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Что хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка Цыбанева
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о главных событиях заключительного тура.

Две неожиданности на десерт: вылет «Крыльев» и непопадание «Ростова» в Лигу Европы.

Гуманитарная акция «Спартака» в пользу нуждающихся все-таки подразумевалась. Команда перегуляла, перепраздновала. Тянуть на жилах третий подряд матч, лишенный турнирного смысла, оказалось для красно-белых перебором. И потом, подобная благотворительность уже вошла в традицию – год назад «Спартак» вот так же пришел на выручку «Уфе». Другой вопрос – что Массимо Каррера хотел сказать, выпуская донельзя ослабленный состав защитной линии? И кому? С какой такой радости место в воротах было доверено вдруг Песьякову?

22-го – Совет директоров «Спартака». Где будут определены трансферные задачи на лето. А запоминается, по Штирлицу, последнее. Так, может, Каррера таким вот оригинальным макаром – смотрите, мол, насколько «Спартак» беззащитен – сделал крупный трансферный заказ на тружеников тыла? Но и  члены Совета директоров вправе, со своей стороны, настоятельно порекомендовать Каррере укрепиться летом ассистентом, набившим руку на построении обороны.

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Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция


Нежданный вылет Самары, как бы это сказать, не сильно заинтересовал. Ибо  продвигалась  команда по чемпионату без руля и без ветрил. Куда кривая вывезет.

А вот поражение «Ростова» в Оренбурге – с налетом сенсации. Вот и  еврокубковой сказке конец.

«Ростов» вновь оказался не в состоянии качественно играть в режиме двух матчей в неделю. Но обратите внимание: что стало для команды Бердыева главным в заключительном сгустке календаря? Матч с «Рубином». Где требовалось не просто победить, а разнести соперника в пух и прах. Дальше, с «Анжи» и особенно «Оренбургом», дали о себе знать отголоски того сверхусилия.  Но ограничивался ли подтекст той игры только старыми счетами Курбана Бекиевича? Или ему важно было как можно более убедительно показать боссам «Рубина», кто есть кто?

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Разговоры-то о возвращении Бердыева в Казань звучат громко. А теперь актуально  и так  вопрос повернуть: а что его  задерживает в Ростове? Финансирование команды по-прежнему в жанре «завтраков».  Обойма стержневых игроков достигла критической возрастной отметки. О двух более-менее равноценных составах для внутреннего и европейского фронтов оставалось только мечтать. В таком контексте вновь окунаться в бурные еврокубковые воды означало просто угробить команду в ее нынешнем виде. Чуть раньше или чуть позже.

А в Казани Бердыеву два состава на блюдечке поднесут и еще бантиком перевяжут. И  охотно разрешат подтянуть особо необходимые кадры из «Ростова». Плюс по итогам следующего чемпионата у России в полтора раза расширится еврокубковая квота.

Так что ждем новостей. Из Ростова и Казани.

Матч

Оренбург - Ростов - 2:0 (0:0)

Голы

Воробьёв 52 (1:0). Бреев 75 (2:0).

Состав

Оренбург: Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Парняков, Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв (Дюриш, 85, , 90), Афонин, Драгун, Лобжанидзе (Саная, 75)

Ростов: Медведев, Навас (Симич, 15), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв (Препелицэ, 52), Нобоа, Байрамян (Терентьев, 30), Гацкан, Азмун, Полоз

Предупреждения:

Лобжанидзе, 21; Коронов, 22; Георгиев, 72; Парняков, 77; Бреев, 78; Воробьёв, 80; Андреев, 90 - Ерохин, 9; Калачёв, 49; Терентьев, 53; Азмун, 86; Гацкан, 88; Кудряшов, 90

Удаления:

Дюриш, 90 - Нобоа, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция

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