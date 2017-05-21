«Краснодар» - в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон

«Краснодар» на выезде обыграл «Томь» (5:1). Эта победа позволила команде Игоря Шалимова завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

От «Краснодара» в последней игре сезона хотелось увидеть качественный футбол. Желательно результативный. По такой игре в исполнении «быков» болельщики уже соскучились. Шутка ли, краснодарцы не выиграли ни одной из последних четырех игр, забив в них лишь один мяч! Вничью закончились матчи с «Анжи» (0:0) и «Уралом» (1:1), поражениями обернулись поединки с «Оренбургом» (0:1) и «Зенитом» (0:1). В игре с каким соперником реабилитироваться, если не с «Томью» - главным аутсайдером чемпионата?

С действиями в атаке у «Краснодара» в этом году вообще не все ладно. В чемпионате России в 2017 году «быкам» до этого уик-энда еще ни разу не удавалось забить больше двух мячей за игру! К примеру, «Спартак» и ЦСКА перед последним туром трижды преодолели эту отметку.

В Томске «Краснодар» дал концерт - «быки» забили пять голов, а могли все десять. Сделавший дубль Федор Смолов сразу 11 раз бил по чужим воротам!

Значит ли это, что «Краснодар» пришел в себя? Лишь отчасти. Во-первых, обыгран аутсайдер. Во-вторых, четыре из пяти мячей команда Игоря Шалимова забила со стандартных положений. Надо заметить, они были реализованы с умом - чувствовалось, что к ним команда готовилась. Показательные голы Перейры и Налдо. Перейра пробил штрафной во вратарский угол. Чтобы так бить, нужно знать: вратарь сделает шаг за стенку. Голу Налдо предшествовала подача на линию штрафной площади Рамиресу, находящемуся в одиночестве. Он и сделал голевую скидку.

С игры «Краснодар» забил один мяч - Смолов замкнул подачу Жоазинью. Возникает привычный для весны футбол: где полюбившаяся всем по прошлым сезонам атака «быков»?

Главное отличие краснодарцев от самих себя прежних лет - быстрота мышления. Стало мало обостряющих передач в одно касание непосредственно у чужих ворот. Это становится проблемой, когда соперник закрывается. Например, как «Анжи» и «Оренбург». С «Томью» было легче, потому что класс этой команды ниже. Поэтому «Краснодар» свои моменты с игры создавал. Но на сей раз оставляла желать лучшего реализация.

Им бы Широкова лучших времен

«Краснодар» Шалимова часто сравнивают с командой Олега Кононова, отмечая более яркую игру при предыдущем тренере. В 2015 году она позволила команде занять третье место в чемпионате России. Но кто тогда играл за «быков»? Роман Широков - мастер игры в одно касание. В 13 играх он забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач. Плюс не выбывал из-за травм Павел Мамаев. Этих ребят нынешней весной «Краснодару» не хватало. Вандерсон, Перейра, Классон одним касанием эпизоды придумывать на постоянной основе не способны. В игре с «Томью» на троих они благодаря передаче в касание лишь один раз вывели партнеров на удар! И это с аутсайдером!

Если «Краснодар» хочет играть в романтичный футбол, то летом ему нужно искать соответствующих футболистов. И давать Шалимову время. Если на первом месте результат, то возможны другие варианты. Например, приглашение Бердыева. Он в этом деле большой мастер. А Шалимов пока только учится.

А пока «Краснодар» пробился в Лигу Европы, финишировав на четвертом месте. Помог «Оренбург», обыгравший «Ростов» - 2:0.