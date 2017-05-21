«Багаж Аленичева возвращается владельцу». Главные твиты о 30-м туре

«Советский спорт» собрал лучшие твиты, посвященные матчам 30-го тура РФПЛ.

А чем Спартак у Туле занимается? Матч не смотрю (

С Адриано все ясно. Нападающий очень нужен летом. В ЛЧ с одним Зе много не наиграешь.

Всем кто спорил по поводу Таски привет)

Так заканчивать сезон нельзя, конечно. Не то чтобы позор, но близко к этому. Тулу выносить в пердив нужно было

Спартак спасает Тулу😊⚽️😊миссия такая спасать😊⚽️😊в прошлом году Уфу⚽️😊⚽️

Будет смешно, если Спартак сравняет и Арсенал вылетит вместе со своим клоуном-пенальтистом😱Ударь попроще, 3:0 и закрывай лавочку!

Вообще я включил Спартак не из-за футбола. Там ядерная война должна быть. А то всю неделю смотрел Звездный войны. Соскучился по зрелищу.

На секторе замес друг с другом. С трибун: Пиздец позорище

Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого. А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей! — Дмитрий Федоров (@teo_dima) 21 мая 2017 г.

Ладно, отставку Луческу сразу после матча ждать или тянуть будут? — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 21 мая 2017 г.

Хорошая новость для Зенита. В следующем сезоне будут разыграны три путевки в Лигу чемпионов. У вас будет шанс. — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 мая 2017 г.

А что там в Туле? Не отдохнули? Операция по спасению? Стечение обстоятельств? (не смотрю, только счет знаю). — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 21 мая 2017 г.

То, что сейчас творится внизу таблицы, когда за тайм до конца чемпионата непонятно ничего, лишний раз говорит: переходные матчи - суперидея! — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 мая 2017 г.

Не представляю, как Зенит может НЕ пропустить от Локо при таком сочетании в опорной зоне 🤷🏼‍♂️ https://t.co/hmcPPtRQ8E — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 21 мая 2017 г.