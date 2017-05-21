Знарок и новая афиша ЧМ. Превью матча за третье место Россия – Финляндия

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию превью матча за третье место ЧМХ Россия - Финляндия.

Главный тренер сборной России Олег Знарок пишет историю чемпионатов мира. Проиграв в полуфинале Канаде, его сборная в утешительном финале сыграет с финнами. Которых уважаемому Олегу Валерьевичу есть за что не любить. Они одолели его дружину в заключительном матче группового этапа на ЧМ-2015. Оставив ее при этом в Остраве, куда пожаловали сильные шведы и пали от российского хоккейного оружия. Через год в Москве финны закрыли дорогу хозяевам к золоту, победив их в полуфинале 3:1. Каких же трудов стоило тот провал представить как не самый громкий, но успех. Ведь медальки, пусть плохонькие, но завоеваны.



Говорите, автор этих строк забыл Минск-2014? Нет, не забыл. Но три года назад в группе нашим помог победить финнов… Коскинен. Этот неуклюжий гренадер пропустил все, что летело в сторону его ворот. А в финале, выигранном 5:2, нашей командой руководил не Знарок, а его помощник Харийс Витолиньш.

Финнов Знарок вправе не любить, но играть сегодня с ними придется. Через не могу, на фоне разочарования от уплывшей победы над канадцами. Если уступим, то безмедальный финиш назовут провалом. Бронза – не айс, конечно, но кое-что, плохонькая награда.

В это трудно поверить, но афиша утешительного финала «Россия – Финляндия» - самой первой свежести в истории чемпионатов мира. Ни разу эти соперники бронзу на мировых первенствах не оспаривали. На олимпийских турнирах – было дело. В Лиллехаммере-1994. Чем закончилось – известно: нашим поражением 0:4. Которое потом присовокупили к финскому разгрому 0:5 в группе и устроили экспериментальной сборной Виктора Тихонова горячий разбор полетов.

Осмелюсь заявить, что олимпийская тема слабо коррелированна с итогами уходящего чемпионата мира. Игры в Пхенчхане, которые пройдут без участия НХЛ, - новая песня. Думаю, что Знарку сподручнее поехать на Олимпиаду с кахаэловским составом. С крупнокалиберными игроками ему работать менее комфортно, чем с «работягами». Доказано ХК МВД и «Динамо».

- А как же СКА? – спросят болельщики. Отвечаю: питерские армейцы были обречены на завоевание Кубка Гагарина.

Все наши эксперты почему-то заранее похоронили финнов – мол, проблем с ними у наших не будет. Но вратарь Сятери, финский ветеран Кукконен, магнитогорский Осала и Ко грозятся дать сборной России бой.

Любопытно, кому сегодня доверят ворота – Василевскому или Сорокину? Впрочем, вопрос риторический. А задал я его, вспомнив молодежный чемпионат мира-2013 в Уфе, где на бронзовый матч с канадцами вышел на Вася, а его дублер Макаров. Хотя Василевский повода усомниться в своей надежности не давал, полуфинал со шведами отработал на «отлично».

Травмированного в полуфинале Гаврикова заменит Миронов. Возможно, тренеры поберегут Наместникова. Но это частности…