Олег Знарок: А нам давали удаления – еще и еще. Удаления неоправданные! (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после матча Канада – Россия (4:2) послушал главного тренера сборной Олега Знарка.

- Ну, начинайте мучить, - Олег Знарок вошел в круг репортеров.

- Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, что после второго периода при счете 0:2 зашел в раздевалку и сказал игрокам: «Спокойно, ребята. Мы выиграем». Что сказали своим хоккеистам вы?

- То же самое, - засмеялся Знарок.

- А что сломало игру?

- Наверное, удаления. Мы потратили слишком много сил, обороняясь в меньшинстве. Совершили ненужные ошибки.

- Вы в третий раз проиграли официальный матч Канаде. Что-то есть общее?

- Да ничего нет! – воскликнул Знарок. – Я же сказал, что доволен своей командой.

- Но ведь вы понимали, что в третьем периоде канадцам некуда деваться, они побегут вперед.

- У нас оставалось 30 секунд меньшинства после второго периода. Нужно было в них выстоять. А потом дали удаления еще и еще. Удаления неоправданные! Снова пришлось обороняться…

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

- Показалось, что судьи начали подравнивать. Сначала ведь удаляли канадцев, а потом – нас.

- Наверное, так.

- Джон Купер сказал, что это один из самых потрясающих матчей, в которых он принимал участие.

- Я даже не знаю. Впервые с ним встречаюсь, - пожал плечами Знарок.

- Как самочувствие Владислава Гаврикова? Что с ним?

- Все очень плохо.

- Вы поняли, почему по ходу матча канадцы начали специально бить Сергея Андронова?

- Это хоккей, наверное.

- Вообще Канада вас впечатлила?

- Я надеялся, что мы сейчас выиграем. На самом деле было моменты при счете 2:0 в нашу пользу. И очень хорошие! Мы могли все решать…

- И надо было дожимать.

- Но не получилось.

- Может, это вопрос психологии?

- При чем тут психология? За что дали удаление на Кузнецове? Вы видели?

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- Атака на вратаря.

- Какая атака, блин? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конек, Кузнецов падает и едет по льду. Голкипер выходит за линию ворот. Правила знаете?

- Второй матч подряд такое продолжается. С финнами – тоже самое, - настаивал один репортер, хотя на самом деле это были чехи. Мол, судьи нас убивают.

- К сожалению, это так, - подтвердил Знарок.

- Морально восстановитесь на бронзовый матч?

- Мы постараемся восстановиться и дать бой в воскресенье.

- Одна из самых убийственных цифр статистики – 0/8 по вбрасываниям у Вадима Шипачева. Что это?

- Ну, он готовится к НХЛ.

- Вы даже Андронова иногда выпускали вместо Шипачева.

- Да, было такое. Но это хоккей. Бывает, что если сразу не пошло, то и все. Зато в предыдущих матчах у Шипачева был процент повышенный. Журналисты сами об этом говорили.

- Вы можете сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?

- Ребят, у нас очень хорошая команда, на самом деле. Очень хорошая. И это обидное поражение – и для меня, и для сборной. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Мне упрекнуть практически некого.

- В будущем удастся собрать такую же команду к чемпионату мира и Олимпиаде?

- Я надеюсь, что у нас все будет хорошо.

- Панарин – Кузнецов – Кучеров – эта тройка на годы?

- Не знаю.

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- В третьем периоде мы выстояли во всех трех удалениях. А потом – сбились с ритма?

- Ну зачем? Вы же видели – те люди, которые отоборонялись, потом вышли и в равных составах совершили ошибки. Это была усталость.

- Вы сказали, что ребят не в чем упрекнуть. А себя вы можете упрекнуть? – спросил другой репортер.

- Вас могу упрекнуть. За такие вопросы.

- Что скажете болельщикам? Это был наш стадион.

- Люди нас очень здорово поддерживали. И ко мне в пятницу подошли болельщики, рассказали историю. Они смотрели в Кельне матч США – Финляндия. И вроде нет ни гола, ничего. Но вдруг на трибунах начинали взрываться от восторга. А это люди через телефоны смотрели матч Россия – Чехия из Парижа.

- Что полезное вы можете извлечь из этого матча? Кубок мира, по вашим словам, был школой. А чем стал Кельн?

- Я себя чувствовал намного спокойнее. На самом деле, ребят, это спорт.

- Обидно, что мы победу подержали в руках – и отпустили.

- Ну да. Но надеюсь, что в будущем мы ее получим.

- Канада постоянно выпускала Власика и Парейко против звена Кузнецова. Вы пытались их как-то убрать из-под опеки?

- Мы никак не могли этого сделать. Канадцы считались хозяевами в матче. Вы в курсе, что хозяева выпускают состав вторыми?

- А на пересменке?

- Нельзя.

- Но во время игры…

- Дальше!

В общем, на такой ноте Олег Знарок и распрощался с журналистами.

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