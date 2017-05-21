Бердыев остался без Европы: неожиданный итог матча «Оренбург» – «Ростов»

«Советский спорт» о матче, в котором «Оренбург» сенсационно обыграл «Ростов» (2:0).

В ОТЕЛЕ НА ВСЕХ МЕСТА НЕ ХВАТИЛО

Ночью перед игрой в Оренбурге бушевали страсти. Один из болельщиков «Ростова» повздорил с местными жителями. Завязалась драка, в результате которой парень с юга получил ножевое ранение в живот. Сейчас он в реанимации, но, к счастью, по нашей информации, его жизни уже ничего не угрожает.

Гораздо все спокойнее в Ростоши. В этом элитном поселке находится стадион «Газовик», где свои домашние матчи проводит «Оренбург». По слухам, когда клуб играл в ПФЛ и испытывал финансовые проблемы, то с игроками расплачивались участками в этом районе. Сейчас здесь у земли московские цены, а вокруг арены расположились солидные коттеджи бизнес-класса, где в основном живут работники «Газпрома» и их семьи.

Интересно, что те, кто работает в крупнейшей компании вахтовым методом – поселились в гостинице. По этой причине в единственном нормальном отеле города не хватило места на всю команду гостей. В итоге часть персонала поселилив 20 минутах езды от стадиона.

В Оренбург, кстати, «Ростов» приехалпрактически в оптимальном составе. Дома остались лишь травмированные Джанаев, Гранат и Киреев. Последнего в ближайшее время ждет операция на ключице, которую он повредил в матче позапрошлого тура с «Рубином».

ПОЧТИ АНШЛАГ

За день до игры в Оренбурге всерьез размышляли об аншлаге. Билеты на шеститысячный стадион активно раскупались. Все-таки матч с «Ростовом» при определенных раскладах мог стать битвой за место в премьер-лиге. В итоге к стартовому свистку в продаже остались лишь места за ворота. Без поддержки не остались и гости. Из южной столицы приехало около 30 человек, который пустили на трибуны бесплатно.

Желто-синие тоже решали свои задачи. Чтобы обеспечить место в Лиге Европы на будущий сезон, «Ростову» нужно было, как минимум не проиграть. К счастью, для тренерского штаба наконец-таки восстановился защитник Мевля, который и занял место в центре обороны. Кроме этого, можно отметить и то, что в стартовом составе вышел Байрамян, в концовке сезона выигравший конкуренцию на фланге защиты у Терентьева.

УРАГАН НАД ОРЕНБУРГОМ

На поле команды вышли под грохот трещоток. Там хозяева решили встретить свою команду. Такая поддержка на первых минутах помогла «Оренбургу». Команда Евдокимова провела несколько атак, но до ударов по воротам дело так и не дошло. У «Ростова» же с первых минут начались проблемы с составом. Навас и Байрамян получили травмы и покинули поле уже в первом тайме.

Минуте на 25-й и вовсе произошло невероятное. Начался ливень, что для нынешних мест большая редкость. Дождь сломал игру. Из моментов можно вспомнить лишь удар Гацкана головой, но мяч из ворот выбил защитник.

После отдыха забили гости. Случилось это после суматохи вштрафной «Ростова». Точный удар удался Воробьеву. За 15 минут до конца «Оренбург» забил еще раз, и стало ясно, что «Ростов» в этом сезоне мимо еврокубков. А вот у хозяев есть все шансы, чтобы остаться в РФПЛ. Для этого нужно обыгрывать в «стыках» «СКА-Энергию».