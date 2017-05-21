«Багаж Аленичева возвращается владельцу». Главные твиты о 30-м туре
«Советский спорт» собрал лучшие твиты, посвященные матчам 30-го тура РФПЛ.
Что смотреть?— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 мая 2017 г.
Дед не смог определиться pic.twitter.com/xolS4H3kjt— Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 мая 2017 г.
А чем Спартак у Туле занимается? Матч не смотрю (— Artem Kalinin (@kalininart) 21 мая 2017 г.
С Адриано все ясно. Нападающий очень нужен летом. В ЛЧ с одним Зе много не наиграешь.— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 21 мая 2017 г.
Упс... Торпедо— Artem Kalinin (@kalininart) 21 мая 2017 г.
Всем кто спорил по поводу Таски привет)— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 21 мая 2017 г.
Так заканчивать сезон нельзя, конечно. Не то чтобы позор, но близко к этому. Тулу выносить в пердив нужно было— Artem Kalinin (@kalininart) 21 мая 2017 г.
Спартак спасает Тулу😊⚽️😊миссия такая спасать😊⚽️😊в прошлом году Уфу⚽️😊⚽️— Алексей Сафонов (@safonov016) 21 мая 2017 г.
Будет смешно, если Спартак сравняет и Арсенал вылетит вместе со своим клоуном-пенальтистом😱Ударь попроще, 3:0 и закрывай лавочку!— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 21 мая 2017 г.
Вообще я включил Спартак не из-за футбола. Там ядерная война должна быть. А то всю неделю смотрел Звездный войны. Соскучился по зрелищу.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 мая 2017 г.
На секторе замес друг с другом. С трибун: Пиздец позорище— Dmitry Egorov (@edim_sport) 21 мая 2017 г.
Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого. А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей!— Дмитрий Федоров (@teo_dima) 21 мая 2017 г.
Ладно, отставку Луческу сразу после матча ждать или тянуть будут?— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 21 мая 2017 г.
Хорошая новость для Зенита. В следующем сезоне будут разыграны три путевки в Лигу чемпионов. У вас будет шанс.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 мая 2017 г.
А что там в Туле? Не отдохнули? Операция по спасению? Стечение обстоятельств? (не смотрю, только счет знаю).— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 21 мая 2017 г.
То, что сейчас творится внизу таблицы, когда за тайм до конца чемпионата непонятно ничего, лишний раз говорит: переходные матчи - суперидея!— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 мая 2017 г.
Не представляю, как Зенит может НЕ пропустить от Локо при таком сочетании в опорной зоне 🤷🏼♂️ https://t.co/hmcPPtRQ8E— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 21 мая 2017 г.
Ростов играет вничью, а Краснодар побеждает. Но пока выше все равно Ростов. Его устраивает ничья.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 мая 2017 г.
Так, а в итоге у нас кто тренеров меняет после окончания чемпионата - Зенит, Терек, Локомотив, Краснодар, Рубин? Кто ещё?— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 21 мая 2017 г.
Чалов забил в чемпионате больше чем Кокорин— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 21 мая 2017 г.
Оренбург-то чо творит! Так ещё Тулу-то и не спасут;))))— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 21 мая 2017 г.
Крылья - все. 0:2... Стадион для ЧМ без команды для РФПЛ в Самаре— Artem Kalinin (@kalininart) 21 мая 2017 г.
Фанат Спартака упал с оградительных решёток. А ему что, на эти решетки билет, что ли, продали?— Василий Уткин (@radioutkin) 21 мая 2017 г.
Сегодня багаж Аленичева, наконец, возвращается владельцу.— Василий Уткин (@radioutkin) 21 мая 2017 г.
Из 12 стадионов ЧМ-2018 только на 5 будут играть команды РФПЛ #дно— Dmitry Sergeev (@avstriez) 21 мая 2017 г.
Жесть! Спартачи сжигают стадион! pic.twitter.com/UM0omtEYZ4— Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 мая 2017 г.
Лучший матч за «Краснодар» Воробьев сыграл в составе «Оренбурга». А можно ему именные часы клубные выдать по этому поводу?:)— Artur Karatai (@Durton23) 21 мая 2017 г.
Бердыев настолько крут, что ему хватило одних переговоров с Краснодаром, чтобы вывести их в еврокубки.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 21 мая 2017 г.
Крылья, пока! Краснодар в ЛЕ, Ростов без Европы. Кто б сказал это ещё полчаса назад…— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 21 мая 2017 г.
Если игроки Спартака продолжат стоять на месте они попадут под программу сноса пятиэтажек #АрсеналСпартак— GRISHA (@GrishkaUrgant) 21 мая 2017 г.
2:0 в Оренбурге. Допускаю, что у этого результата будут серьезные последствия. У Бердыева может не остаться мотивации продолжать в Ростове.— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 мая 2017 г.
Циклаури сильно Скрипченко привёл, ничего не скажешь— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 21 мая 2017 г.
Поздравляю @FCKrasnodar и @sergeygalitskiy с выходом в Лигу Европы. Ростову - учиться играть в гостях. Две победы в сезоне - это катастрофа.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 мая 2017 г.
Уже второй раз Шалимову фантастически везет. Первый был в концовке матча с Зальцбургом в группе Лиги Европы, когда ничью быки не заслужили.— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 мая 2017 г.
Велика вероятность, что это был последний матч вот ЭТОГО Ростова. Не вышли в еврокубки - а это, вероятно, минус Бердыев и треть состава.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 мая 2017 г.
На лицах игроков ЦСКА улыбка и счастье от попадание в лигу чемпионов.И только хмурый Акинфеев ушёл в раздевалку со слезами на глазах.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 21 мая 2017 г.
Матч окончен #ТомьКраснодар 1:5 Классон 17' Смолов @smolovfedor_90 26' Перейра 33' Соболев 49' Налдо 72' Смолов 79' #30тур #РФПЛ pic.twitter.com/LVQd5sqwTJ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 мая 2017 г.