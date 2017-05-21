В игре ЦСКА пугает только одно. Армейцы заслуженно взяли вторую путевку в ЛЧ

ЦСКА в матче с «Анжи» быстро и уверенно снял вопросы о второй путевке в Лигу чемпионов – 4:0.

ЦСКА ЗАСЛУЖЕННО ОБОШЕЛ «ЗЕНИТ»?

Абсолютно. Во-первых, если брать матч с «Анжи», то сделано все было максимально четко. Когда Вернблум и компания вышли на поле - в прекрасной новой форме: синий верх, красный низ, а уже на шестой минуте трижды били из убойной позиции по воротам Юрченко, стало понятно: болельщикам «Зенита» можно даже не досматривать матч. Только нервы портить.

Те, наверное, все же дотерпели до первого гола ЦСКА. Символично, что его забил самый опытный игрок команды – Игнашевич. Да, после стандарта, да, головой. Классика. Вообще, ЦСКА в первом тайме забивал на любой вкус. Со стандарта – раз. После позиционной атаки, когда был выведен на удар Витиньо, два. И после размашистого и упоительно быстрого контрвыпада, который элегантно завершил все тот же Витиньо, три.

Счет, пожалуйста.

Прогресс, который совершил за три месяца Витиньо, впечатляет. Все же помнят того стеснительного и играющего невпопад паренька, который прятался за спинами Мусы и Думбия? Тогда забудьте! Теперь это даже слегка самоуверенный игрок, что, правда, только добавляет ему шарма. Как же он волшебно пробросил мяч между ног Гулиеву, что тот аж от неожиданности поскользнулся и сделал кувырок!

Расцвет Витиньо дал ЦСКА то, что так не хватало команде в этом сезоне – креатива. Все-таки Траоре ничего не выдумал – он ждал, когда мяч окажется в пределах штрафной площади, чтобы потолкаться, побороться за него. За пределами этого четырехугольника ивуариец выглядел комично. Что очень уменьшало вариативность игры ЦСКА. Витиньо же иногда сваливался на фланги, иногда оттягивался в центр, пока впереди его заменяли Чалов или Ионов. И главное: он показал себя очень неплохим распасовщиком.

ЧЕМ ЕЩЕ?

Тем, как ЦСКА шел в весенней части отрезка. В его игре присутствовало самое главное: логика. Было понятно, за счет чего хочет побеждать Гончаренко.

Первое - это надежная оборона. Подождем, конечно, Лиги чемпионов, но сейчас кажется, что новая формация с тремя центральными защитниками на год-два продлит топ-карьеру братьям Березуцким и Игнашевичу. Что в очередной раз подтверждает простую мысль: главное не возраст игрока, а то, как ты его используешь. Привет всем от Наваса из «Ростова» и возрастной защиты чемпионского «Лестера».

Второе, что бросилось в глаза весной – ЦСКА при Гончаренко активно использует высокий прессинг. При потере мяча Головин, Вернблум, Витиньо сразу бросаются втроем на одного игрока соперника, максимально перекрывая ему всевозможные варианты для передач.

И главный показатель того, что команда находится на верном пути: прогресс футболистов. Про очередную молодость защитников мы уже сказали. Про Витиньо – тоже. Но как выросли Чалов, Головин! В действиях второго пока многовато брака, но по одной лишь причине: он пытается играть на совершенно других скоростях, чем это принято в РФПЛ. Это и объем беговой работы, и количество попыток обыграть соперника и скорость в принятии решений. Со временем придет и качество.

Все вышеперечисленное нельзя сказать о «Зените», где нет ни прогресса отдельных игроков, ни четкой системы игры, ни внятного плана на будущее: кто придет, как будет комплектовать команду, что делать с российским костяком, который откровенно сдал? Слишком много вопросов.

А у нынешнего ЦСКА пока видится только одна серьезная проблема: что происходит с Дзагоевым? Перед игрой с «Анжи» он снова травмировался. И это пугает.