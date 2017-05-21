«Еще есть те, кто хочет влиять на результат». О ком говорит Мутко? (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Золотая молодежь

Вчера «Спартак» снова стал чемпионом – молодежка красно-белых, обыграв в гостях «Арсенал», финишировала первой в своем первенстве.

– Мы мечтали стать чемпионами! Понимали, что для этого нам необходимо побеждать в каждой игре. Завоевали «золото» благодаря своей настойчивости. Старались демонстрировать атакующий футбол. Очень рад за ребят. Они всегда выполняли все наши требования и заслужили стать чемпионами, – поделился эмоциями главный тренер Алексей Лунин.



Фото: «Спартак»

Стоит добавить, что вторая команда «Спартака» заняла шестое место в первенстве ФНЛ. Могла быть и выше, и даже пробиться в премьер-лигу, если бы это было возможно по регламенту. Но в премьер-лигу вышли «Динамо» и «Тосно». А «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах. Кому-то придется полетать…

Последний тур

Сегодня завершается очередной чемпионат России. Главная интрига – ЦСКА или «Зенит» в Лиге чемпионов. И хотя все эксперты считают, что армейцы своего не упустят, развязка может быть неожиданной. «Анжи» Александра Григоряна – команда кусачая. К тому же у ЦСКА несколько серьезных кадровых потерь: говорят об очередном рецидиве у Дзагоева, под вопросом участие в матче обоих Березуцких и Игнашевича.

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Другая интрига – кто выйдет в Лигу Европы. Правда, тут интрига только на бумаге. «Ростов» своего не упустит. «Краснодар», трижды участвовавший в еврокубках, на этот раз, похоже, останется за бортом.

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А «Спартак» сыграет в Туле. Ждут не столько команду, сколько фанатов красно-белых. Заместитель гендиректора по безопасности «Арсенала» Виталий Родионов рассказал, какие меры приняты.

– На матче против «Спартака» наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров-распорядителей, стюардов. Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками «Спартака», они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе.

Ну, не планируется – это не значит, что не будет. Опыт прошлых лет подсказывает, что сегодня в Туле будет жарко.

Вот как уже бывало.





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Признание Мутко

Вчера президент РФС, рассуждая об объективности результатов, вставил в свою речь странную фразу.

– Я делаю все, чтобы был объективный результат в российском футболе. И я рад, что, пока я работаю президентом, этот результат объективен. Не в одни ворота все идет. Мы занимаемся этим всерьез. И те, кто хочет влиять на результат, они еще есть. Есть попытки. Но их будет все меньше и меньше. Мы даем возможность молодым талантливым судьям работать.

О ком речь, Виталий Леонтьевич? Только о судьях? И если да, то хотелось бы услышать фамилии. Интересно же! И что значит «хотят влиять на результат»? То есть дело не в судейских ошибках? А в исполнении заказа?

Бонус

Болельщики «Спартака» сделали очень трогательный ролик.



