Возвращение двукругового турнира

18 мая в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось заседание Исполкома Федерации хоккея с мячом России, сообщает сайт ФХМР. На нем были подведены итоги сезона 2016/17 годов и определены контуры будущего сезона.

Открыл заседание президент FIB и ФХМР Борис Скрынник и, в первую очередь, представил собравшимся Георгия Валентиновича Бооса — главу созданного Попечительского Совета Федерации хоккея с мячом России.



«Мне хотелось бы, чтобы в моем лице видели помощника и товарища, ведь я пришел не для того, чтобы копаться во вчерашнем дне, а чтобы развивать наш национальный вид спорта, — обратился к собравшимся Георгий Валентинович. — Признаться, ранее я не был погружен в проблемы хоккея с мячом. Но сейчас совместно с Борисом Ивановичем мы разрабатываем целую программу мер по развитию русского хоккея».

По его собственному признанию, ранее ему был близок другой хоккей — с шайбой, но теперь он постарается освоить и клюшку с полукруглым загибом. «Ждем Вас на льду!» — парировал Борис Скрынник.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРЕНЕРОВ

Первым из более, чем 40 вопросов, стоявших на повестке дня, стало подведение итогов выступлений сборных команд России на международной арене в сезоне 2016/17 годов. Главный тренер национальной команды Сергей Мяус отчитался за подготовку и результаты юношеской и юниорской сборных России, ставших чемпионами мира среди хоккеистов не старше 17 и 19 лет соответственно, а также сборной девушек, завоевавших «серебро» в Иркутске. Но главное — проанализировал игру мужской сборной в Сандвикене.

«Мы реально претендовали на пятую победу подряд, но игрокам не хватило свежести ввиду выпавшей на них нагрузки в чемпионате России, — признал наставник, приводивший команду к золотым медалям в Хабаровске и Ульяновске. — Осложнилась жизнь и после отъезда ряда хоккеистов в Швецию: Никита Иванов мало попадал в состав «Венерсборга», а Алан Джусоев получил травму накануне чемпионата мира. Но, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, сборная России показала достойную игру, и я благодарен ребятам за это и за атмосферу, царившую в команде».

Кроме этого, тренер поблагодарил Исполком «за оказанное доверие» и обратился к нему с просьбой об освобождении с должности главного тренера, чтобы сосредоточиться на работе в ФХМР в качестве ответственного за подготовку сборных России.

«Передо мной ставилась задача переформатировать сборную и, я считаю, нам это во многом удалось. Сегодня в команде стабильно выступают Михаил Прокопьев, Янис Бефус, Никита Иванов, Александр Антипов, Алмаз Миргазов, Валерий Ивкин. На подходе к команде Владислав Кузнецов, Евгений Филиппов, Владимир Каланчин, Артём Катаев, Данил Яковлев и другие ребята. Словом, новому тренерскому штабу остается перспективная команда, с которой можно и нужно работать».

Исполком единогласно удовлетворил просьбу Сергея Мяуса, поблагодарив наставника за три успешных сезона. Работать с молодежью и завоевывать титул чемпионов мира в Хабаровске предстоит наставнику «СКА-Нефтяника» Михаилу Юрьеву, который возвращается в команду вместе с Андреем Пашкиным. Напомним, что этот тандем работал на победных мировых форумах в Венерсборге (2013) и Иркутске (2014).

«Большое спасибо Сергею Мяусу за то, что он принял сборную России в тяжелый момент и во многом принял удар на себя, — поблагодарил от лица Тренерского Совета ФХМР его председатель Владимир Янко. — Ведь главный тренер сборной — должность, на которой надо показывать характер и отстаивать свое мнение. Считаю, что процедура обновления команды еще не завершена: у нас много талантливых ребят, с которыми предстоит много работать. В сложившейся ситуации мы доверяем Михаилу Юрьеву и Андрею Пашкину — специалистам с новыми взглядами и своим видением проблем, которые, не сомневаюсь, смогут продолжить победные традиции русского хоккея».

Следующим шагом стало утверждение главных тренеров сборных России других возрастов. По решению Исполкома, с женской командой продолжит работу иркутянин Александр Межуев. «Молодежку» доверят Эдуарду Трифонову, а Дмитрий Щетинин и Александр Савченко возглавят юниорскую (Y-19) и юношескую (Y-15) сборную соответственно. Планируется, что свою программу подготовки команд специалисты представят на осеннем заседании Исполкома ФХМР.

О необходимости качественной подготовки тренеров отдельно упомянул Георгий Боос. «На днях я посетил выпускные экзамены в РГУФКСиТ, на которых учебу завершали порядка двух десятков тренеров по хоккею с шайбой и всего двое — по хоккею с мячом. Безусловно, нам необходимо затронуть систему обучения кадров и улучшить ее».

ВТОРАЯ СБОРНАЯ РОССИИ СЫГРАЕТ В КУБКЕ

По решению Исполкома в сезоне 2017/18 годов будет создана вторая сборная России, в состав которой войдут хоккеисты из ближайшего резерва национальной команды. Сборная под руководством Алексея Дьякова, которой в будущем предстоит защищать честь страны на зимней Универсиаде-2019, получит полное обеспечение и свой календарь: уже известно, что команда примет участие в турнирах в Хабаровске (сентябрь 2017 года) и Москве (декабрь).

Кроме этого, вторая сборная по решению Исполкома сыграет и на I этапе Кубка России. Старейший отечественный трофей в новом сезоне разыграют в 2 этапа: первый из них пройдет с 21 по 28 сентября, а финальный, в который выйдут 4 клуба, назначен на 27−29 октября 2017 года.

После того, как был заслушан отчет Комитета по проведению соревнований об итогах завершившегося сезона и утверждены мест команд по завершении Чемпионата России и Всероссийских соревнований, а также лучшие ДЮСШ, спортсмены и тренеры, на повестку дня был вынесен один из важнейший вопросов — обсуждение формулы Чемпионата страны в сезоне 2017/2018 годов. Отметим, что с учетом пожеланий клубов Суперлиги были разработаны 3 проекта, и более половины хоккейных клубов проголосовали за вариант № 1 (с двухкруговым турниром).

Планируется, что в новом сезоне в Суперлигу вернутся сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий», а в календаре будут предусмотрены 2 окна ввиду международных соревнований: в первой половине декабря и с 22 января по 6 февраля 2018 года.

Подтвердить свое участие в Чемпионате России 2017/18 клубы должны в срок до 10 июня. Календарь турнира будет сверстан и опубликован только после официального письменного подтверждения об участии в соревнованиях от каждого клуба и заключения договора между клубом и ФХМР. А также погашения существующих долгов: сегодня сразу у 3 команд имеются миллионные задолженности по оплате взносов. Руководитель мирового и отечественного хоккея с мячом Борис Скрынник отметил, что «Федерация будет выстраивать отношения исключительно в рамках действующего Регламента и законодательства страны».

Стала известна дата проведения матча за Суперкубок России — действующий чемпион страны сыграет с обладателем Кубка России-2017 3 декабря. Что касается соревнований в Высшей лиге, то их структура изменений не претерпела.

Не изменится и размер заявочного взноса для команд Суперлиги и Высшей лиги (6 миллионов и 250 тысяч рублей соответственно), а вот спортивные денежные штрафы (за дисциплинарные нарушения) отныне пойдут на нужды детско-юношеского хоккея с мячом.

Помимо вышеперечисленного, отчеты о работе в завершившемся сезоне представили директор по развитию ФХМР Максим Кастырин и председатель Судейского комитета Игорь Панков. Член Исполкома, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев предложил по примеру организации турнира на Соловках проводить соревнования по хоккею с мячом на валенках на регулярной основе — в регионах, не имеющих «большого льда». Глава Попечительного Совета ФХМР Георгий Боос одобрил высказанную инициативу, дополнив: «В хоккей с мячом нужно играть все-таки на льду, а не на снегу. Поэтому было бы здорово приобрести передвижной искусственный лед, который можно использовать как мобильную площадку для направления в регионы нашей страны».

Отчет о работе с ФХМР представил и заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора Олег Костин, поблагодаривший русский хоккей за плодотворное сотрудничество. «Сегодня хоккей с мячом является таким локомотивом, объединяющим все национальные виды спорта. В сентябре мы начали совместную работу, а уже 2 декабря провели Фестиваль в «Крылатском». Ближайшие проекты запланированы на июнь». Как отметил Борис Скрынник, уже определены 4 региона, где будет действовать Ассоциации национальных видов спорта — это Кемерово, Хабаровск, Ульяновск и Екатеринбург.

В заключение отметим, что на этом работа не завершена: в понедельник, 22 мая, в Москве состоится совещание с участием руководителей и главных тренеров клубов Суперлиги, на котором будет обсуждаться проведение Чемпионата России 2017/18 годов.