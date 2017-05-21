«Увольнять ли Знарка за поражение от Канады?» Лысенков и Пономаренко - о сборной
Фото: Gettyimages.ru
Обозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко, а также приглашенный гость Александр Пульо-Роберж (Квебек), обсуждают полуфинал Канада - Россия (4:2), говорят о будущем Олега Знарка и выясняют, в чем главные проблемы российского хоккея.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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