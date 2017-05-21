Месть Канаде за хоккеистов и чемпионы из тюрьмы. Крутой вечер в ACB

Марат Балаев Фото: ACB

Канадский боец оказался совсем не лучше хоккейных соотечественников, а в клетке ярче всех выделились бывшие заключенные.

Особое отношение к Петербургу

– Мы стараемся сделать все турниры хорошими. Особое отношение – к Москве, Петербургу и Грозному, где лига и клуб были организованы. Москва – столица страны, Петербург – интеллектуальная столица. Здесь публика не менее изысканная, а еще много представителей Кавказа. Нас тут принимают с большим удовольствием. Наверное, в совокупности нас сюда и тянет, – так основатель ACB Майрбек Хасиев объяснял журналистам, почему второй турнир в Петербурге собирает мощный кард.

В декабре лига готовила бой между Альбертом Дураевым и Вячеславом Василевским, который ранее выдал два очень зрелищных поединка с Александром Шлеменко в М-1 Global. За день до турнира встреча сорвалась из-за травмы уха у Василевского. Тем не менее турнир закончился красиво: 40-летний на тот момент Марат Балаев стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой бывшего заключенного и возглавил новый турнир в Петербурге.

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ACB 61 открыл в городе серию больших турниров по ММА. Другие организации проведут свои бои уже в начале июня, когда пройдет Международный экономический форум. У Майрбека Хасиева интересовались: не отпугнут ли поклонников ACB турниры конкурентов.

– Мы работаем строго по плану и придерживаемся его, – заверил основатель лиги. – Как минимум этот и следующий год будем действовать именно так. Придут или не придут люди – принципиально не важно.

И народ пришел. «Сибур Арена» уже во время предварительного карда почти заполнилась. Целые фанатские сектора приехали из Северной Осетии и Казахстана, и бойцы их не подвели. Михаил Колобегов раздельным решением выиграл у поляка Петра Штруса, а Арман Оспанов ударом с ноги отправил в нокаут японца Тайчи Накажиму. Для осетинцев это была не единственная радость за вечер.

Мощное возвращение из UFC

К новому турниру ACB вернул в Россию Альберта Туменова. Уроженец Кабардино-Балкарии с 2014 по 2016 годы выступал в UFC, но осенью ему пришлось покинуть Америку. Они проиграл два боя подряд, что уже может быть поводом для увольнения. Правда, главная причина в другом – UFC предложил Туменову ухудшенный контракт. Вряд ли «Беркут» дал договор более привлекательный по деньгам, но 25-летнего бойцу понравилось другое – более человечное отношение руководства российской лиги по сравнению с американской.

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Сам Туменов был безжалостен к своему оппоненту. Бразилец Исмаэль Джесус и так не должен был выходить в клетку – ему пришлось заменить соотечественника Марсело Алфая. Джесус продержался 44 секунды и был отправлен в нокаут. Да в такой, что пришлось вызывать врачей скорой помощи. К счастью, южноамериканец смог на своих ногах уйти в раздевалку.

Еще одно возвращение отметил Денис Смолдарев. Он выступал в Петербурге на турнирах M-1 Global, но в один момент ему стало не с кем драться. Чтобы не простаивать, эстонец перебрался в ACB. На «Сибур Арене» он провел второй поединок за «Беркут» и одержал первую победу: канадец Таннер Босер проиграл без шансов. Так Смолдарев компенсировал российским болельщикам поражение сборной на хоккейном чемпионате мира, которые кричали «Отомсти Канаде».

Чемпиону не до журналистов

Главным героями стали бойцы, которые по невероятному совпадению сидели в тюрьме. Василий Пальок отсидел пять месяцев в 2014 году за драку в кафе, еще в его резюме – драка с футбольными хулиганами в Удельном парке. На ACB 61 боец проиграл единогласным решением другому жителю Петербурга Алексею Мартынову. Свое поражение Пальок объяснил тем, что «для него Петербург – лишь второй родной город, а соперник вообще здесь родился».

На этом Пальок не закончил. Он пригласил в клетку свою девушку и предложил ей стать его женой. Она не кричала «Да!», но по эмоциям ответ был понятен.

Марату Балаеву хватило двух лет, чтобы после выхода из тюрьмы добраться до чемпионского пояса ACB. В декабре он выиграл единогласным решением у Юсуфа Раисова, а через полгода не дал добраться до титула Адлану Батаеву. В этот раз результат оказался не таким однозначным. После первого раунда лицо Балаева уже было в крови, но добить чемпиона не получилось. Он несколько раз сбивал соперника с ног и удерживал его в партере. Против Батаева был не только окровавленный соперник, но и вся публика «Сибур Арены». Как она взревела (особенно осетинский сектор), когда ринг-анонсер объявил, что раздельным решением победу присудили Балаеву! Проигравший убежал с ринга и у раздевалок едва не срывался на крик.

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Сам Балаев после боя должен был пообщаться с журналистами, но до микрофонов он не дошел. Боец жаловался тренерам на боли в животе и в раздевалке лежал с пакетом льда на лице. Пусть чемпион отдыхает.