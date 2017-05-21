Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 0Ростов
Футбол  ЦСКА4 : 0Анжи
Баскетбол  Реал67 : 84ЦСКА
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Спартак
Хоккей  Россия5 : 3Финляндия
Хоккей  Канада- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» - в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Краснодар» - в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон
Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» на выезде обыграл «Томь» (5:1). Эта победа позволила команде Игоря Шалимова завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

От «Краснодара» в последней игре сезона хотелось увидеть качественный футбол. Желательно результативный. По такой игре в исполнении «быков» болельщики уже соскучились. Шутка ли, краснодарцы не выиграли ни одной из последних четырех игр, забив в них лишь один мяч! Вничью закончились матчи с «Анжи» (0:0) и «Уралом» (1:1), поражениями обернулись поединки с «Оренбургом» (0:1) и «Зенитом» (0:1). В игре с каким соперником реабилитироваться, если не с «Томью» - главным аутсайдером чемпионата?

С действиями в атаке у «Краснодара» в этом году вообще не все ладно. В чемпионате России в 2017 году «быкам» до этого уик-энда еще ни разу не удавалось забить больше двух мячей за игру! К примеру, «Спартак» и ЦСКА перед последним туром трижды преодолели эту отметку.

В Томске «Краснодар» дал концерт - «быки» забили пять голов, а могли все десять. Сделавший дубль Федор Смолов сразу 11 раз бил по чужим воротам!

Значит ли это, что «Краснодар» пришел в себя? Лишь отчасти. Во-первых, обыгран аутсайдер. Во-вторых, четыре из пяти мячей команда Игоря Шалимова забила со стандартных положений. Надо заметить, они были реализованы с умом - чувствовалось, что к ним команда готовилась. Показательные голы Перейры и Налдо. Перейра пробил штрафной во вратарский угол. Чтобы так бить, нужно знать: вратарь сделает шаг за стенку. Голу Налдо предшествовала подача на линию штрафной площади Рамиресу, находящемуся в одиночестве. Он и сделал голевую скидку.

С игры «Краснодар» забил один мяч - Смолов замкнул подачу Жоазинью. Возникает привычный для весны футбол: где полюбившаяся всем по прошлым сезонам атака «быков»?

Главное отличие краснодарцев от самих себя прежних лет - быстрота мышления. Стало мало обостряющих передач в одно касание непосредственно у чужих ворот. Это становится проблемой, когда соперник закрывается. Например, как «Анжи» и «Оренбург». С «Томью» было легче, потому что класс этой команды ниже. Поэтому «Краснодар» свои моменты с игры создавал. Но на сей раз оставляла желать лучшего реализация.

«Багаж Аленичева возвращается владельцу». Главные твиты о 30-м туре

Им бы Широкова лучших времен

«Краснодар» Шалимова часто сравнивают с командой Олега Кононова, отмечая более яркую игру при предыдущем тренере. В 2015 году она позволила команде занять третье место в чемпионате России. Но кто тогда играл за «быков»? Роман Широков - мастер игры в одно касание. В 13 играх он забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач. Плюс не выбывал из-за травм Павел Мамаев. Этих ребят нынешней весной «Краснодару» не хватало. Вандерсон, Перейра, Классон одним касанием эпизоды придумывать на постоянной основе не способны. В игре с «Томью» на троих они благодаря передаче в касание лишь один раз вывели партнеров на удар! И это с аутсайдером!

Если «Краснодар» хочет играть в романтичный футбол, то летом ему нужно искать соответствующих футболистов. И давать Шалимову время. Если на первом месте результат, то возможны другие варианты. Например, приглашение Бердыева. Он в этом деле большой мастер. А Шалимов пока только учится.

А пока «Краснодар» пробился в Лигу Европы, финишировав на четвертом месте. Помог «Оренбург», обыгравший «Ростов» - 2:0.

Матч

Томь - Краснодар - 1:5 (0:3)

Голы

Классон 16 (0:1). Смолов 26 (0:2). Перейра 33 (0:3). Соболев 49 (1:3 - пен.). Налдо 72 (1:4). Смолов 79 (1:5).

Состав

Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич, Букачев, Большунов, Салахутдинов, Гвинейский, Науменко (Зорин, 86), Соболев, Сасин

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Налдо, Калешин (Жоаозиньо, 48), Перейра (Подберёзкин, 80), Классон, Газинский (Жигулёв, 73), Вандерсон, Смолов

Предупреждения:

Гвинейский, 32; Салахутдинов, 42; Сасин, 52; Науменко, 69 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Крылья Советов» и «Томь» вылетели из РФПЛ, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыковых матчахЗавершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились команды, которые покидают премьер-лигу.ЦСКА завоевал путевку в квалификацию Лигу чемпионов, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в Лиге ЕвропыЗавершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились все команды, которые примут участие в еврокубках.Смолов с 17 мячами стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2016/17Нападающий «Краснодара» Федор Смолов занял первое место в списке лучших бомбардиров завершившегося сезона РФПЛ.«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу ЕвропыФутболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.ЦСКА – в ЛЧ, «Краснодар» - в ЛЕ, «Крылья» – в ФНЛ. Полный раскладЦСКА – в ЛЧ, «Краснодар» - в ЛЕ, «Крылья» – в ФНЛ. Полный расклад«Краснодар» вырвал себе Лигу Европы, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все раскладыКто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады«Советский спорт» рассказывает о главных интригах заключительного тура премьер-лиги.«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛ«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных интригах последнего тура РФПЛ.Валерий Рейнгольд: «Ростов» удержит четвертую позициюБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал фаворита в борьбе за четвертое место в РФПЛ.Луческу извинился перед журналистами за пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу принес извинение журналистам за пресс-конференцию после матча с «Краснодаром» (1:0).«Зенит» – «Краснодар». Ломбертс признан лучшим игроком матчаЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс по версии болельщиков стал лучшим игроком матча против «Краснодара» (1:0).Алексей Стрепетов: В матче с «Анжи» ЦСКА закроет все вопросы по Лиге чемпионовБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе петербургского клуба над «Краснодаром» в матче 29-го тура РФПЛ.Вячеслав Булавин: Не сказал бы, что травма Лунева ослабит «Зенит» перед «Локомотивом»Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об игре сине-бело-голубых против «Краснодара» и о травме вратаря петербуржцев Андрея Лунева.Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Егоров – «Арсенал» и «Спартак»Стали известны арбитры, которые 21 мая будут работать на матчах заключительного тура премьер-лиги.«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»Николас Ломбертс последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально поговорил о болельщиках и прощании с командой.Глава комитета по этике: Слова Луческу недопустимы футбольными людьмиГлава комитета по этике Семен Андреев высказался о словах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Кокорин: Для меня, для города и для «Зенита» непопадание в ЛЧ будет катастрофойФорвард «Зенита» Александр Кокорин после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) заявил, что не попадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для команды.«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе место«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе местоСиницын уверен, что «Краснодар» должен попадать в Лигу Европы, а Классон неоднозначно оценил свои первые месяцы в РФПЛ.Сергей Прядкин: «Зенит» правильно сделал, что перенес матч с «Краснодаром» на «Петровский»Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о решении перенести матч 29-го тура «Зенит» - «Краснодар» (1:0) на «Петровский».«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистам«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистамГлавный тренер «Зенита» сначала раскритиковал Виталия Мутко, а затем назвал журналистов глупыми и отказался отвечать на их вопросы.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять безответных мячей
Футбол
Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место
Футбол
Марио Фернандес перенесет операцию из-за травмы носа
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика