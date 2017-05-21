Что хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» - о главных событиях заключительного тура.

Две неожиданности на десерт: вылет «Крыльев» и непопадание «Ростова» в Лигу Европы.

Гуманитарная акция «Спартака» в пользу нуждающихся все-таки подразумевалась. Команда перегуляла, перепраздновала. Тянуть на жилах третий подряд матч, лишенный турнирного смысла, оказалось для красно-белых перебором. И потом, подобная благотворительность уже вошла в традицию – год назад «Спартак» вот так же пришел на выручку «Уфе». Другой вопрос – что Массимо Каррера хотел сказать, выпуская донельзя ослабленный состав защитной линии? И кому? С какой такой радости место в воротах было доверено вдруг Песьякову?

22-го – Совет директоров «Спартака». Где будут определены трансферные задачи на лето. А запоминается, по Штирлицу, последнее. Так, может, Каррера таким вот оригинальным макаром – смотрите, мол, насколько «Спартак» беззащитен – сделал крупный трансферный заказ на тружеников тыла? Но и члены Совета директоров вправе, со своей стороны, настоятельно порекомендовать Каррере укрепиться летом ассистентом, набившим руку на построении обороны.

Нежданный вылет Самары, как бы это сказать, не сильно заинтересовал. Ибо продвигалась команда по чемпионату без руля и без ветрил. Куда кривая вывезет.

А вот поражение «Ростова» в Оренбурге – с налетом сенсации. Вот и еврокубковой сказке конец.

«Ростов» вновь оказался не в состоянии качественно играть в режиме двух матчей в неделю. Но обратите внимание: что стало для команды Бердыева главным в заключительном сгустке календаря? Матч с «Рубином». Где требовалось не просто победить, а разнести соперника в пух и прах. Дальше, с «Анжи» и особенно «Оренбургом», дали о себе знать отголоски того сверхусилия. Но ограничивался ли подтекст той игры только старыми счетами Курбана Бекиевича? Или ему важно было как можно более убедительно показать боссам «Рубина», кто есть кто?

Разговоры-то о возвращении Бердыева в Казань звучат громко. А теперь актуально и так вопрос повернуть: а что его задерживает в Ростове? Финансирование команды по-прежнему в жанре «завтраков». Обойма стержневых игроков достигла критической возрастной отметки. О двух более-менее равноценных составах для внутреннего и европейского фронтов оставалось только мечтать. В таком контексте вновь окунаться в бурные еврокубковые воды означало просто угробить команду в ее нынешнем виде. Чуть раньше или чуть позже.

А в Казани Бердыеву два состава на блюдечке поднесут и еще бантиком перевяжут. И охотно разрешат подтянуть особо необходимые кадры из «Ростова». Плюс по итогам следующего чемпионата у России в полтора раза расширится еврокубковая квота.

Так что ждем новостей. Из Ростова и Казани.