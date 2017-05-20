Борис Майоров: Во что играли в третьем периоде?

Эксперт «Советского спорта», капитан сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о поражении нашей команды от канадцев (2:4) в полуфинале чемпионата мира.

– Вы разочарованы?

– Очень. Не ожидал, что канадцы смогут переломить ход матча. Начали они мощно, но два периода шла равная борьба. Наши выстояли. Особо опасных, стопроцентных моментов у ворот Василевского за 40 минут борьбы я не припомню. Защищались мы грамотно, четко.

– И забили голы-красавцы…

– Это да. Наши шайбы с канадскими, заброшенными после подставлений-рикошетов, не сравнить. Забили красиво, по-советски.

– Игра шла по нашему сценарию. Что случилось-сломалось в третьем периоде?

– Нас опять подвели удаления. Но я не склонен винить только игроков. За что Белову выписали штраф (2+10) минут? Какой там удар в голову?!

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

– В первом периоде Шайфли за похожий фол получил малый штраф за атаку соперника, Андронова, не владеющего шайбой. Хотя на повторе четко видно, как канадец локтем двинул нашему нападающему в голову.

– Согласен. А эта подсечка их вратаря Пикара Кузнецовым? Какой там фол?! Кузнецов сам поскользнулся, упал и случайно въехал в голкипера, который сам выдвинулся за ворота. Ладно бы, все произошло в площади ворот…

– Неужели судейство было предвзятым?

– Не в пользу нашей команды – это точно. Да и когда судьи относились к сборной России благосклонно? Я что-то не помню. Удаления отобрали у игроков силы. Но как можно было не выстоять в меньшинстве эти 30 секунд в начале третьего периода?! Ведь вбрасывание было не у нас в зоне, а в центре поля. Следовало вгрызаться в лед, в канадские клюшки, но не пропустить. Увы, пропустили. И выпустили канадского джина из бутылки. Забив легкую и быструю шайбу, соперники поверили в свои силы, полетели вперед.

– Чем должна была ответить наша команда?

– Это вопрос к тренерам. Но играть не так, как играла. Да и вообще я не понимаю, чем мы занимались в третьем периоде. Никакой контригры в атаке. Запомнился разве что бросок с неудобной руки Панарина с острого угла, когда шайба зацепила штангу.

– Сборная России впервые пропустила четыре шайбы в третьем периоде? В первом – пропускала – на чемпионате мира-2005 в Вене, но потом три отыграла…

– На моей памяти такого не было. В той же Вене в 1996-м мы вели после первого периода у канадцев 2:0, но уже во втором они сравняли счет и выиграли по буллитам. Дело тоже было в полуфинале. Я тогда ездил с командой. В сборную приехало много энхаэловцев, и не наблюдалось единства тренеров и игроков. Заняли мы четвертое место.

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– Извечно русский вопрос – кто виноват? Тренеры, игроки, судьи?

– Виноваты все. Сейчас не время искать козлов отпущения, назначать виновных. Надо настроиться на матч за третье место.

– Василевский пропустил за период три шайбы…

– Он виноват ровно настолько, насколько его партнеры и тренеры. Думаю, персонально ни к кому претензии предъявлять не следует.

– Тяжело тренерам после такого фиаско будет настроить команду на утешительный финал? Как-никак бронза – повторение пройденного…

– Тяжело. Но необходимо.

– Четвертое место в Кельне будет означать провал?

– Думаю, да. Я и бронзу на прошлом чемпионате мира я успехом не считаю, хотя многие придерживаются иного мнения.

– Вы по-прежнему считаете, что у Знарка нет канадского комплекса?

– Какой комплекс?! Я сам играл и на лавке стоял. Каждый матч – новая страница. Назад «книгу» истории никто, кроме вас, журналистов, не листает.

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