«Хочется бросить эту работу». Обзор 38-го тура ФНЛ
«Советский спорт» делится итогами заключительного тура ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» сыграет в стыках
Главным матчем тура была встреча «СКА-Хабаровска» и «Тамбова». Команды сражались за второй билет в стыковые матчи с командой из-премьер-лиги. Первый еще по итогам прошлого уик-энда забронировал для себя «Енисей».
Хабаровчан устраивала ничья. В нее команды и сыграли - 2:2. Несмотря на два пропущенных мяча, хозяева порадовали организацией игры в обороне - моменты гости начали создавать лишь во втором тайме. Чтобы не дать сопернику пространства, при защите подопечные Алексея Поддубского действовали по схеме 5-4-1. Коллектив из Тамбова показал характер - уступая сопернику в два мяча, команда Андрея Талалаева сравняла счет.
К сожалению, у судьи матча не получилось быть незаметным. Второй гол «СКА-Хабаровск» забил с сомнительного пенальти. Для футболистов «Тамбова» он и вовсе выглядел возмутительным - после того как арбитр Антон Аюпа указал на «точку», игроки его обступили. Случилось следующее: Казанков врывался в штрафную, а защитник Марат Быстров выбил у него мяч, но задел ногу полузащитника. Мяч отлетел от Казанкова недалеко, а потому он мог сохранить над ним контроль. Получается следующее: с одной стороны, Быстров сыграл в мяч. С другой, и мяч толком не выбил, и игрока задел. Не пойди он в подкат, ничего бы не было. Необходимость в нем отсутствовала - дело происходило на углу штрафной.
Что интересно, в первом голе Быстров тоже поучаствовал - Черевко отобрал у него мяч перед тем, как забить. Правда, на взгляд Андрея Талалаева, здесь тоже была судейская ошибка.
Вот что сказал Талалаев: «Я не хотел приходить на пресс-конференцию. После подобных игр хочется бросить эту работу. В футболе есть третьи, потусторонние силы. Если назовешь их откровенно, то тебя дисквалифицируют на десять игр. Если не назовешь, то будешь жить в состоянии ущербности. Я не могу назвать арбитра клоуном, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб работает, ребята делают чудеса на поле, но все заканчивается вот так… Я ни разу в этом сезоне не высказывал претензий к судейству… Когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Посмотрите голы в наши ворота - пенальти абсолютно левый, а когда забивал Черевко, он толкнул в спину Быстрова».
Про игру Талалаев тоже сказал: «После того как «СКА-Хабаровск» в этом сезоне перешел на схему 3-4-3 с этой командой очень тяжело играть. Но то количество моментов, которые мы создали, позволяло рассчитывать на положительный результат. Хотел бы поздравить соперника с выходом в стыковые матчи, а своих ребят поблагодарить за неплохой сезон».
Неудача «Луча-Энергии»
Перед последним туром была известна лишь одна вылетающая из лиги команда - «Нефтехимик». Кто составит ему компанию, определялось в последнем туре.
Больше остальных не повезло «Лучу-Энергии». С 42 очками дальневосточники заняли 16 место! «Балтики» и «Сибири» дружина из Владивостока уступила лишь по дополнительным показателям - у тех тоже 42 очка.
«Луч-Энергия» сыграла в гостях вничью с «Мордовией» - 1:1. Если бы «Балтика» или «Сибирь» потеряли очки, то дальневосточники оставались в ФНЛ. Но калининградцы обыграли на выезде «Шинник» - 1:0, а новосибирцы дома «Спартак-2» - 2:1. Обе выигравшие команды играли с немотивированными соперниками. Про «Луч-Энергию» такое не скажешь - «Мордовии» нужно было побеждать, чтобы иметь шансы на сохранение прописки в турнире.
«Мордовия», «Спартак» Нч и «Сокол» – еще три неудачника
Сыграв вничью с «Лучом-Энергией», «Мордовия» покидает турнир. Это значит, что в 2018 году в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира, не будет команды премьер-лиги.
Двумя другими неудачниками стали «Спартак» из Нальчика и «Сокол» из Саратова. Южане проиграли 1:3 «Кубани», а команда из Саратова «Зениту-2» - 0:3. К их вылету все шло. Они очень редко выигрывали. У «Сокола» восемь побед, у «Спартака» на одну меньше. Хуже показатель только у «Нефтехимика» - шесть. У всех остальных команд минимум девять.
Самодин довел лицевой счет до десяти голов
«Енисей» на выезде обыграл «Нефтехимик» - 2:0. Дубль сделал нападающий Сергей Самодин. Таким образом, этой весной он забил в первенстве ФНЛ десять голов. Интересно, сколько бы он забил, играй в этой лиге весь сезон? Первую его часть он провел в «Томи».
Впрочем, не Самодин стал лучшим бомбардиром второй части сезона. Больше всех забил Хасан Мамтов - 11. Всего же в его активе 23 гола. Он стал вторым в списке бомбардиров, уступив лишь Панченко - 24 гола. Ни один из них в последнем туре не забил.
Матч
СКА-Хабаровск - Тамбов - 2:2 (1:0)
Голы
Черевко 14 (1:0). Корян 50 (2:0 - пен.). Дорожкин 60 (2:1). Сорокин 64 (2:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев (Калинский, 46, Друзин, 68), Удалый, Дедечко, Черевко, Димидко, Карасёв, Никифоров (Кобялко, 90), Корян, Казанков (Астафьев, 66), Лескано
Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Михалёв, Быстров (Рыбин, 60), Шляков, Трусевич (Часовских, 78), Чернышов (Сорокин, 25), Мурнин, Шевчук, Делькин, Дорожкин (Григорян, 82)
Предупреждения:
Дедечко, 18; Корян, 89 - Сорокин, 36; Мурнин, 54; Рыбин, 70; Трусевич, 74; Делькин, 86
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
20 мая 12:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Нефтехимик - Енисей - 0:2 (0:0)
Голы
Самодин 86 (0:1). Самодин 90 (0:2).
Состав
Нефтехимик: Книга, Сурков, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Воронкин, Маляка, Муллин (Пытлев, 80), Бабырь, Гелоян (Тараканов, 77), Матяш (Галиакберов, 60)
Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Тен (Саркисов, 46), Кичин, Камеш (Малоян, 83), Иванов (Фатуллаев, 85), Алиев, Ланин, Самодин, Козлов (Семакин, 75)
Предупреждения:
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
20 мая 12:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Бечирай 2 (0:1). Бечирай 4 (0:2).
Состав
Тюмень: Обухов, Шакуро, Ахмедов, Маслов, Гузь, Кленкин (Пустозеров, 90), Рябокобыленко, Теленков, Чудин (Шляпкин, 53), Чуканов, Мамтов
Динамо: Нарубин, Рыков, Козлов (Белоруков, 46), Терехов С. (Калугин, 46), Хольмен, Сапета, Ташаев, Катрич (Маркелов, 73), Соснин, Бечирай (Луценко, 72), Панченко
Предупреждения:
Гузь, 28 - Сапета, 25; Соснин, 90
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
20 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция
Матч
Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1)
Голы
Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев (Плопа, 90)
Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев (Руденко, 85), Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)
Предупреждения:
Качан, 56; Магаль, 72; Беляев, 83 - Давыдов, 38; Тимофеев, 39; Кутин, 57
Удаления:
нет - Тимофеев, 90
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Мордовия - Луч-Энергия - 1:1 (0:0)
Голы
Килин 49 (0:1). Алхазов 66 (1:1 - пен.).
Состав
Мордовия: Леонов, Навлётов (Кренделев, 46), Лебедев, Осипов, Сабитов, Багаев, Иванов, Деобальд, Игнатович, Петров (Лукьянов, 82), Сысуев (Алхазов, 54)
Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Гриднев (Белоногов, 90), Машнев (Михалёв, 71), Пономаренко, Килин (Кашкавал, 86), Ребко, Гордиенко (Носов, 57)
Предупреждения:
Багаев, 86 - Гриднев, 68; Пискунов, 75; Коломыц, 86
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Кубань - Спартак-Нальчик - 3:1 (2:0)
Голы
Маляров 4 (1:0). Лобкарёв 16 (2:0). Маляров 60 (3:0). Бажев 90 (3:1 - пен.).
Состав
Кубань: Помазан, Марков, Бугаев (Пономарёв, 71), Бендзь, Байрыев, Лобкарёв (Тюфяков, 81), Якуба (Гай, 65), Коновалов, Маляров, Алейник (Завезён, 65), Гогниев
Спартак-Нальчик: Антипов, Тебердиев, Мурачёв, Дашаев, Богатырёв (Мухаммад, 71), Макоев, Ахриев (Бойчук, 80), Бажев, Дроздов, Тлупов (Ахъядов, 55), Каркаев (Крамаренко, 39)
Предупреждения:
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Погребняк 4 (0:1). Евсеев 54 (0:2). Крапухин 90 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров (Сугробов, 46), Ходырев, Магадиев, Васянович (Шпитальный, 72), Пасько, Семёнов, Паштов (Перченок, 67), Мануковский, Романенко, Дудолев (Галыш, 51), Платика
Зенит-2: Бабурин, Чернов, Карпов, Вяткин, Сиротов, Ящук (Батютин, 46), Евсеев, Зырянов (Исаев, 59), Рязанцев (Лобов, 90), Бавин, Погребняк (Крапухин, )
Предупреждения:
Ходырев, 7; Семёнов, 36; Платика, 82 - Ящук, 43; Бавин, 45; Батютин, 73; Карпов, 80
Удаления:
Ходырев, 28 - нет
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Крючков 72 (0:1).
Состав
Шинник: Яшин, Ндри, Евсеев (Царикаев, 46), Цховребов, Гоцук, Чистяков, Нетфуллин, Султонов (Лаук, 69), Подоляк (Белов, 61), Земсков (Ослоновский, 76), Низамутдинов
Балтика: Фролов Е., Концедалов, Тимошин, Крючков, Почивалин, Малеев, Каленкович, Шешуков (Кухарчук, 85), Цимбал, Сердюк, Гафар (Елисеев, 64)
Предупреждения:
Евсеев, 26; Царикаев, 82 - Крючков, 13; Цимбал, 50
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Шинник, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Альшин 25 (0:1). Заболотный 39 (0:2). Гащенков 63 (1:2). Альшин 81 (1:3).
Состав
Химки: Цицилин, Малания, Шумских, Тюнин, Лапин (Горячев, 85), Гащенков, Казаев, Заика, Дворников (Пичугин, 46), Кузьмичёв (Чатович, 72), Петрусев (Алиев, 60)
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Никитин (Гарбуз, 63), Альшин (Кутьин, 85), Кашчелан, Богаев (Аравин, 70), Мухаметшин, Палиенко, Заболотный, Марков (Милевский, 54)
Предупреждения:
Гащенков, 34; Петрусев, 38; Тюнин, 90 - Кашчелан, 34; Никитин, 44; Дугалич, 78
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
20 мая 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Сутормин 79 (0:1 - пен.).
Состав
Факел: Мельниченко, Тихий (Дранников, 90), Шахов, Багаев, Осипенко, Иванов (Арустамян, 83), Трошечкин, Лукьяновс, Каюмов (Нагибин, 80), Бирюков, Болов
Волгарь: Терновский, Плиев, Григорьев, Кирисов, Гаракоев (Болонин, 78), Газзаев Р. (Камилов, 46), Кабутов, Скворцов (Сутормин, 46), Акбашев, Дышеков (Лесников, 86), Машуков
Предупреждения:
Шахов, 28; Трошечкин, 90 - Акбашев, 38; Болонин, 86
Удаления:
Болов, 34 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
20 мая 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция