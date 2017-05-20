«Хочется бросить эту работу». Обзор 38-го тура ФНЛ

«Советский спорт» делится итогами заключительного тура ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» сыграет в стыках

Главным матчем тура была встреча «СКА-Хабаровска» и «Тамбова». Команды сражались за второй билет в стыковые матчи с командой из-премьер-лиги. Первый еще по итогам прошлого уик-энда забронировал для себя «Енисей».

Хабаровчан устраивала ничья. В нее команды и сыграли - 2:2. Несмотря на два пропущенных мяча, хозяева порадовали организацией игры в обороне - моменты гости начали создавать лишь во втором тайме. Чтобы не дать сопернику пространства, при защите подопечные Алексея Поддубского действовали по схеме 5-4-1. Коллектив из Тамбова показал характер - уступая сопернику в два мяча, команда Андрея Талалаева сравняла счет.

К сожалению, у судьи матча не получилось быть незаметным. Второй гол «СКА-Хабаровск» забил с сомнительного пенальти. Для футболистов «Тамбова» он и вовсе выглядел возмутительным - после того как арбитр Антон Аюпа указал на «точку», игроки его обступили. Случилось следующее: Казанков врывался в штрафную, а защитник Марат Быстров выбил у него мяч, но задел ногу полузащитника. Мяч отлетел от Казанкова недалеко, а потому он мог сохранить над ним контроль. Получается следующее: с одной стороны, Быстров сыграл в мяч. С другой, и мяч толком не выбил, и игрока задел. Не пойди он в подкат, ничего бы не было. Необходимость в нем отсутствовала - дело происходило на углу штрафной.

Что интересно, в первом голе Быстров тоже поучаствовал - Черевко отобрал у него мяч перед тем, как забить. Правда, на взгляд Андрея Талалаева, здесь тоже была судейская ошибка.





Вот что сказал Талалаев: «Я не хотел приходить на пресс-конференцию. После подобных игр хочется бросить эту работу. В футболе есть третьи, потусторонние силы. Если назовешь их откровенно, то тебя дисквалифицируют на десять игр. Если не назовешь, то будешь жить в состоянии ущербности. Я не могу назвать арбитра клоуном, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб работает, ребята делают чудеса на поле, но все заканчивается вот так… Я ни разу в этом сезоне не высказывал претензий к судейству… Когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Посмотрите голы в наши ворота - пенальти абсолютно левый, а когда забивал Черевко, он толкнул в спину Быстрова».

Про игру Талалаев тоже сказал: «После того как «СКА-Хабаровск» в этом сезоне перешел на схему 3-4-3 с этой командой очень тяжело играть. Но то количество моментов, которые мы создали, позволяло рассчитывать на положительный результат. Хотел бы поздравить соперника с выходом в стыковые матчи, а своих ребят поблагодарить за неплохой сезон».

Неудача «Луча-Энергии»

Перед последним туром была известна лишь одна вылетающая из лиги команда - «Нефтехимик». Кто составит ему компанию, определялось в последнем туре.

Больше остальных не повезло «Лучу-Энергии». С 42 очками дальневосточники заняли 16 место! «Балтики» и «Сибири» дружина из Владивостока уступила лишь по дополнительным показателям - у тех тоже 42 очка.

«Луч-Энергия» сыграла в гостях вничью с «Мордовией» - 1:1. Если бы «Балтика» или «Сибирь» потеряли очки, то дальневосточники оставались в ФНЛ. Но калининградцы обыграли на выезде «Шинник» - 1:0, а новосибирцы дома «Спартак-2» - 2:1. Обе выигравшие команды играли с немотивированными соперниками. Про «Луч-Энергию» такое не скажешь - «Мордовии» нужно было побеждать, чтобы иметь шансы на сохранение прописки в турнире.

«Мордовия», «Спартак» Нч и «Сокол» – еще три неудачника

Сыграв вничью с «Лучом-Энергией», «Мордовия» покидает турнир. Это значит, что в 2018 году в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира, не будет команды премьер-лиги.

Двумя другими неудачниками стали «Спартак» из Нальчика и «Сокол» из Саратова. Южане проиграли 1:3 «Кубани», а команда из Саратова «Зениту-2» - 0:3. К их вылету все шло. Они очень редко выигрывали. У «Сокола» восемь побед, у «Спартака» на одну меньше. Хуже показатель только у «Нефтехимика» - шесть. У всех остальных команд минимум девять.





Самодин довел лицевой счет до десяти голов

«Енисей» на выезде обыграл «Нефтехимик» - 2:0. Дубль сделал нападающий Сергей Самодин. Таким образом, этой весной он забил в первенстве ФНЛ десять голов. Интересно, сколько бы он забил, играй в этой лиге весь сезон? Первую его часть он провел в «Томи».





Впрочем, не Самодин стал лучшим бомбардиром второй части сезона. Больше всех забил Хасан Мамтов - 11. Всего же в его активе 23 гола. Он стал вторым в списке бомбардиров, уступив лишь Панченко - 24 гола. Ни один из них в последнем туре не забил.

Матч Нефтехимик - Енисей - 0:2 (0:0) Голы Самодин 86 (0:1). Самодин 90 (0:2). Состав Нефтехимик: Книга, Сурков, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Воронкин, Маляка, Муллин (Пытлев, 80), Бабырь, Гелоян (Тараканов, 77), Матяш (Галиакберов, 60) Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Тен (Саркисов, 46), Кичин, Камеш (Малоян, 83), Иванов (Фатуллаев, 85), Алиев, Ланин, Самодин, Козлов (Семакин, 75) Предупреждения: нет - Кичин, 42; Саркисов, 90 Судья: Александр Борисов (Россия) Место и дата 20 мая 12:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

Матч Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1) Голы Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1). Состав Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев (Плопа, 90) Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев (Руденко, 85), Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74) Предупреждения: Качан, 56; Магаль, 72; Беляев, 83 - Давыдов, 38; Тимофеев, 39; Кутин, 57 Удаления: нет - Тимофеев, 90 Судья: Станислав Васильев (Россия) Место и дата 20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч Мордовия - Луч-Энергия - 1:1 (0:0) Голы Килин 49 (0:1). Алхазов 66 (1:1 - пен.). Состав Мордовия: Леонов, Навлётов (Кренделев, 46), Лебедев, Осипов, Сабитов, Багаев, Иванов, Деобальд, Игнатович, Петров (Лукьянов, 82), Сысуев (Алхазов, 54) Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Гриднев (Белоногов, 90), Машнев (Михалёв, 71), Пономаренко, Килин (Кашкавал, 86), Ребко, Гордиенко (Носов, 57) Предупреждения: Багаев, 86 - Гриднев, 68; Пискунов, 75; Коломыц, 86 Судья: Игорь Панин (Россия) Место и дата 20 мая 14:00, Старт, Онлайн-трансляция

Матч Кубань - Спартак-Нальчик - 3:1 (2:0) Голы Маляров 4 (1:0). Лобкарёв 16 (2:0). Маляров 60 (3:0). Бажев 90 (3:1 - пен.). Состав Кубань: Помазан, Марков, Бугаев (Пономарёв, 71), Бендзь, Байрыев, Лобкарёв (Тюфяков, 81), Якуба (Гай, 65), Коновалов, Маляров, Алейник (Завезён, 65), Гогниев Спартак-Нальчик: Антипов, Тебердиев, Мурачёв, Дашаев, Богатырёв (Мухаммад, 71), Макоев, Ахриев (Бойчук, 80), Бажев, Дроздов, Тлупов (Ахъядов, 55), Каркаев (Крамаренко, 39) Предупреждения: Помазан, 73 - Мурачёв, 80 Судья: Василий Казарцев (Россия) Место и дата 20 мая 14:00, Кубань, Онлайн-трансляция