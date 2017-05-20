Дмитрий Орлов: Мы не имеем права в сборной России дурака валять!
Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал поражение в матче с канадцами (2:4) в полуфинале чемпионата мира.
– Пропустили в меньшинстве в начале третьего периода и после этого у канадцев сразу уверенность появилась, – объясняет главную причину поражения Орлов. – Если бы мы тогда выстояли, была другая игра. И главное, что мы знали – канадцы побегут вперед, им надо отыгрываться. И тренеры нам об этом говорили. Мы старались, шайбы на себя ловили, но… Два неудачных отскока, и они свои голы нам забили. Но все равно! Это мы должны были лучше играть. Не давать канадцам шансов.
– Удаления в третьем периоде по делу были? Или судьи просто подравнивали штраф?
– Мне сейчас трудно сказать. Может, и подравнивали. Судьи видят игру не так, как мы. Но тут уже ничего не сделаешь. У нас ведь тоже большинство было. Могли тогда забить. Не получилось.
– Сил на третий период хватило?
– Да. Просто некоторые ребята пересидели и потеряли темп игры. Надо было спокойней быть. Мы же вели 2:0… Надо было просто не ошибаться, держать шайбу, ловить соперника на контратаках. Тяжело осознавать, что проиграли.
– На бронзу после этого как выходить?
– Турнир еще не закончен и это важная игра. Надо выходить и играть.
– А эмоций наскребете на нее?
– Ну а куда мы денемся. Играем за сборную. За нас полная арена смотрит и болеет. Не имеем права просто выходить и дурака валять.
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Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция