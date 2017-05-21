Партии до 15 очков. Новый и нужный эксперимент в волейболе

Международная федерация волейбола (FIVB) подготовила фундаментальные изменения в правилах волейбола.

Ни в одном другом виде спорта правила не менялись так стремительно, как в волейболе, который за последнюю четверть века преобразился практически до неузнаваемости.

Зачастую новшества принимались в штыки, но в итоге они приживались. Главная революция произошла в 1999 году, когда партии стали длиться до 25 очков вместо 15, но с условием что очки стали набираться вследствие любых действий волейболистов, а не только после своей подачи.

КАК МЕНЯЛОСЬ ЛИЦО ВОЛЕЙБОЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ Год Ключевые изменения в правилах ФИВБ, которые действуют до сих пор 1988 Для пятого сета вводится система «ралли-пойнт», при которой в каждом розыгрыше (а не только на своей подаче) команда может заработать очко. 1994 Разрешается касаться мяча любой частью тела выше колена. 1996 Разрешается выполнять подачу из любой зоны вдоль задней линии, не наступая на нее. Теперь можно играть и частью ноги ниже колена. 1999 Система «ралли-пойнт» распространяется на все партии. При этом первые четыре сета, в отличие от тай-брейка, играются не до 15, а до 25 очков (с двумя техническими тайм-аутами - после 8-го и 16-го набранного одним из соперников очка). Появляется амплуа либеро - принимающего без права атаки выше верхнего края сетки, который может неограниченное число раз менять кого-то из игроков задней линии (как правило - блокирующего). 2001 Разрешается касание мячом сетки при подаче. 2008 Разрешается вносить в заявку на турнир 14 игроков, 12 из которых имеют право участвовать в отдельном матче. Снимается запрет на касание сетки при блокировании - за исключением контактов с верхним тросом. 2009 Победа со счетом 3:0 или 3:1 начинает оцениваться тремя очками, 3:2 - двумя, поражение 2:3 - одним, 1:3 или 0:3 - нулем (ранее действовала схема: любая победа - два очка, поражение - ноль). 2013 Вводится система «хок-ай» (в каждой партии соперники имеют право дважды попросить судью проверить с помощью видеоповтора аут, переходы центральной и трехметровой линий, касания сетки и заступы при подаче). 2016 На Олимпийском турнире отменены технические тайм-ауты.



Еще одной новацией стало появление нового амплуа – либеро, волейболиста играющего только на задней линии. В 99,9% процентах случаях сейчас либеро меняют на задних линиях самых высокорослых – центральных игроков, которые перестали участвовать в приеме.

И как бы нам не было интересно, как бы в приеме выглядели Дмитрий Мусэрский, Симон или Лукас Сааткамп, вместо них отдуваются Алексей Вербов, Сержио и другие. С одной стороны это повысило зрелищность, но с другой – внесло однообразие и специализации. Условно, если раньше волейболист должен был уметь все, теперь ему достаточно просто высоко прыгать у сетки или погулять на задней линии без выхода на блок или атаку.



Не все новшества были удачными. Не прижилось правило запрета первого темпа после приема. Иначе говоря, после ввода мяча в игру можно было атаковать только с задней линии. Почему попробовали? Хотели затянуть розыгрыши. Эксперимент прошел на клубном чемпионате мира и был признан крайне неудачным, поскольку он практически исключил быструю игру и все атаки первым темпом – возможно самые зрелищные действия в волейболе.

И до прихода на пост главы FIVB Ари Грасы радикальных изменений никто не предполагал. Бразилец успешно были внедрил правила видеоповторов.



В 2013 году Граса предлагал сократить продолжительность партий до 21 очков и урезать время на подготовку к подаче. Было подсчитано, что в 1976-м пауза перед подачей составляла в среднем 10 секунд, а в 2008-м - уже 25 секунд, то есть в 2,5 раза больше. Логично, что с этим надо было что-то делать в угоду динамике игры.

Однако большинство лиг, включая российскую, а также специалисты и болельщики проявили свойственный любым переменам консерватизм. Почему-то всех устраивала тягомотина с бесконечным паузами и тайм-аутами, а также стартовые минуты, в которых никто не играл в полную силу. С тем же успехом можно утверждать, что не нужен нам интернет, поскольку его не было, когда мы родились. Без него было хорошо и будет хорошо. Но с согласитесь, с ним все-таки лучше.



Глав ведущих федераций напугало то, что в результате подобных изменений повысился бы элемент случайности, а это привело бы к увеличению средних команд на международных турнирах. Да, элемент случайности увеличился, но он бы заставил всех играть с первого розыгрыша и повысил конкуренцию, а любая конкуренция – это повышение зрелищности и зрительского интереса. Насколько с ними хорошо в клубном российском волейболе?

«Мы сейчас и выступаем противниками этого нововведения ФИВБ. Правда, президент международной федерации Ари Граса вроде бы твердо намерен идти по революционному пути до конца. Посмотрим, к чему это приведет - в любом случае проект реформы еще будет многократно обсуждаться». президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, 2013 год

Возможность изменений правил подачи в России трактовали, как однозначную травлю отечественного волейбола, направленную лично против силовых подач Дмитрия Мусэрского, Максима Михайлова и Сергея Тетюхина. Ведь только-только Россия начала побеждать – Олимпиада, Мировая лига, чемпионат Европы, как кто-то захотел что-то изменить. Совпадение? Да, совпадение.



Для силовой подачи требуется максимальное время на подготовку, но в последние годы игроки сборной России без каких-либо изменений от нее практически отказались и всей командой перешли на планер. Те, кто продолжил подавать силовую, делали это крайне неудачно. Уже и 25 секунд на подготовку не хватало. Так что если бы FIVB вела борьбу именно со сборной России, под запрет попал именно планер.

Одно изменение Граса провел. На прошедшей Олимпиаде не было технических тайм-аутов. Результат – превосходный. Игра действительно пошла быстрее. Почему на уровне национальных федераций это не было принято? Загадка. После быстрых матчей Олимпийского турнира, волейбол с техническими перерывами выглядел, как «Запорожец» сборки 50-х годов.



В 2017 году Граса попробует совершить новую революцию. Инициаторами изменений стала группа тренеров, в которую вошли бразилец Зе Роберто, американцы Карч Кирай и Хью Маккатчен, а также итальянец Джованни Гуидетти.

В мужском и женском чемпионатах мира U-23 – будет протестирована новая система подсчета очков. Партии будут играться до 15 очков, а победитель матча должен будет выиграть четыре сета.

Матчи пройдут без технических тайм-аутов, а количество замен за партию увеличено до восьми, причем без необходимости остановки матча (на данный момент так проходят только замены с участием либеро).

Про последние пункты все понятно. Но действительно ли правило 15 очков и четырех партий положительно скажется на матчах?

Для начала подсчитаем количество розыгрышей и для удобства возьмем счет 25:20. Отнимем 2/5 набранных очков, поскольку подразумевается именно такое сокращение. Получается 15:12.

Три партии по 25:20 дают 135 розыгрышей, а четыре по 15:12 – 108. Четыре партии со счетом 25:20 плюс тай-брейк 15:12 приводят к 207 розыгрышам. В семи партиях со счетом 15:12 розыгрышей будет 189.

Приходим к двоякому результату. Длительные (пяти и семисетовые) матчи сократятся и действительно станут динамичнее. Но короткие (трех и четырехсетовые) точно будут укладываться в час игрового времени. Разве этого достаточно? Кажется, нет.



Но напряженная игра в каждом сете при счете 3:0 встречается крайне редко. Зачастую уже к 15 набранным очкам в таких матчей преимущество одной команд неоспоримо. И вопрос о победителе в партии даже не стоит, поскольку счет в ней в районе 15:6 или 15:9. Далее зритель наблюдает лишь простую формальность. Если интрига в таких матчей все-таки возникает, и счет становится равным, это происходит потому, что лидировавшая команда бросила играть в волейбол раньше времени. И болельщики наблюдали не погоню, а имитацию борьбы.



Именно против имитации борьбы и направлена реформа. Слабым командам будет проще зацепиться за один сет и продлить игру. Сильные же всегда будут находиться в боевом тонусе. Инициативу FIVB можно только приветствовать.



Насколько хорошей она окажется узнаем летом. Женский турнир по экспериментальным правилам пройдет в Словении с 27 августа по 3 сентября, мужской – с 18 по 26 августа в Египте.