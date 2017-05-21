Головин и еще пять российских игроков, которые летом могут уехать в Европу

По информации британских СМИ, хавбек ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси». Кто еще может заинтересовать европейские клубы?

Александр Головин (ЦСКА)

Возраст: 20

Амплуа: универсальный полузащитник

Стоимость (евро)*: 3 000 000

* по данным transfermarkt.de

Рабочая лошадка. Почти в каждом матче выполняет более 100 технико-тактических действий. Седьмой игрок чемпионата по передачам – 1438, то есть стержневая фигура. Пятнадцатый по навесам – 76. Пятый по эффективности дриблинга – 74%. А еще первый по единоборствам в обороне – 274. Моторный, выносливый, выполняющий колоссальный объем работы хавбек – к интенсивности игры в топ-лиге адаптируется очень легко.

Второй козырь – универсализм: может играть опорника, box-to-box, центрального и флангового атакующего хавбека.

Недостаток – качество игры. То есть всего Головин делает много. Но и брак большой. Смущает, например, то, что он не входит даже в топ-30 чемпионата по гол+пас – всего 5 очков. Забил три мяча, при том что является одиннадцатым игроком сезона по ударам (50). То же самое касается и голевых передач. КПД довольно средний.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Возраст: 21

Амплуа: атакующий полузащитник

Стоимость (евро): 4 500 000

Во второй части сезона преобразился. Обладает поставленным ударом с разных дистанций и последним пасом, который может исполнить из неудобного положения или под давлением. От других плеймейкеров отличается скоростью – движения и принятия решений. Шестой игрок чемпионата по ударам (58) и разрезающим передачам (43), пятый – по обводкам (61). Еще такой интересный факт: Миранчук совершил больше всех фолов в этом сезоне – 68. В его случае это говорит о заряженности на борьбу.

И вновь, как у Головина, показатель гол+пас совсем не впечатляет – 8 очков. Некоторые эксперты объясняют это тем, что в «Локомотиве» нет классных нападающих – дескать, Миранчук-то голевые передачи раздает, да замыкать некому. Спорное утверждение. Почему-то Фернандешу, сыгравшему на 7 матчей меньше, это не помешало набрать 16 очков. Значит, здесь что-то другое.

Роман Зобнин («Спартак»)

Возраст: 23

Амплуа: универсальный полузащитник

Стоимость (евро): 4 000 000

Весной просочилась информация об интересе к Зобнину немецких и итальянских клубов. Правда или нет – бог его знает. Но совершенно точно этот футболист может быть интересен Европе. Очень уж хорош! И хорошеет на глазах. Раньше Зобнин играл довольно блекло – его использовали на фланге, даже в качестве флангового опорника, тогда как он потенциально лучший в стране в амплуа box-to-box. Но весной, похоже, адаптировался к фланговой позиции и раскрылся по-новому.

В Зобнине можно наблюдать редкое сочетание трудолюбия и таланта. Пашет до последнего, отрабатывая даже в уже, казалось бы, отыгранных эпизодах, как в матче с ЦСКА. И, безусловно, он одарен аналитическим мышлением, техникой и выносливостью. Один из лучших игроков чемпионата по единоборствам в обороне (203) и обводкам (54).

Федор Смолов («Краснодар»)

Возраст: 27

Амплуа: центральный нападающий

Стоимость (евро): 10 000 000

На сегодняшний день это лучший российский нападающий. Второй сезон кряду он выигрывает гонку бомбардиров. Безоговорочно лидирует по ударам (95), в том числе с дальней дистанции (44). А главная фишка – легко переходит на автономный режим, если у команды не клеится игра. То есть не зависимый от полузащиты форвард, которого, как Дзюбу, не надо «кормить» передачами – сам создаст себе момент. Голевое чутье, чувство позиции, рывок, дриблинг – почти все необходимые качества у него есть.

Нет, пожалуй, одного – последнего паса. Вы когда-нибудь видели нападающего, который за сезон не сделал ни одной голевой передачи? Конечно, видели. Смолова! Он прекрасно умеет ставить точку в атаках, но продолжать их – нет. Будь Федор в созидании так же силен, как, например, Миранчук, то, пожалуй, уже играл бы в одном из клубов калибра дортмундской «Боруссии».

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Возраст: 26

Амплуа: универсальный полузащитник

Стоимость (евро): 14 000 000

Не стоит удивляться. Дзагоев остается самым талантливым российским футболистом своего поколения. Этот сезон для него выдался провальным. Хотя спрашивать надо не с него, а с медицинского штаба ЦСКА. Но черная полоса, хочется верить, рано или поздно закончится. Были сведения, что к Дзагоеву проявляли(ют?) интерес европейские клубы. И что ЦСКА даже готовил его к продаже. Но – травмы и рецидивы травм.

Когда Дзагоев здоров, это лучший box-to-box чемпионата. Впрочем, Виктор Гончаренко, в отличие от позднего Леонида Слуцкого, использует Алана ближе к атаке. Везде может. Был у него опыт игры и на фланге, и даже на острие. Объем работы колоссальный. КПД феноменальный. Скорейшего выздоровления!

Олег Шатов

Возраст: 26

Амплуа: атакующий полузащитник

Стоимость (евро): 10 000 000

Как и Дзагоев, проводит худший сезон за последние годы. Правда, причина в другом – не нашел общего языка с Мирчей Луческу. И это, честно говоря, скорее плюс, чем минус – значит, адекватен. Не будем приводить статистические показатели Шатова – сейчас они так себе. Всего у него мало разрезающих и ключевых передач, а в среднем за 90 минут по обоим показателям входит в десятку. В прошлом сезоне, играя стабильно в стартовом составе, он был лучшим по острым передачам.

Больше никто из российских футболистов так грамотно не маневрирует на подступах к штрафной площади. Если Шатов получает мяч на фланге, метрах в пяти-семи от линии штрафной, то жди беды – или проникнет сам, или вырежет изумительный пас.