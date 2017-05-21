Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Ростов
Футбол  Арсенал Тула- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Терек
Футбол  Локомотив- : -Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Анжи
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шокирующие цифры, которые убеждают: Россия по делу проиграла Канаде

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шокирующие цифры, которые убеждают: Россия по делу проиграла Канаде
Фото: ФХР

Убираем эмоции и оставляем только цифры, чтобы разобраться, почему мы проиграли Канаде третий период и весь полуфинал чемпионата мира в нем.

17 секунд

Столько выдержала сборная России в третьем периоде, прежде чем позволила канадцам отыграть одну шайбу. Наша команда нарушила главное правило матчей, в которых ты ведешь в две-три шайбы к концу второго: ни в коем случае не давай быстро забросить после перерыва. Преимущество тут же стало максимально скользким, а канадцы – максимально вдохновленными.

0 из 8 вбрасываний

Статистика Вадима Шипачева в третьем периоде: даже в СКА сильнейшим специалистом по решающим вбрасываниям считается не Шипачев, а Ярно Коскиранта. В полуфинале ЧМ уязвимость лучшего центрального России из уезжающих в НХЛ проявилась тогда, когда не нужно было. Как там отреагировали на это в «Вегасе», новом клубе Шипачева, сейчас вообще все равно. Главное – чего это в связке с другими ошибками стоило нам. Даже Олег Знарок потроллил своего форварда.

Фото: ФХР

3 удаления за 9 минут 

Так сборная России пыталась остановить заведенных канадцев и не дать им сравнять счет. Причем по второму разу удалились самые знакомые и родные Олегу Знарку игроки: капитан Антон Белов и Артем Зуб – главный стартап-проект сезона у тренера СКА и сборной России. Глупое и случайное стечение обстоятельств – подкат под вратаря за воротами – добавило еще и две минуты от Евгения Кузнецова. Обиднее всего, что канадцы не реализовали сами эти удаления, а использовали нашу усталость после бесконечной обороны.

Фото: Gettyimages.ru

5:19 по броскам

Это, конечно, следствие и трех удалений подряд, и отсутствия удалений у канадцев. И подтверждение вывода про усталость к концу такого изматывающего третьего периода девятого матча на турнире. После уравнивающего гола МакКиннона и третьей шайбы от О'Райли сборной России не хватило на хоть какой-то ответ: даже на один опасный бросок, даже на достойное количество попыток.

«Канада порвет Россию». Почему канадцы и не считали наших за соперников

Фото: Gettyimages.ru

0 побед Знарка за 3 матча

Финал чемпионата мира-2015, полуфинал Кубка мира-2016 и полуфинал чемпионата мира-2017 – теперь у главного тренера сборной России три подряд поражения от Канады. Каждое следующее все лучше по содержанию: в Праге было 1:6 и только ультрапатриотические разговоры про мифический один гол, который мог что-то перевернуть, на Кубке мира надежда была, но не дожила до концовки, а в Кельне сборная России все же вела в счете еще за пять минут до конца. Исправить статистику теперь, возможно, поможет Евротур: канадцы просятся на финский этап и Кубок Первого канала. Правда, реально уйти здесь с 0:3 получится теперь только в Пхенчхане.

Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу в матче с Канадой

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают сборную России явным фаворитом матча с ФинляндиейБукмекерские конторы выставили котировки на встречу сборных команд России и Финляндии за третье место на чемпионате мира.Валттери Филппула: Сегодня мы дадим бой российской командеНападающий «Филадельфии» и сборной Финляндии Валттери Филппула поделился ожиданиями от матча с командой России за бронзовые медали чемпионата мира-2017.Букмекеры считают сборную Канады фаворитом финала чемпионата мираСегодня сборные Канады и Швеции сразятся за золотые медали чемпионата мира по хоккею-2017.Рене Фазель: Команды на чемпионате мира очень выровнялись, что стало большим сюрпризомПрезидент IIHF Рене Фазель поделился своим мнением о ходе борьбы на чемпионате мира по хоккею-2017.Знарок и новая афиша ЧМ. Превью матча за третье место Россия – ФинляндияЗнарок и новая афиша ЧМ. Превью матча за третье место Россия – Финляндия«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию превью матча за третье место ЧМХ Россия - Финляндия.Месть Канаде за хоккеистов и чемпионы из тюрьмы. Крутой вечер в ACBМесть Канаде за хоккеистов и чемпионы из тюрьмы. Крутой вечер в ACBКанадский боец оказался совсем не лучше хоккейных соотечественников, а в клетке ярче всех выделились бывшие заключенные.Виталий Мутко: Не только мы - весь мир не знает, кто сыграет в хоккей на ОлимпиадеВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему находится в подвешенном состоянии.В чем главная причина поражения сборной России от Канады? (Опрос)Сегодня сборная России по хоккею сразится за бронзу чемпионата мира-2017 с командой Финляндии.Андрей Назаров: Жизнь на поражении от Канады не заканчивается, не имеем права расклеиватьсяГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от канадцев в полуфинале чемпионата мира.Поражения россиян и финнов в полуфинале чемпионата мира и заинтересованность «Челси» в игроке ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей воскресного утра.Кому на ЧМ режет ухо русская речь? Странная реакция на нашего диктора в КельнеКому на ЧМ режет ухо русская речь? Странная реакция на нашего диктора в КельнеНевероятно, но факт! Оказывается, русский язык самим фактом своего звучания доставляет дискомфорт представителям других государств.ЧМХ-2017. Финал. Канада – Швеция. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с командой Швеции.ЧМХ-2017. Матч за 3-е место. Россия – Финляндия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)В матче за третье место чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Финляндии.«Увольнять ли Знарка за поражение от Канады?» Лысенков и Пономаренко - о сборной«Увольнять ли Знарка за поражение от Канады?» Лысенков и Пономаренко - о сборнойОбозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко обсуждают полуфинал Канада - Россия (4:2)Харри Сятери: Для нас очень важно обыграть сборную России и выиграть бронзуГолкипер сборной Финляндии Харри Сятери поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира по хоккею против сборной России.Рикард Гренборг: Наша команда будет готова к финалу против сборной КанадыГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира по хоккею против команды Канады.Финнов Знарку надо побеждать! Почему для России очень важен матч за «бронзу»Финнов Знарку надо побеждать! Почему для России очень важен матч за «бронзу»Нашей команде осталось сыграть на ЧМ-2017 матч за бронзовые медали. И нашим соперником в нем станут традиционно неудобные для россиян финны.Оскар Осала: Матч против России – шанс завершить ЧМ с позитивным результатомНападающий сборной Финляндии Оскар Осала считает, что матч за третье место чемпионата мира против россиян станет еще одним шансом для команды Суоми завершить турнир с позитивным результатом.Юрий Леонов: В матче за бронзу у нас проблем возникнуть не должноЧемпион мира в составе сборной СССР Юрий Леонов предвосхищает матч за третье место Россия – Финляндия.Джо Сакик: Канада хорошо начала третий период, реализовав большинствоОлимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель Кубка мира Джо Сакик поделился мнением об игре сборной Канады в полуфинальном матче чемпионата мира против сборной России (4:2).
Бокс
Влодарчик победил Гевора и стал обязательным претендентом для Мурата Гассиевым
Хоккей
Виталий Мутко: Не только мы - весь мир не знает, кто сыграет в хоккей на Олимпиаде
Баскетбол
Нандо де Коло: Матч с «Реалом» ничего не значит, сезон Евролиги для ЦСКА закончен
Хоккей
В чем главная причина поражения сборной России от Канады? (Опрос)
все новости