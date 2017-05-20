Артемий Панарин: Очень поганое поражение вышло. Полная задница!
Форвард сборной России Артемий Панарин жестко высказался об игре нашей команды в матче с канадцами (2:4) в полуфинале чемпионата мира.
Этот матч словно развалился на две части. Россия имела тотальное преимущество над соперником в двух первых периодах. И полностью уступила третий. А вместе с ним, и весь матч…
– Мы старались играть каждую смену, – сказал Панарин. – Но бывает иногда, что когда ведешь в счете у такой сильной команды, начинаешь нервничать, отбрасываться… И у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. И втройне обидно, что вели всю игру. А потом пошли ненужные удаления… И ничего уже не сделаешь. Завтра будем за «бронзу» биться.
– В третьем периоде нас удаления скосили? Или канадцы резко взвинтили темп, а мы оказались к этому не готовы?
– Они забили очень быстрый гол в большинстве. Очень хороший для них. А мы пропустили. И для нас он, соответственно, очень плохой оказался. С этого все и пошло. Началась скользкая игра при счете 2:1… Все понимали, какой это напряг, все переживали. Вот так и проиграли.
– Был у нас шанс во втором периоде забросить еще пару шайб и все уже тогда решить?
– Да, были моменты. Но давайте не забывать, что они были и у канадцев. Просто… Да мы ведь неплохо играли! И поначалу инициатива у нас была. Просто в конце не надо было швырять шайбу по бортам. А действовать более обдуманно и спокойно. А мы переживали. И не получилось у нас отбрасываться.
– То есть это была не усталость, а больше нервы?
– Не знаю. У меня нет тут точного ответа. Будем разбираться. Сейчас я знаю только, что мы обидно проиграли, ведя в счете 2:0.
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– Наша команда достойна большего, чем матч за третье место?
– Конечно. Наверняка все ребята так считают. Но и у Канады сильная команда. Поэтому сейчас я их могу только с победой поздравить. А могли мы и выиграть. И тогда бы вы мне сейчас не задавали таких вопросов.
– Силы после такого обидного поражения на поединок за «бронзу» найдутся?
– Да, это самое сложное сейчас. Потому что поражение поганое. Уступили, ведя две шайбы… Могли быть на коне, а оказались под ним. Но мы профессионалы. Постараемся найти эмоции. И потом против нас завтра на лед выйдет команда, которая побывала в такой же ситуации. Надеюсь, все будет нормально.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция