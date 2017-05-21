Кто попадет в Лигу чемпионов, а кто вылетит? Онлайн 30-го тура РФПЛ

Доменико Кришито мечтает о второй строчке в турнирной таблице Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» следит за матчами РФПЛ в онлайн режиме.

15:01. Итак, матчи начались. Пока везде по нулям. Как ни странно.



14:55. Виктор Гончаренко в эфире ТК «Наш Футбол» сообщил, что у Алана Дзагоева новая травма.



14:50. Дмитрий Лоськов попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом».



14:40. «Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликн, Пауревич, Тумасян, Засев, Сухой, Стоцкий, Фатай, Игбун.

«Урал»: Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин.



14:35. «Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Гиголаев, Идову, Комолов, Йовичич, Салугин.



14:30. «Краснодар»: Синицын - Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес - Газинский, Шишкин, Перейра - Классон, Смолов, Вандерсон.



«Томь»: Мелихов, Пульич, Митерев, Карымов, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Гвинейский, Большунов, Сасин, Соболев.



14:25. «Арсенал»: Габулов - Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Александров - Думбья, Бурчану, Берхамов, Максимов - Расич.



14:20. «Спартак»: Песьяков, Тигиев, Боккетти, Маурисио, Джикия, Фернандо, Глушаков (к), Самедов, Попов, Промес, Луис Адриано.



14:15. ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Натхо, Головин – Чалов, Витинью.



14:10. Начинаем оглашать составы.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.



«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.



14:00. В Тулу мы отправили своего корреспондента Степана Чаушьяна, который делится с нами видосами о том, как:

1. Болельщики «Спартака» поют песни

2. Играют в футбол дымовыми шашками





3. Как начинают устраивать беспорядки





4. И толпой идут на стадион



