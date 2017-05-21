Шокирующие цифры, которые убеждают: Россия по делу проиграла Канаде

Убираем эмоции и оставляем только цифры, чтобы разобраться, почему мы проиграли Канаде третий период и весь полуфинал чемпионата мира в нем.

17 секунд

Столько выдержала сборная России в третьем периоде, прежде чем позволила канадцам отыграть одну шайбу. Наша команда нарушила главное правило матчей, в которых ты ведешь в две-три шайбы к концу второго: ни в коем случае не давай быстро забросить после перерыва. Преимущество тут же стало максимально скользким, а канадцы – максимально вдохновленными.

0 из 8 вбрасываний

Статистика Вадима Шипачева в третьем периоде: даже в СКА сильнейшим специалистом по решающим вбрасываниям считается не Шипачев, а Ярно Коскиранта. В полуфинале ЧМ уязвимость лучшего центрального России из уезжающих в НХЛ проявилась тогда, когда не нужно было. Как там отреагировали на это в «Вегасе», новом клубе Шипачева, сейчас вообще все равно. Главное – чего это в связке с другими ошибками стоило нам. Даже Олег Знарок потроллил своего форварда.

3 удаления за 9 минут

Так сборная России пыталась остановить заведенных канадцев и не дать им сравнять счет. Причем по второму разу удалились самые знакомые и родные Олегу Знарку игроки: капитан Антон Белов и Артем Зуб – главный стартап-проект сезона у тренера СКА и сборной России. Глупое и случайное стечение обстоятельств – подкат под вратаря за воротами – добавило еще и две минуты от Евгения Кузнецова. Обиднее всего, что канадцы не реализовали сами эти удаления, а использовали нашу усталость после бесконечной обороны.

5:19 по броскам

Это, конечно, следствие и трех удалений подряд, и отсутствия удалений у канадцев. И подтверждение вывода про усталость к концу такого изматывающего третьего периода девятого матча на турнире. После уравнивающего гола МакКиннона и третьей шайбы от О'Райли сборной России не хватило на хоть какой-то ответ: даже на один опасный бросок, даже на достойное количество попыток.

«Канада порвет Россию». Почему канадцы и не считали наших за соперников

0 побед Знарка за 3 матча

Финал чемпионата мира-2015, полуфинал Кубка мира-2016 и полуфинал чемпионата мира-2017 – теперь у главного тренера сборной России три подряд поражения от Канады. Каждое следующее все лучше по содержанию: в Праге было 1:6 и только ультрапатриотические разговоры про мифический один гол, который мог что-то перевернуть, на Кубке мира надежда была, но не дожила до концовки, а в Кельне сборная России все же вела в счете еще за пять минут до конца. Исправить статистику теперь, возможно, поможет Евротур: канадцы просятся на финский этап и Кубок Первого канала. Правда, реально уйти здесь с 0:3 получится теперь только в Пхенчхане.

Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу в матче с Канадой

