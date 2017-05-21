Аттракцион «Спартака». Красно-белые разгромлены в Туле

«Спартак» в заключительном матче сезона крупно уступил «Арсеналу», подпортив себе чемпионские гуляния. Зато у туляков настроение повысилось – благодаря этой победе команда Сергея Кирьякова избежала прямого вылета в ФНЛ.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ПЕСЬЯКОВА?

Вот уже на протяжении двух недель мы наблюдаем за увлекательным аттракционом: команда, впервые за 16 лет ставшая чемпионом, под нескончаемые шум салюта и звон бокалов проводит концовку сезона. При том что опыта больших побед ни у кого в составе нет.

Поначалу все шло удачно: «Спартак» победил в Перми крепкий «Амкар», разгромил упорный «Терек». Впору было удивляться – когда же красно-белые успевают тренироваться между тостами? Сколько же у них сил и мотивации?

Но тут следует сделать оговорку: ни «Амкар», ни «Терек» каких-либо турнирных задач не решали. Другое дело – «Арсенал», для которого игра со «Спартаком» была матчем жизни и смерти.

И разница в настрое и концентрации стала видна уже с первых минут. Вы помните, когда красно-белые проваливались после собственных «стандартов» у чужих ворот? В Туле же это случилось дважды за первые 25 минут. В первом случае дело закончилось удалением Джикии. Вполне справедливым – фол против Думбии был, и это было «лишение соперника явной возможности забить гол». Во втором: голом Максимова после подачи Александрова.

Можно, конечно, говорить об экспериментальной линии обороны «Спартака» - в стартовом составе вышли, к примеру, Тигиев и Маурисио, составивший связку центральных защитников с Боккетти. Мол, не разобрались, не сдюжили. Тем более что того же Маурисио на следующий сезон в команде, скорее всего, не будет.

Можно костерить вратаря Песьякова, который впервые вышел на поле в этом сезоне. Он ошибся на выходе, когда «Арсенал» забивал первый гол, он прилип к линии ворот, когда туляки забивали второй, хотя мяч летел над вратарской. Есть ощущение, что это вполне может быть последний матч Песьякова за «Спартак».

Однако Глушаков, Фернандо, Промес, Самедов были на поле. Или, лучше сказать, присутствовали. Что скажут они?

О ЧЕМ ДУМАЛ КАРРЕРА?

А еще показательно поведение Массимо Карреры. Главный тренер «Спартака», пока его команда занималась не пойми чем, спокойно сидел на лавочке, даже не пытаясь хоть как-то завести футболистов. Итальянец, конечно, пытался перестроить игру – после удаления гости стали действовать в три защитника, в начале второго тайма сделал три замены. Но без искры, внутреннего огня этот «Спартак» нежизнеспособен. А их не было даже у Карреры. Возможно, он думал о том, как же ему посмотреть трансляцию из Турина и увидеть, как родной сердцу «Ювентус» в шестой раз подряд становится чемпионом Италии.

С другой стороны, «Спартак» развалился только в третьем матче. Что, в общем, не так уж и плохо. Например, «Рубин», так же став в 2008 году чемпионом за три тура до финиша, затем потерпел три поражения с общим счетом 2:9, причем два из них дома.

А кто-то, как, например, Дмитрий Комбаров и вовсе может уехать из Тулы с хорошим настроением, порадовавшись за брата Кирилла, капитана «Арсенала». В этой семье точно все хорошо: один брат – чемпион, второй избежал прямого вылета в ФНЛ. Лепота.