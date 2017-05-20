Фестиваль футбола в царстве спорта. В Москве стартовал «День массового футбола»

20 мая в Олимпийском комплексе «Лужники» стартовало самое массовое футбольное мероприятие года – Всероссийский фестиваль «День массового футбола».

Первыми на торжественное мероприятие прибыли известные футболисты Алексей Смертин, Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, которые провели ряд открытых уроков для детей. Следом за футболистами в «Северном ядре» комплекса появились главный тренер сборной России Станислав Черчесов и министр спорт Павел Колобков.

– Мы собрались здесь не только ради фестиваля «День массового футбола», но и для открытия летнего спортивного сезона, – говорит Павел Колобков. – Несколько дней в Москве стоит прекрасная спортивная погода, когда можно выйти на улицу, тепло не одеваясь и заняться любимыми видами спорта. Футбол – это спорт номер один и сегодня здесь в «Лужниках» собралось 350 команд, более трех тысяч участников, а всего здесь порядка пяти тысяч спортсменов.

Затем в «Лужники» приехали вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко и руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Всей делегации провели экскурсию по территории фестиваля. Виталий Леонтьевич фотографировался с множеством команд различных возрастов, никому не отказывал в селфи. Делегация посетила экспозицию, посвященную Кубку конфедераций, развлекательные программы, среди которых показательные выступления по фристайлу, турниры по экстремальной езде на самокатах, скейтбордах и велосипедах, а затем направились на сцену, для торжественного открытия фестиваля.

«Виталий Мутко, Павел Колобков, Николай Гуляев и Станислав Черчесов – это же «Битлз» российского футбола», – начал церемонию открытия Дмитрий Губерниев, а по завершении ее сделал селфи на фоне всех участников.

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Май 20 2017 в 3:13 PDT

После чего Виталий Мутко и его коллеги переоделись и отправились на футбольное поле, где команда РФС под руководством Станислава Саламовича в первом матче разгромила команду «Гослото» (7:0), а Виталий Леонтьевич отметился красивейшей голевой передачей, а в следующей игре с «Мегафоном» (0:0) вице-премьер не реализовал послематчевый пенальти.

– Это большой праздник для всех любителей футбола. Это больше, чем игра. Больше, чем спорт. Это некий образ жизни. Поэтому тот, кто любит футбол, увлекается им, получает от этого огромное удовольствие. С праздником всех! Сегодняшнее мероприятие можно назвать неким ориентиром на Кубок конфедераций и грядущий чемпионат мира. Естественно, мы все будем в предвкушении чемпионата мира, к нам приедут лучшие 32 команды. «Лужники» были, есть и будут, абсолютно уверен, царством спорта. Сейчас здесь проходит большая реконструкция, совсем немного времени осталось, чтобы были завершены все работы, открылись новые площадки. Здесь еще будет открыто несколько футбольных полей. Рассчитываем открыть музей футбола на стадионе. Также мы хотели, чтобы здесь был тренировочный центр сборной страны. «Лужники» — это царство футбола и царство спорта», – поделился впечатлениями от мероприятия президент РФС.