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Олег Знарок: А нам давали удаления – еще и еще. Удаления неоправданные! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: А нам давали удаления – еще и еще. Удаления неоправданные! (видео)
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» после матча Канада – Россия (4:2) послушал главного тренера сборной Олега Знарка.

- Ну, начинайте мучить, - Олег Знарок вошел в круг репортеров.

- Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, что после второго периода при счете 0:2 зашел в раздевалку и сказал игрокам: «Спокойно, ребята. Мы выиграем». Что сказали своим хоккеистам вы?
- То же самое, - засмеялся Знарок.

- А что сломало игру?
- Наверное, удаления. Мы потратили слишком много сил, обороняясь в меньшинстве. Совершили ненужные ошибки.

- Вы в третий раз проиграли официальный матч Канаде. Что-то есть общее?
- Да ничего нет! – воскликнул Знарок. – Я же сказал, что доволен своей командой.

- Но ведь вы понимали, что в третьем периоде канадцам некуда деваться, они побегут вперед.
- У нас оставалось 30 секунд меньшинства после второго периода. Нужно было в них выстоять. А потом дали удаления еще и еще. Удаления неоправданные! Снова пришлось обороняться…

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

- Показалось, что судьи начали подравнивать. Сначала ведь удаляли канадцев, а потом – нас.
- Наверное, так.

- Джон Купер сказал, что это один из самых потрясающих матчей, в которых он принимал участие.
- Я даже не знаю. Впервые с ним встречаюсь, - пожал плечами Знарок.

- Как самочувствие Владислава Гаврикова? Что с ним?
- Все очень плохо.

- Вы поняли, почему по ходу матча канадцы начали специально бить Сергея Андронова?
- Это хоккей, наверное.

- Вообще Канада вас впечатлила?
- Я надеялся, что мы сейчас выиграем. На самом деле было моменты при счете 2:0 в нашу пользу. И очень хорошие! Мы могли все решать…

- И надо было дожимать.
- Но не получилось.

- Может, это вопрос психологии?
- При чем тут психология? За что дали удаление на Кузнецове? Вы видели?

Артемий Панарин: Очень поганое поражение вышло. Полная задница!

- Атака на вратаря.
- Какая атака, блин? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конек, Кузнецов падает и едет по льду. Голкипер выходит за линию ворот. Правила знаете?

- Второй матч подряд такое продолжается. С финнами – тоже самое, - настаивал один репортер, хотя на самом деле это были чехи. Мол, судьи нас убивают.
- К сожалению, это так, - подтвердил Знарок.

- Морально восстановитесь на бронзовый матч?
- Мы постараемся восстановиться и дать бой в воскресенье.

- Одна из самых убийственных цифр статистики – 0/8 по вбрасываниям у Вадима Шипачева. Что это?
- Ну, он готовится к НХЛ.

- Вы даже Андронова иногда выпускали вместо Шипачева.
- Да, было такое. Но это хоккей. Бывает, что если сразу не пошло, то и все. Зато в предыдущих матчах у Шипачева был процент повышенный. Журналисты сами об этом говорили.

- Вы можете сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?
- Ребят, у нас очень хорошая команда, на самом деле. Очень хорошая. И это обидное поражение – и для меня, и для сборной. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Мне упрекнуть практически некого.

- В будущем удастся собрать такую же команду к чемпионату мира и Олимпиаде?
- Я надеюсь, что у нас все будет хорошо.

- Панарин – Кузнецов – Кучеров – эта тройка на годы?
- Не знаю.

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- В третьем периоде мы выстояли во всех трех удалениях. А потом – сбились с ритма?
- Ну зачем? Вы же видели – те люди, которые отоборонялись, потом вышли и в равных составах совершили ошибки. Это была усталость.

- Вы сказали, что ребят не в чем упрекнуть. А себя вы можете упрекнуть? – спросил другой репортер.
- Вас могу упрекнуть. За такие вопросы.

- Что скажете болельщикам? Это был наш стадион.
- Люди нас очень здорово поддерживали. И ко мне в пятницу подошли болельщики, рассказали историю. Они смотрели в Кельне матч США – Финляндия. И вроде нет ни гола, ничего. Но вдруг на трибунах начинали взрываться от восторга. А это люди через телефоны смотрели матч Россия – Чехия из Парижа.

- Что полезное вы можете извлечь из этого матча? Кубок мира, по вашим словам, был школой. А чем стал Кельн?
- Я себя чувствовал намного спокойнее. На самом деле, ребят, это спорт.

- Обидно, что мы победу подержали в руках – и отпустили.
- Ну да. Но надеюсь, что в будущем мы ее получим.

- Канада постоянно выпускала Власика и Парейко против звена Кузнецова. Вы пытались их как-то убрать из-под опеки?
- Мы никак не могли этого сделать. Канадцы считались хозяевами в матче. Вы в курсе, что хозяева выпускают состав вторыми?

- А на пересменке?
- Нельзя.

- Но во время игры…
- Дальше!

В общем, на такой ноте Олег Знарок и распрощался с журналистами.

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Матч

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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