Кому на ЧМ режет ухо русская речь? Странная реакция на нашего диктора в Кельне

Невероятно, но факт! Оказывается, русский язык самим фактом своего звучания доставляет дискомфорт представителям других государств.

«Советский спорт» уже писал о том, что на чемпионате мира в Кельне впервые была реализована новая задумка ИИХФ – объявления диктора арены на матчах с участием сборной России делалось на двух языках – английском и русском.

Сделано это было по инициативе Рене Фазеля. И не только потому, что президент ИИХФ хорошо относится к нашей державе, часто приезжает в гости и сам осваивает русский язык.

Просто ИИХФ зарабатывает на чемпионатах мира деньги. Она заинтересована в аншлагах на стадионах. А болельщики из России – очень активные. Они любят массово приезжать в другие страны на матчи. И болея за сборную, оставляют достаточно большие суммы в буфетах и сувенирных магазинах на аренах.

Отсюда – встречная услуга ИИХФ. Своеобразный пробный шар. И вроде бы идею все приняли на ура. Но, оказывается, есть и недовольные. Кое-кому русский голос здорово резанул ухо…

- Информирование на русском для меня было абсолютно неожиданным, чувствую очень большой дискомфорт, - заявил экс-президент Латвии Гунтис Ульманис после матча Россия – Латвия в интервью латвийскому ежедневнику «Latvijas Avīzе». - Стыдно, что мой язык и государство в своем роде подвинуто в сторону, а у русских, которые и так великие, даже тут есть свой язык. Разве русский язык является официальным языком Международной федерации хоккея? Если нет, то речь идет о грубейшем нарушении этики общественных отношений. Не думаю, что это связано с деньгами. Если юридически русский язык не прописан, как официальный, то это самодеятельность и мне стыдно за такое отношение.

Вот такое сбивчивое и эмоциональное выступление бывшего руководителя страны.

А я вам сейчас расскажу историю, которая случилась перед этим матчем. Дело в том, что мы как раз на этом турнире довольно близко сошлись с этим самым «Русским голосом» в Кельне. Работает им наш известный спортивный диктор Дмитрий Милюков, ученик знаменитого Валентина Валентинова.

Так вот как раз накануне матча с Латвией Дмитрий подошел ко мне с просьбой: «Помоги! Познакомь с латвийскими коллегами. Хочу завтра поприветствовать болельщиков из Латвии на их родном языке. Их ведь тоже наверняка будет много! Надо чтоб кто-то подсказал, как приветствие составить и помог с правильным произношением…»

Я, конечно, тут же Дмитрия подвел к коллегам с латвийского ТВ. И они принялись обсуждать, как и что ему лучше сказать перед матчем.

Нет, ну вот почему так?! Милюкова беспокоиться о Латвии никто не просил. А он сам начал учить слова на другом языке. Просто чтобы порадовать людей. А латыша русский бас Милюкова на арене оказывается обидел и покоробил.

Ведь смешно, что не немцев – хозяев турнира. Немцы нам в пресс-центре к концу чемпионата мира уже начали по-русски отвечать. Не канадцев… Я подходил к болельщикам из-за океана перед матчем: «Россия? Зодоровья!».

А представителя нашей бывшей советской республики. Который родился в СССР, в детстве, поди, с пионерским галстуком бегал. И по-русски, я уверен, сам трещит без запинки.

Да что там в детстве, ведь Ульманис и сейчас - председатель правления рижского «Динамо». Ну как можно быть членом КХЛ и терзаться русской речью?

Самое смешное, что ИИХФ действительно хотела посмотреть – как все пройдет. С тем, чтобы в будущем географию дикторов расширять до числа стран-участниц. Я так понимаю, чтобы в идеале на матче Словакия – Латвия, к примеру, объявления будут на словацком и латышском языках. А почему нет? Людям ведь это действительно будет приятно услышать.

Но никто не ставит так вопрос – а когда на матчах будет работать диктор из Латвии? Ульманиса больше волнует – почему сейчас появился диктор именно из России. И я понимаю, что на любой другой язык, зазвучавший вдруг под сводами арены, – итальянский, датский, словацкий - он бы так не среагировал. А тут… «Русские и так великие, а нас отодвинули в сторону».

Спасибо, конечно, что даже в латвийском национально-консервативном издании нас великими считают. Это тоже приятно.

Но хочется, чтобы хотя бы на спортивных форумах мы были за, а не против. Пусть даже только «за» себя. Но хотя бы не «против» других народов. И пусть на аренах чемпионатов мира звучат языки из самых разных стран. Как можно больше. Но дружелюбно и без раздражения друг к другу.