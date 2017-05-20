Артемий Панарин: Очень поганое поражение вышло. Полная задница!

Форвард сборной России Артемий Панарин жестко высказался об игре нашей команды в матче с канадцами (2:4) в полуфинале чемпионата мира.

Этот матч словно развалился на две части. Россия имела тотальное преимущество над соперником в двух первых периодах. И полностью уступила третий. А вместе с ним, и весь матч…

– Мы старались играть каждую смену, – сказал Панарин. – Но бывает иногда, что когда ведешь в счете у такой сильной команды, начинаешь нервничать, отбрасываться… И у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. И втройне обидно, что вели всю игру. А потом пошли ненужные удаления… И ничего уже не сделаешь. Завтра будем за «бронзу» биться.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

– В третьем периоде нас удаления скосили? Или канадцы резко взвинтили темп, а мы оказались к этому не готовы?

– Они забили очень быстрый гол в большинстве. Очень хороший для них. А мы пропустили. И для нас он, соответственно, очень плохой оказался. С этого все и пошло. Началась скользкая игра при счете 2:1… Все понимали, какой это напряг, все переживали. Вот так и проиграли.

– Был у нас шанс во втором периоде забросить еще пару шайб и все уже тогда решить?

– Да, были моменты. Но давайте не забывать, что они были и у канадцев. Просто… Да мы ведь неплохо играли! И поначалу инициатива у нас была. Просто в конце не надо было швырять шайбу по бортам. А действовать более обдуманно и спокойно. А мы переживали. И не получилось у нас отбрасываться.

– То есть это была не усталость, а больше нервы?

– Не знаю. У меня нет тут точного ответа. Будем разбираться. Сейчас я знаю только, что мы обидно проиграли, ведя в счете 2:0.

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– Наша команда достойна большего, чем матч за третье место?

– Конечно. Наверняка все ребята так считают. Но и у Канады сильная команда. Поэтому сейчас я их могу только с победой поздравить. А могли мы и выиграть. И тогда бы вы мне сейчас не задавали таких вопросов.

– Силы после такого обидного поражения на поединок за «бронзу» найдутся?

– Да, это самое сложное сейчас. Потому что поражение поганое. Уступили, ведя две шайбы… Могли быть на коне, а оказались под ним. Но мы профессионалы. Постараемся найти эмоции. И потом против нас завтра на лед выйдет команда, которая побывала в такой же ситуации. Надеюсь, все будет нормально.