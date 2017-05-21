Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург0 : 0Ростов
Футбол  Арсенал Тула- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов0 : 0Терек
Футбол  Локомотив- : -Зенит
Футбол  ЦСКА0 : 0Анжи
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто попадет в Лигу чемпионов, а кто вылетит? Онлайн 30-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Доменико Кришито мечтает о второй строчке в турнирной таблице
Доменико Кришито мечтает о второй строчке в турнирной таблицеФото: «Советский спорт»

«Советский спорт» следит за матчами РФПЛ в онлайн режиме.

Оренбург - Ростов
 Локомотив - Зенит
Арсенал - Спартак
 ЦСКА - Анжи
Крылья Советов - Терек
 Видео голов будет здесь.

15:01. Итак, матчи начались. Пока везде по нулям. Как ни странно.

14:55. Виктор Гончаренко в эфире ТК «Наш Футбол» сообщил, что у Алана Дзагоева новая травма.

14:50. Дмитрий Лоськов попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом».

14:40. «Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликн, Пауревич, Тумасян, Засев, Сухой, Стоцкий, Фатай, Игбун.

«Урал»: Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин.

14:35. «Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Гиголаев, Идову, Комолов, Йовичич, Салугин.

14:30. «Краснодар»: Синицын - Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес - Газинский, Шишкин, Перейра - Классон, Смолов, Вандерсон.

«Томь»: Мелихов, Пульич, Митерев, Карымов, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Гвинейский, Большунов, Сасин, Соболев.

14:25. «Арсенал»:  Габулов - Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Александров - Думбья, Бурчану, Берхамов, Максимов - Расич.

14:20. «Спартак»: Песьяков, Тигиев, Боккетти, Маурисио, Джикия, Фернандо, Глушаков (к), Самедов, Попов, Промес, Луис Адриано.

14:15. ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Натхо, Головин – Чалов, Витинью.

14:10. Начинаем оглашать составы.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

14:00. В Тулу мы отправили своего корреспондента Степана Чаушьяна, который делится с нами видосами о том, как: 

1. Болельщики «Спартака» поют песни

2. Играют в футбол дымовыми шашками


3. Как начинают устраивать беспорядки


4. И толпой идут на стадион


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
ЦСКА презентовал игровую форму на сезон-2017/18 (фото)
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА минимально обыграет «Анжи»
Баскетбол
Жорди Бертомеу: Мы планируем увеличить количество участников Евролиги до 18 команд
Футбол
Арьен Роббен: С уходом Лама я словно теряю правую ногу
все новости