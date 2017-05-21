В игре ЦСКА пугает только одно. Армейцы заслуженно взяли вторую путевку в ЛЧ
ЦСКА
в матче с «Анжи» быстро и уверенно снял вопросы о второй путевке в Лигу
чемпионов – 4:0.
ЦСКА
ЗАСЛУЖЕННО ОБОШЕЛ «ЗЕНИТ»?
Абсолютно. Во-первых,
если брать матч с «Анжи», то сделано все было максимально четко. Когда Вернблум и компания вышли на поле - в
прекрасной новой форме: синий верх, красный низ, а уже на шестой минуте трижды
били из убойной позиции по воротам Юрченко,
стало понятно: болельщикам «Зенита» можно даже не досматривать матч. Только
нервы портить.
Те, наверное, все же
дотерпели до первого гола ЦСКА. Символично, что его забил самый опытный игрок
команды – Игнашевич. Да, после
стандарта, да, головой. Классика. Вообще, ЦСКА в первом тайме забивал на любой
вкус. Со стандарта – раз. После позиционной атаки, когда был выведен на удар Витиньо, два. И после размашистого и
упоительно быстрого контрвыпада, который элегантно завершил все тот же Витиньо,
три.
Счет, пожалуйста.
Прогресс, который
совершил за три месяца Витиньо, впечатляет. Все же помнят того стеснительного и
играющего невпопад паренька, который прятался за спинами Мусы и Думбия? Тогда
забудьте! Теперь это даже слегка самоуверенный игрок, что, правда, только
добавляет ему шарма. Как же он волшебно пробросил мяч между ног Гулиеву, что тот аж от неожиданности
поскользнулся и сделал кувырок!
Расцвет Витиньо дал
ЦСКА то, что так не хватало команде в этом сезоне – креатива. Все-таки Траоре ничего не выдумал – он ждал,
когда мяч окажется в пределах штрафной площади, чтобы потолкаться, побороться
за него. За пределами этого четырехугольника ивуариец выглядел комично. Что
очень уменьшало вариативность игры ЦСКА. Витиньо же иногда сваливался на
фланги, иногда оттягивался в центр, пока впереди его заменяли Чалов или Ионов. И главное: он показал себя очень неплохим распасовщиком.
ЧЕМ
ЕЩЕ?
Тем, как ЦСКА шел в весенней части отрезка. В его игре присутствовало
самое главное: логика. Было понятно, за счет чего хочет побеждать Гончаренко.
Первое - это надежная
оборона. Подождем, конечно, Лиги чемпионов, но сейчас кажется, что новая
формация с тремя центральными защитниками на год-два продлит топ-карьеру братьям
Березуцким и Игнашевичу. Что в очередной раз подтверждает простую мысль: главное
не возраст игрока, а то, как ты его используешь. Привет всем от Наваса из «Ростова» и возрастной защиты
чемпионского «Лестера».
Второе, что бросилось в
глаза весной – ЦСКА при Гончаренко активно использует высокий прессинг. При
потере мяча Головин, Вернблум,
Витиньо сразу бросаются втроем на одного игрока соперника, максимально
перекрывая ему всевозможные варианты для передач.
И главный показатель
того, что команда находится на верном пути: прогресс футболистов. Про очередную
молодость защитников мы уже сказали. Про Витиньо – тоже. Но как выросли Чалов,
Головин! В действиях второго пока многовато брака, но по одной лишь причине: он
пытается играть на совершенно других скоростях, чем это принято в РФПЛ. Это и
объем беговой работы, и количество попыток обыграть соперника и скорость в
принятии решений. Со временем придет и качество.
Все вышеперечисленное
нельзя сказать о «Зените», где нет ни прогресса отдельных игроков, ни четкой
системы игры, ни внятного плана на будущее: кто придет, как будет комплектовать
команду, что делать с российским костяком, который откровенно сдал? Слишком
много вопросов.
А у нынешнего ЦСКА пока видится только одна серьезная проблема: что происходит с Дзагоевым? Перед игрой с «Анжи» он снова травмировался. И это пугает.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция