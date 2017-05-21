«Зенит» безуспешный. Санкт-Петербург опять остался без Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл московский «Локомотив», но в этом не было никакого смысла. О последней громкой вывеске сезона – в репортаже «Советского спорта»

ФАНТОМЫ ИЗ ПРОШЛОГО

За полчаса до начала матча президент «Локомотива» Илья Геркус по-хозяйки прогулялся вдоль поля и оглядел свои владения: заполнить их до отказа (пришли более 14 тысяч) даже в майское воскресенье, даже на встрече против «Зенита», даже на заключительную игру чемпионата ему с коллегами не удалось. А, безусловно, хотелось.

Самые фантомные футболисты РФПЛ Новосельцев и Ротенберг зацепились языками еще на предматчевой разминке, а расцепились только перед сбором в раздевалках. В целом, как провели этот сезон оба игрока, так его и закончили – на скамейках запасных. И первого знаком нам только по прическе, а второй – по богатой фамилии.

Солнце в мае – совсем не про нынешнюю Москву. Но тепло в это воскресенье все-таки было – по-бразильски искрометно с трибун Ари поддерживали друзья и родственники, а болельщиков в обратном направлении разогревала группа поддержки железнодорожников.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ВИЛКОВ

В работе арбитра Вилкова в очередной раз приятного мало. Свистки в пользу «Локомотива» имели свойство беззвучности. Может, судья искренне и от души сигнализировал о нарушениях «Зенита», но никто этого не заметил. То Нету оставит без явной карточки, то за самовольное падение Смольникова накажет красно-зеленых.

В коммуникации лайнсменов и главного арбитра – полный разлад. Вилков не увидел пенальти на Жулиано, а его коллега – наоборот. Телетрансляция подтвердила мнение второго, но на точку рефери не указал. После 36-й минуты судья окончательно «выпал»: из показанных за неспортивное поведение горчичников можно было собрать карточный домик. А ведь многие из предупреждений арбитр выписал, можно сказать, по своей вине, вовремя не утихомирив противоборствующие стороны.

КРУТОЕ ПИКЕ

Уж простите, что снова про «Спартак», но лидеров вроде Промеса, Глушакова и Зобнина усовременного «Зенита» нет. Даже в «Локомотиве» нашлись Миранчук и Фернандеш, а в Питере кто? Данни стар, Кокорин выходит благодаря лимиту, Дзюба не стабилен. И вот у ворот Гилерме удалось высмотреть «семерку» гостей. Неужели Халк? Ну пробей, родимый, убери на замахе защитника как в старые добрые, ну пожалуйста! А, это Жулиано. Показалось...

«Зенит» - команда противоречий. Серьезные амбиции и несерьезные результаты на дистанции соотнести просто невозможно. Не хочу показаться предвзятым, но разве вечно жалующийся тренер Луческу, форвард по имени Александр, забивший в сезоне меньше Чалова, дорогостоящая лавка, сколотая из Эрнани, Ивановича и Молло могли безошибочно выступить в чемпионате и добраться до финала Лиги Европы? На словах, конечно, да. А на деле…

УПАДОК ПЕТЕРБУРГА И РАСЦВЕТ МОСКВЫ

«Зенит» сохранил былые аппетиты, но остановился в развитии, остался верен себе, но недооценил конкурентов. И если кто-то подумал, что это первый провал за многие годы, я напомню: в прошлом сезоне богатейший клуб РФПЛ обошел «Ростов» - чуть ли не беднейший. Признание руководством клуба аксиомы, что деньги решают далеко не все, было бы первым шагом на пути к выходу из пике, год от года становящегося только опаснее.

«Локомотив» пусть и уступил, но закончил сезон на мажорной ноте. С Лоськовым попрощались, Семина в лидеры по кубковым победам вывели, Миранчуков вместе на поле выпустили, план реновации стадиона приняли. В общем, сделали все для качественного прогресса в следующем сезоне. Вопросы о правильности использованной тактики и скромной результативности, само собой, остались, но начало положено. И тут вспомнились слова из песни «Птица счастья» Николая Гнатюка: «Завтра будет лучше, чем вчера». Про «Локо» так сказать можно, а вот про «Зенит» - пока нет.