренерский штаб на матчи с Кот’Д-Ивуаром и Бельгией вызвал Гилерме и Беленова. Все, больше сборная не собиралась. Приглашать перед важным турниром нового игрока в такой ситуации авантюрно. А Габулов проверенный. Именно этот вратарь сидел за спиной у Акинфеева на чемпионате Европы 2008. Еще там был Малафеев. Во вратарской бригаде была идиллия. Сейчас первым Габулов тоже не будет, а вот сильным вторым или третьим стать может. Испортить точно ничего не должен. С чего бы ему подвести земляка Черчесова, если оправдывал доверие других наставников?

Когда Владимир Габулов получил вызов в сборную, интернет стал заполняться возмущенными комментариями. Особенно популярен был такой посыл: дайте шанс голкиперу «Сьона» Митрюшкину! Можно было встретить и сравнение с Германией – смотрите, как Лев доверяет молодежи. Здесь есть два нюанса.

Во-первых, многие ли видели полные матчи Митрюшкина? В свое время так хвалили Крицюка. Друг меня буквально засыпал восторженными отзывами. И что мы увидели, когда он приехал в «Краснодар»? Голкипер добротный, но не выдающийся. Его сменщик в «Краснодаре» Синицын не сильно слабее в футбольных умениях, если вообще уступает коллеге. Не кажется ли вам, что мы преувеличиваем успехи ребят, играющих в Европе?

Во-вторых, Лев добился того, чтобы пробовать молодежь в официальном турнире. За десять лет его работы сборная Германии выиграла чемпионат мира, взяла бронзу, трижды попала в призовую тройку на европейском турнире! А что Россия? Для нас Кубок конфедераций –предел мечтаний. Не факт, что наша команда когда-нибудь еще за него сразится.

Если мы хотим показать хороший результат на Кубке конфедераций, вызов Габулова оправдан.